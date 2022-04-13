Фараон Love Shady проти Residente: що говорять тексти його нової пісні

Фрістайл, виготовлений в Арекіпі. Уберезні латиноамериканська музична сцена прийшла в глухий кут, коли Рене Перес, відомий як Residente, запустив «шутер» проти Дж. Балвіна. Ця пісня була виконана спільно з аргентинським продюсером Bizarrap в рамках його серіалу BZRP Music Sessions. Після його виходу багато художників були присутні у своїх соціальних мережах, щоб показати свою підтримку кожному з них. Серед них був фараон Love Shady, який піднявся до популярності в Інтернеті своїми вірусними піснями та способом одягання. Якщо нам доведеться пов'язати це з іншим персонажем, це було б Тонго або Тигриця Сходу через вплив, який він мав на цифрові платформи.
Коли була випущена пісня колишнього співака Calle 13, молода людина з Арекіпи висловив повну підтримку колумбійця, натякаючи, що він «зробить щось», щоб висловити себе про те, що сталося. Минуло пару тижнів, і він вже здивував своїх послідовників та цікавих, публікацією своєї «тірадери», яку він назвав як «Rip [R] esentido (сеанс фрістайлу #13)» .
Пісня була випущена його лейблом Híbrido Gang Music. Щоб поділитися новинами, вони використовували свій офіційний акаунт в Instagram, в якому вони використовували зображення Рене Переса зі сльозами на обличчі, супроводжуваному наступним повідомленням: «Ми слухали його ручку художника і, безумовно, сусідство з [R] esentido, в цьому немає сумнівів. Ходімо».
Нарешті, 12 березня був офіційно випущений кліп на його пісню, який швидко увійшов в топ трендів на YouTube. Всьогоза години він досяг 1 мільйона переглядів. Ця«тяга» також доступна на Spotify, Apple Music та Deezer.
ЛЕТРАРІП РЕЗЕНТИДО
На відміну від теми Residente, яка тривала 11 хвилин, вона була розроблена за 3 хвилини. Відповідно до того, що він показує у музичному відео, запис був би зроблений в Арекіпі, де народився Хесус Валле Чоко , справжнє ім'я «бога багатогранності». Тут ви можете знайти повний текст пісні, присвяченої Residente:
Рааааааа!
Фараон Любов Тінистий прибув
Щоб залишити образливих
Це варто' в цьому бутерброді з ковбасою
Ти не дуже
Ви продаєте себе за якісь фішки
Que Сепан теж
що ти з'їси мою ковбасу
Ви критикуєте хот-дог
тут опускаємо його з чича
Рааааааа!
Фараон Любов Тінистий Я добре звучу Ю не провалюю
Ти копія «Slim Shady», Емінем, я втратив свідомість
Найгірше журі битви півнів
Це не було б нічого, якби не Білий лев
У минулому ви говорили, що ви аутист
Просто для того, щоб прикрити свій комуністичний фанатизм
Я знаю, що в глибині душі ти теж расист
Пам'ятайте, що Чавес також був терористом
Єдиний філософ в репі називається Віко
Ви поставили його разом з Альдо поруч з ним, ви залишаєтеся хлопчиком
Що це було, Рене, ти шукаєш хлопців
Ти приймаєш обличчя бідним, але живеш, як багатий
Вам не соромно, що ви з такою кількістю нагород
Вам належить кинути Балвіна, це не геній.
Ви використовуєте ненависть, щоб підняти свою кар'єру
Таким чином, ви біжите і працюєте так само, як ви залишилися на вулиці
Calle 13, житель або відвідування
Ви співак, активіст чи студент?
Це розбиває твою дупу ти навіть не мій ворог
З тих пір, як я народився, ті, що в спині прийшли зі мною
Нехай ті, хто хоче прийти в тебе, помре в кінці кінців
Я нова ера, і це багатовірне
Ви не випустили альбом з 2017 року
І я залишаю його глибоко всередині, як той божевільний, смію тете
Це варто' в цьому бутерброді з ковбасою
Ти не дуже
Ви продаєте себе за якісь фішки
Que Сепан теж
що ти з'їси мою ковбасу
Ви критикуєте хот-дог
тут опускаємо його з чича
Р-Е-Н-Е
Ви не можете взяти рік без телевізора
Прийміть, що ви також залежні від слави
Коли ніхто не говорить про те, що ти плачеш і кричиш у своєму ліжку
Коли ви бачите, як інший чоловік виграє, ви отримуєте істерику.
Я оригінальний в цій грі і ваш загальний
Ви пам'ятаєте, коли ви потрапили в цей вентилятор в Мексиці?
Я голос Іоанна, шизофреніка
Я тебе вб'ю і для мене це фрістайл
Настав день твоєї смерті, і ми не на Гаваях
Я живу в селі, ля Сьєрра, де ти гудеш ваші кишки
Житель Я потягну вас з Трухільо до Арекіпи
Ви витягуєте шутера посеред війни
Породжуючи більше насильства, ви не хочете, щоб ця земля
Насоси між Росією і Україною їх не споживають
Від стільки вогню в листах ви зробили димчастий екран
Ти лицемір, ти не уявляєш мою школу
Вам знадобилося багато часу, щоб прийняти, що всередині є pa 'Cosculluela
Ви носите сорочку поло Canserbero у своїх відео
І в житті ви його не підтримували, я не вірю тобі нічого
Вже вийдіть на пенсію, ваш вік іде
Ви суперечите собі, не подаєте приклад суспільству
Ви не можете бути королем, якщо у вас є зло глибоко вниз
Гей, Рене, ти не володієш правдою
Рааааааа!
Фараон Любов Тінистий прибув
Щоб залишити образливих
Це варто' в цьому бутерброді з ковбасою
Ти не дуже
Ви продаєте себе за якісь фішки
Que Сепан теж
що ти з'їси мою ковбасу
Ви критикуєте хот-дог
тут опускаємо його з чича
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