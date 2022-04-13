Раймундо Ріва Паласіо попередив, що відеоскандали за участю дітей AMLO можуть бути у володінні EPN

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reúne con Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección a la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, para entrar en detalles de la transición de poderes. FOTO: CUARTOSCURO.COM

АндресМануель Лопес Обрадор (AMLO ), президент Мексики, переживав великі суперечки протягом свого шестирічного терміну, головним чином обумовлений публікацією відеоскандалів, які навіть мали його родичів як головних героїв.

Такий випадок Піо Лопеса Обрадора, відео якого поширювалися, отримуючи гроші від Девіда Леона, колишнього координатора цивільного захисту, щоб внести свій внесок у діяльністьMovimiento Regeneración Nacional ( Морена) у Чіапасі.

Ми навіть пам'ятаємо той, в якому Алехандро Ескер Вердуго, зараз приватний секретар президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, поклав на себе передбачувані цифри тисяч песо в довірі до землетрусу в Мексиці, який нібито опинився в руках Мореноїстських операторівчерез роки.

Однак на столі є набагато більше загроз для публікації інших записів, в яких дітей AMLO можна ідентифікувати в ситуаціях, які можуть загрожувати боротьбі з корупцією Четвертої Трансформації ( Q4 ), вважає журналіст Раймундо Ріва Паласіо .

Raymundo Riva Palacio advirtió que no pararán los videoescándalos contra AMLO EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo EFE

Письменник повідомив через свою останню колонку для Ejecentral , що принаймні чотири місяці Національний палац шукає власника або власників цих відео, щоб остаточно їх нейтралізувати, а президент звільнений від іншого занепокоєння.

Крім того, він зазначив, що поки невідомо, скільки цих записів існує сьогодні, а також чи є вони у володінні певних осіб чи політичних груп, які могли б необмежено використовувати їху екстремальних ситуаціях, які можуть загрожувати їм.

Однією з альтернатив, представлених самим Рівою Паласіо, була можливість того, що це сам Енріке Пенья Ньєто , який має ці відео у своєму розпорядженні. Він навіть запевнив, що співробітники президента повідомили йому, що між ними існує зв'язок для обміну бронежилетами.

У відповідь уряд Четвертої трансформації попередив, що Енріке Пенья Ньєто жодним чином не переслідується за корупційні злочини, пов'язані з компанією Odebrecht , натомість його діти, які ще не потрапили в мережі скандалу, були б броньовані.

Raymundo Riva Palacio advirtió que EPN podría tener videos de los hijos de AMLO en sus manos (Foto: Martin BERNETTI / AFP) AFP

Ріва Паласіо зазначила, що ці відео можуть бути добре спланованою стратегією Опозиційних досліджень, де вищі посадові особи в шестирічний період EPN могли отримати доступ до відео проти дітей AMLO у разі будь-якого підозрілого руху проти них або просто прагнучи завдати моральної шкоди політичному цифри від великого значення.

Він навіть попередив, що той, хто мав такі відео в руках, може використовувати їх відповідно до поточної ситуації, навіть якщо те, що транслюється, є істинним чи помилковим.

«Грати з розумом дуже легко, і відео із зображеннями його дітей або близьких співробітників у компрометуючих ситуаціях було б руйнівним для Лопеса Обрадора», - підсумував журналіст Раймундо Ріва Паласіо для Ejecentral, хоча на даний момент передбачуваний президентський пакт між двавсе ще на місці.

Hasta el momento, AMLO habría cumplido cabalmente con el supuesto pacto presidencial Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo REUTERS

Цей передбачуваний пакт, про який журналіст згадав у своїй колонці, змусив Пенья Ньєто обіцяти жодним чином не брати участь у виборах 2018 року, в обмін на Лопеса Обрадора, якщо він виграв, а не переслідувати його за будь-який злочин, який він міг скоїв під час свого часу в Лос-Піносі.

Того року AMLO змагався за президентство проти Хосе Антоніо Міда президентської партії, PRI та Рікардо Анаї з PAN, а також Хайме Родрігеса Кальдерона з Нуево-Леона як незалежного. Нарешті, під час третьої спроби йому вдалося стати президентом.

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