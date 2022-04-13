PRI діяла нецілеспрямовано за вигнання Куіріно Ордаса після призначення послом в Іспанії: AMLO

З огляду на приїзд Куіріно Ордаса Коппеля в Іспанію, щоб розпочати свій термін на посаді посла Мексики , президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) повернувся, щоб згадати вигнання, з яким Інституційна революційна партія (PRI ) санкціонувала дипломата після приймання офісу

На своїй прес-конференції президент запевнив, що рішення є «надлишком» і «нісенітницею» , оскільки, нагадав він, функції колишнього губернатора Сіналоа виступають не за ідеології партії, а «народу Мексики». Саме тому він закликав «пишатися» цим призначенням.





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