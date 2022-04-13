Фараон Love Shady проти Residente: що говорять тексти його нової пісні

Фрістайл, виготовлений в Арекіпі. Уберезні латиноамериканська музична сцена прийшла в глухий кут, коли Рене Перес, відомий як Residente, запустив «шутер» проти Дж. Балвіна. Ця пісня була виконана спільно з аргентинським продюсером Bizarrap в рамках його серіалу BZRP Music Sessions. Після його виходу багато художників були присутні у своїх соціальних мережах, щоб показати свою підтримку кожному з них. Серед них був фараон Love Shady, який піднявся до популярності в Інтернеті своїми вірусними піснями та способом одягання. Якщо нам доведеться пов'язати це з іншим персонажем, це було б Тонго або Тигриця Сходу через вплив, який він мав на цифрові платформи.

Коли була випущена пісня колишнього співака Calle 13, молода людина з Арекіпи висловив повну підтримку колумбійця, натякаючи, що він «зробить щось», щоб висловити себе про те, що сталося. Минуло пару тижнів, і він вже здивував своїх послідовників та цікавих, публікацією своєї «тірадери», яку він назвав як «Rip [R] esentido (сеанс фрістайлу #13)» .

Пісня була випущена його лейблом Híbrido Gang Music. Щоб поділитися новинами, вони використовували свій офіційний акаунт в Instagram, в якому вони використовували зображення Рене Переса зі сльозами на обличчі, супроводжуваному наступним повідомленням: «Ми слухали його ручку художника і, безумовно, сусідство з [R] esentido, в цьому немає сумнівів. Ходімо».

Нарешті, 12 березня був офіційно випущений кліп на його пісню, який швидко увійшов в топ трендів на YouTube. Всьогоза години він досяг 1 мільйона переглядів. Ця«тяга» також доступна на Spotify, Apple Music та Deezer.

Faraón Love Shady lanza tiradera a Residente. Créditos: YouTube.

ЛЕТРАРІП РЕЗЕНТИДО

На відміну від теми Residente, яка тривала 11 хвилин, вона була розроблена за 3 хвилини. Відповідно до того, що він показує у музичному відео, запис був би зроблений в Арекіпі, де народився Хесус Валле Чоко , справжнє ім'я «бога багатогранності». Тут ви можете знайти повний текст пісні, присвяченої Residente:

Рааааааа!

Фараон Любов Тінистий прибув

Щоб залишити образливих

Це варто' в цьому бутерброді з ковбасою

Ти не дуже

Ви продаєте себе за якісь фішки

Que Сепан теж

що ти з'їси мою ковбасу

Ви критикуєте хот-дог

тут опускаємо його з чича

Рааааааа!

Фараон Любов Тінистий Я добре звучу Ю не провалюю

Ти копія «Slim Shady», Емінем, я втратив свідомість

Найгірше журі битви півнів

Це не було б нічого, якби не Білий лев

У минулому ви говорили, що ви аутист

Просто для того, щоб прикрити свій комуністичний фанатизм

Я знаю, що в глибині душі ти теж расист

Пам'ятайте, що Чавес також був терористом

Єдиний філософ в репі називається Віко

Ви поставили його разом з Альдо поруч з ним, ви залишаєтеся хлопчиком

Що це було, Рене, ти шукаєш хлопців

Ти приймаєш обличчя бідним, але живеш, як багатий

Вам не соромно, що ви з такою кількістю нагород

Вам належить кинути Балвіна, це не геній.

Ви використовуєте ненависть, щоб підняти свою кар'єру

Таким чином, ви біжите і працюєте так само, як ви залишилися на вулиці

Calle 13, житель або відвідування

Ви співак, активіст чи студент?

Це розбиває твою дупу ти навіть не мій ворог

З тих пір, як я народився, ті, що в спині прийшли зі мною

Нехай ті, хто хоче прийти в тебе, помре в кінці кінців

Я нова ера, і це багатовірне

Ви не випустили альбом з 2017 року

І я залишаю його глибоко всередині, як той божевільний, смію тете

Після скандалу між Residente і J Balvin, Pharaoh Love Shady випустив пісню, спрямовану на репера. Відео: YouTube/Фараон Любов Тінистий.

Це варто' в цьому бутерброді з ковбасою

Ти не дуже

Ви продаєте себе за якісь фішки

Que Сепан теж

що ти з'їси мою ковбасу

Ви критикуєте хот-дог

тут опускаємо його з чича

Р-Е-Н-Е

Ви не можете взяти рік без телевізора

Прийміть, що ви також залежні від слави

Коли ніхто не говорить про те, що ти плачеш і кричиш у своєму ліжку

Коли ви бачите, як інший чоловік виграє, ви отримуєте істерику.

Я оригінальний в цій грі і ваш загальний

Ви пам'ятаєте, коли ви потрапили в цей вентилятор в Мексиці?

Я голос Іоанна, шизофреніка

Я тебе вб'ю і для мене це фрістайл

Настав день твоєї смерті, і ми не на Гаваях

Я живу в селі, ля Сьєрра, де ти гудеш ваші кишки

Житель Я потягну вас з Трухільо до Арекіпи

Ви витягуєте шутера посеред війни

Породжуючи більше насильства, ви не хочете, щоб ця земля

Насоси між Росією і Україною їх не споживають

Від стільки вогню в листах ви зробили димчастий екран

Ти лицемір, ти не уявляєш мою школу

Вам знадобилося багато часу, щоб прийняти, що всередині є pa 'Cosculluela

Ви носите сорочку поло Canserbero у своїх відео

І в житті ви його не підтримували, я не вірю тобі нічого

Вже вийдіть на пенсію, ваш вік іде

Ви суперечите собі, не подаєте приклад суспільству

Ви не можете бути королем, якщо у вас є зло глибоко вниз

Гей, Рене, ти не володієш правдою

Рааааааа!

Фараон Любов Тінистий прибув

Щоб залишити образливих

Це варто' в цьому бутерброді з ковбасою

Ти не дуже

Ви продаєте себе за якісь фішки

Que Сепан теж

що ти з'їси мою ковбасу

Ви критикуєте хот-дог

тут опускаємо його з чича

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