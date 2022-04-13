Педро Кастільо запевняє, що робота без корупції сприятиме розвитку країни

ПедроКастільо був частиною церемонії початку роботи Нового Таларського НПЗ (НРТ) в район Паріньяс, провінція Талара, Піура. З півночі країни глава держави дав повідомлення про важливість спільної роботи, щоб вийти з кризи, що стоїть перед Перу.

Він також підтвердив, що чесна робота, вільна від корупції та з силою населення, дозволить сприяти розвитку Перу , незважаючи на важкі часи, пережиті пандемією та міжнародним контекстом.

«Це зразок для Перу та світу, що країна грає справедливо, з такими людьми, як ви, які кажуть, що вони присутні, коли вони потрібні країні, це важливо, і ми тут, щоб визнати їхню роботу», - сказав глава держави, підкреслюючи роботу, виконану на Таларському НПЗ.

«Незважаючи на кризові моменти, які переживає Перу через пандемію, економічну ситуацію та конфліктну проблему, яку ми маємо на міжнародному рівні, це ви, молоді працівники, тут ви тут, щоб покласти груди для країни. Без вас Перу не ходить», - додав президент Кастільо, звертаючись до робітників.

На додаток до свого виступу президент Кастільо Терронес також запевнив, що цей момент є важливим прецедентом для економіки країни.

«Початок випробування над поступовим та прогресивним запуском нового Таларського НПЗ єфундаментальним кроком для Перу, оскільки це один з найважливіших інфраструктурних проектів, який дозволить нам виробляти паливо з високими екологічними стандартами на благо всіх », - він сказав.

Petroperú

«У цьому сенсі всі зусилля щодо розширення потужності переробки та розподілу палива завжди на користь економіки перуанців, особливо найбільш вразливих», - додав він.

Зі свого боку, Гумберто Камподоніко, президент Petroperú, сказав, що це історична подія, оскільки нафтова промисловість на півночі відновлюється і що це дозволить генерувати синергію з усіма посередниками у вуглеводневому секторі.

«Цей новий завод збільшує потужність переробки палива Талари з 65 000 до 95 000 барелів на день нафти і фінансується за рахунок власних доходів компанії і не використовує казначейські кошти», - сказав він.

Щодо цін на паливо Campodónico уточнив за кілька годин до початку церемонії, що Талара-НПЗ дозволить норму прибутку за барель від 9 до 11 доларів США, майже втричі, що було вироблено раніше.

«Маючи таку потужність, наші ціни будуть більш конкурентоспроможними, і ми матимемо ці ціни на ринку, які стануть еталоном для всіх інших, включаючи La Pampilla та інші компанії-імпортери палива. Ми знаємо це як цінність рослин, яка буде зменшуватися», - сказав чиновник.

ДЕТАЛЬНІШЕПРО ТАЛАРСЬКИЙ НПЗ

Міністерствоенергетики та шахт (Minem) заявило, що NRT має нову технологію під назвою flexicoking , яка перетворить входи низької економічної цінності у високоцінні продукти, такі як бензин та дизель найкращої якості та доброзичливі до навколишнього середовища.

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

Крім того, він має переробну потужність майже на 50% вище, ніж попередній завод, так як може переробляти 95 тисяч барелів нафти на добу.

Фахівці Minem пояснили, що NRT збереже і поліпшить якість повітря, виробляючи паливо з менш ніж 50 частин на мільйон (ppm) сірки, а після року експлуатації палива Euro VI з менш ніж 10 проміле сірки, найвищий стандарт якості палива в даний час у світі. (З додатковою інформацією від Андіна).

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