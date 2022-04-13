Родріго Гонсалес каже, що Флорсіта Поло наживається від своєї сімейної драми

Вони цього не терпили! РодрігоГонсалес та Джіджі Мітре засмутилися, дізнавшись, що Флорсіта Поло прокоментувала ще одне телевізійне шоу, що вона відчувала переслідування камер Amor y Fuego, які слідують за нею, щоб дізнатися її думку про передбачувана невірність її ще чоловіка Нестора Вільянуева.

За словами телеведучих, дочка Сузі Діазне проти ходити по різних каналах, щоб поговорити про свою сімейну драму, але коли до неї наближається репортер з її програми, вона грає злочин.

Так само популярний «Пелухін» зазначив, що Флорсіта Поло виявить себе рахунком зі скандалом, в якому знявся Нестор Віллануева, оскільки за її відвідування інших телевізійних програм вона стягує значну суму грошей.

« Чому він зараз жертвує себе, чому він не говорить перед нашими камерами, чому ми не запропонували йому бонус між ними? що є те, що вона звикла робити (...) вона робить віктимізацію туру, жалість туру. Вона виходить виконувати всю свою промову (промову) як новий радник», - прокоментував Родріго.

Ведучий Amor y Fuego також детально розповів, що вони роблять те ж саме, що й інші ЗМІ, шукаючи, щоб вона проводила інтерв'ю; однак єдина різниця, яка існує між ними, полягає в тому, що журнал Willax Television не пропонує їй оплату між ними.

«(Ви кажете нам сталкерів) за те, що ви стояли надворі і просили вас те саме, що вони просять у вас лише з оплатою між ними? Яне розумію, коли задіяні гроші - це не вважається домаганням, а коли я вам не платю, це домагання? Ми не віримо вашому обличчю «Я стаю незайманою народу» , - додав він.

Зі свого боку Джіджі Мітре попросила Florcita перестати називати їх сталкерами, тому що те, що вони роблять, - це робота, і вони не скоїли жодного злочину. «Ми знаємо вас, ми знаємо, як ви працюєте... не називайте нас сталкерами, тому що це злочин, давайте не почнемо, тому що ви втрачаєте», - додав він.

На закінчення Родріго Гонсалес підкреслив, що завдяки відплаті, яку вони зробили Нестору Вільянуеву, різні ЗМІ зв'язалися з нею, і вона змогла просувати свої сукні. «Якщо вам недостатньо розподілу, який там є, не підписуйте нас хуліганів», - додав він.

Родріго Гонсалес розв'язала все своє обурення проти Florcita Polo, тому що він сказав, що відчуває цькування камер Amor y Fuego.

FLORCITAСКАРЖИТЬСЯ НА ПРЕСУ

ФлорсітаПоло наAmérica Hoy розмовляла про свою розлуку зНестором Віллануевою . Задумана Сузі Діас дала зрозуміти, що це буде останній раз, коли вона буде говорити про це, і попросила пресу припинити її шукати, щоб вона могла продовжувати говорити про свого ще чоловіка.

«Все це для мене дуже складно, я бігав від того, щоб залишити своїх дітей у школі; однак я повинен продовжувати працювати, продовжувати рухатися вперед, але це вже занадто багато, мене шукає багато преси. Яповажаю їхню роботу в пресі і все, але вони також повинні поважати мовчання людини, коли вони не почуваються добре », - сказав Флор Поло Діас.

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