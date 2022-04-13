Пумас переміг Круза Азула і знаходиться у фіналі Конкахампіонів після 17 років

UNAM Pumas вдалося претендувати на свій п'ятий фінал клубного турніру Конкакаф після того, як на глобальному табло побив Круза Азула 2-1. Стадіон Ацтека, який приймав повернення, не мав крику воріт, але він став свідком захоплюючого матчу, в якому студенти університету зазнали вигнання Артуро Ортіса на 63-й хвилині, крім того, що VAR забрав пенальті, але не квиток на матч чемпіонату.

Почуття вболівальників почалися з підйому і падіння з 4-ї хвилини, коли аргентинський нападник Хуан Діненно зробив далекий постріл, який пройшов близько до мети Себастьяна Журадо, але лише в 10′, La Máquina відповів головним убором Адріана Альдрете.

Перше чітке дію дійшло до 16′, після того, як просочився пройти повз Уріель Антуна залишив Ігнасіо Ріверо перед Альфредо Талавера, але уругвай перейшов його постріл і залишив сторону університетської дуги.





Котячі не відстали, і в 19 ′, Хуан Діненно скористався швидкістю Діого де Олівейра, щоб поставити глибокий прохід, так само, як бразилець прибув і взяв кросовер постріл, який Себастьян Журадо врятував вражаючим польотом.

Пумас пропустив пропуск після кутового удару на його користь, яким скориставсяКрус Азул , щоб розпочати контратаку зі швидкістю Уріеля Антуна, який перед позначкою Алана Мозо чекав приїзду Івана Моралеса, але перебуваючи перед Альфредо Талаверою вилетів постріл в 20 '.

Виїзна команда закрила перший тайм найясніші голи, навіть у 33 ′ вони скасували рахунок Леонелю Лопесу за офсайд, а в 37 ′ Артуро Ортіс пропустив постріл заголовка вже без позначки і перед цементним голом.





Пумас відкрив другу половину контратакою в 47 ′, яка закінчилася пострілом Хуана Діненно, який пройшов гол Себастьяна Джурадо, який слідував за м'ячем з виглядом туги перед близькістю.

Хуан Рейносо перемістив свої твори, і в 59 ′ він відправив Сантьяго Гіменеса та Крістіана Табо до двору, до якого увійшли Рафаель Бака та Іван Моралес.

Зміни окупилися лише через чотири хвилини, коли Сантьяго Гіменес виграв спину захисникам Пумаса і був профільований лише проти Альфредо Талавери, але безпосередньо перед тим, як увійти в зону суперника, Артуро Ортіс збив його, тому «Палермо» був вигнаний у 63 ′.





VAR з'явився в 75 ′, щоб скасувати передбачувану пенальті після розгортання Адріана Альдрете над Діого де Олівейра, але свист Маріо Ескобар, переглянувши дію, скасував дію.

Після вигнання Артуро Ортіса і з невеликим часом залишилося на годиннику, Пумас зайняв оборонну позицію, тоді як Крус Азул звернувся до нападу. Однак La Máquina не вистачало фантазії, щоб відкрити студентів університету, які залишили стадіон Ацтеки з квитком у фінал Ліги чемпіонів Конкакаф.

Тепер команді коледжу доведеться почекати 14 квітня, щоб зустріти свого суперника MLS, між Сіетлом Саундерсом та Нью-Йорком. Фінал буде зіграний туди-сюди, спочатку у вівторок, 26 квітня, на мексиканській території, а потім 5 травня в США. Переможець перейде до наступного Клубного чемпіонату світу з місцем, яке ще не визначено.

Слід нагадати, що останній раз, коли Пумас досяг фіналу, був у виданні Конкахампіоса 2005 року проти Сапрісси Коста-Ріки, де він впав на загальну оцінку від 3 до 2.



