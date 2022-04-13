Прокуратура звинувачує колишнього мера Манауре Ла Гуахіра за порушення реєстрації та володіння

За передбачувані порушення в реєстрації та володінні Хуана Хосе Роблес Хуліо на посаді мера муніципалітету Манауре, департамент Ла Гуахіра, за період 2020 - 2023 років Генеральна прокуратура подала звинувачення проти колишнього президента цього колумбійського карибського міста.

Державне міністерство розслідує, чи поніс колишній мер підстави для нездатності через зайняти посаду першого органу влади муніципалітету, незважаючи на наявність передбачуваних стосунків у другому ступені спорідненості, тобто якщо він брат Карлоса Артуро Роблес Хуліо, який служив між 2018 і 2021 роками на посаді ректора Університету Ла Гуахіра протягом 12 місяців до його обрання.

Через ці факти відомчий адміністративний суд представив рішення 15 січня 2021 року, яке було підтверджено Державною радою, в якій акт обрання Роблес Хуліо мером Манауре був визнаний недійсним, і зобов'язав скасувати посвідчення, надане підрахунком комісія, яка зараховується як така.

Наглядовий орган вказує, що колишній президент порушив пункт 4 статті 37 Закону 617 від 2000 року, в якому зазначено, що «Він не може бути зареєстрований як кандидат, ні обраний, ні призначений муніципальним або районним мером: (...) 4. Той, хто має зв'язки (...) спорідненості до другого ступеня спорідненості, з посадовими особами, які протягом дванадцяти (12) місяців до виборів здійснили адміністративні повноваження (...) увідповідному муніципалітеті (...) '.

Так само прокуратура зазначила, що на цьому етапі процесу можлива вина колишнього президента була умовно класифікована як дуже серйозна, вчинена як дуже серйозна вина, за явне порушення обов'язкових правил.

Зі свого боку, Бюро прокуратури Ла Гуахіра вказало, що після етапу розслідування файл буде надіслано до призначеного органу з метою просування дисциплінарного суду колишнього мера, перед яким суб'єкти провадження можуть подати застереження, безкоштовну версію та надати та вимагати докази та їхні блага, якщо вони вважають настільки доречними.

ХуанХосе Роблес Хуліо, колишній обраний мером Манауре,отримав у лютому 2021 року три запити про недійсність виборів від адвокатів Карлоса Андреса Урбіна Моралес, Еміліано Аррієти Монтерроси та Карлоса Маріо Ісаза Серрано.

Адміністративнийсуд Ла Гуахіра скасував свої облікові дані, які акредитували його на посаду мера муніципалітету Манауре з цього приводу. Рішеннясуду було в першій інстанції, а це означає, що Роблес Хуліо має можливість подати апеляцію закону для оскарження рішення.

Аргументи, представлені трьома адвокатами, згідно з інформацією газети El Espectador, полягали в тому, що Роблес не зміг балотуватися до мерії Манаура, тому що його брат Карлос Роблес Хуліо є нинішнім ректором Університету Ла Гуахіра, і він навчається за своїми критеріями цивільних та адміністративних повноважень при укладенні договорів альма-матер».

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