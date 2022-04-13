Фараон Love Shady випустив нову пісню, куди він «кидає» Residente після бою з Дж. Балвіном

Минуло більше місяця з часу боротьби між Residente та J Balvin , який досяг свого піку з піснею колишнього члена» Calle 13′, що породило віралізацію, критику і навіть меми проти колумбійської співачки. Однак інший музикант вийшов на захист реггетонеро, перуанського фараона Love Shady, який випустив «Rip [R] esentido» у вівторок, з сильним повідомленням проти колишнього Calle 13.

Як ви пам'ятаєте, перуанський фараон Love Shady висловив свою повну незгоду з «тірадером», що Residente змусив залишити художника погано зупинився колумбієць. Факт контекстуалізується, коли вийшли 29-ї сесії BZRP, де Рене Перес розкрив свій гнів проти того, хто колись був його другом. З якої причини ви вирішили випустити пісню як «тірадера» проти пуерторіканців? Ось історія.

Після скандалу між Residente і J Balvin, Pharaoh Love Shady випустив пісню, спрямовану на репера. Відео: YouTube/Фараон Любов Тінистий.

ПОВІДОМЛЕННЯ

У своєму акаунті в Instagram фараон скористався можливістю завантажити історію, де він надав повну підтримку Дж. Балвіну, заохочуючи його відповісти на критику, яку Ресіденте мав проти нього під час останньої музичної сесії.

«Балвін не йде», - відповідає він комуніст. Пам'ятайте, що художник НК прометав його один раз. Якщо він міг це зробити, ви теж можете це зробити. Lest's go », - написав популярний перуанський співак, який дуже поважає колумбійського художника.

Мало того, що з початку квітня Love Shady скористалася можливістю надіслати нове повідомлення Residente. За допомогою історій він розширився своєю досадою до того, як пуерторіканець критикував міський жанр музики. «Ой, боже мій, що з тобою стане, ти жалієш. Мені боляче, що ти кинув міський жанр, тому що завдяки гендеру я вийшов з вулиці, і сьогодні я даю собі гарне життя, живу щасливо, живу добре економічно, моє життя набагато краще, ніж було раніше», - сказав він.

З цієї причини він вважав його «боягузом» і «лицеміром», аж до того, що він називає його «образливим».

«Обурюючись , чому ти продовжуєш кидати жанр? Коли ви почали, ви робили реггетон, і ви перемогли як художник. Тепер, старий у ваші 40-х, у вас єреперський марення, ви віддаєте перевагу, щоб вони більше не пам'ятали вас як реггетон. Щоце за лицемірство, образливе? », - сказав фараон.

«Ви носите цей [R] у своїй жахливій шапці, ви бентежите жанр (...) Після того, як міський жанр нагодував вас, і ви купили той будинок, який коштує щось у 4 мільйони доларів, тепер ви вважаєте, що все, що ви отримали, було репом; це лицемірство сороми. Ого, ви шкодуєте, образливі! », продовжив фараон Love Shady по відношенню до логотипу кепки, який має репер.

«ТІРАДЕРА» ПРОТИ РЕЗИДЕНТА

Після публікації на своєму Instagram мету випустити «тірадеру», Love Shady підготувалася випустити пісню, яка вийшла сьогодні, 12 квітня, вдень. Під назвою «Rip [R] esentido» з прямими повідомленнями реперу, який вже перейшов у вірус у соціальних мережах.

«Найгірше журі в битві півнів, було б нічого, якби ви не були для Білого Лева/У минулому ви говорили, що ви аутисти, просто щоб прикрити свій комуністичний фанатизм. Я знаю, що в глибині душі ти також расистський, пам'ятайте, що Чавес також був терористом /Що було Рене, ви знаєте типи, ви берете обличчя бідним, але живете як багатий», - це деякі фрази пісні, яка є тенденцією на Youtube і швидко перевищила 200 тисяч переглядів. Вони також залишили меми, які стали вірусними у Twitter.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

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