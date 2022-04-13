MML: це 5 ресторанів у центрі Ліми, які були закриті для нездорових та небезпечних

В рамках заходів, проведених для Страсного тижня в історичному центрі Муніципалітет Ліми закрив п'ять ресторанів, які діяли в антисанітарних умовах і не дотримувалися правил безпеки.

Нагадаємо, що зіпсовані продукти можуть бути передавачами серйозних захворювань, таких як: гепатит, сальмонела або шлункові інфекції.

Осьчому співробітники інспекції, управління ризиками охорони здоров'я та стихійних лих оглянули ці підприємства, які пропонували кебіше серед своїх основних страв, і виявили наявність виділень тарганів та гризунів, а також фруктів у стані розкладання, серед продуктів, приготованих до споживання замовників.

Магазини, санкціоновані за відсутність оптимальних гігієнічних умов , - це Великі брати, Кордон Блю, Ель Рінкон де Олая та Будинок Еллен. Тим часом приміщення під торговою назвою Hellen's House були закриті, оскільки в ньому не було належних заходів безпеки.

За ці серйозні правопорушення мер ініціював санкційний адміністративний процес проти цих підприємств та наклав штраф у розмірі 2 МСЕ (податкова одиниця), еквівалентний S/9,200. Крім того, він наказав його закриття до тих пір, поки порушення поведінки не буде регуляризовано.

Муніципалітет Ліми закликає власників цих закладів дотримуватися встановлених норм охорони здоров'я та безпеки, щоб уникнути санкцій. Крімтого, він оголосив, що ці операції триватимуть під час Страсного тижня.

МУНІЦИПАЛІТЕТЛІМА ЗБИРАЄ 450 ТОНН ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ

Для того, щоб підтримувати вулиці чистими, безпечними та відновлювати громадські простори, муніципалітет Ліми керував колекційною кампанією, в якій також брали участь райони Ла Вікторія та Ель-Агустіно.

У своїй заяві муніципалітет Ліми повідомив громаду, що 450 тонн твердих відходів було зібрано після міжрайонних операцій протягом березня місяця, в Серкадо-де-Ліма в рамках заходів щодо звільнення громадських просторів у столиці.

У цьому документі столична комуна пояснила, що загалом 453,5 тонни твердих відходів було зібрано після дев'яти днів збору в різних районах району, таких як Ніколас Айльон, Авіасьон, 28 де Хуліо, Грау та Пакасмайо, а також Уанкавеліка, Уарочирі, Аскоп, Акомайо, Гарсія Віллон, Каркамо, Хунін та Мануель Теллерія.

У цих просторах 30 працівників муніципального будинку зібрали дерево, меблі, стільці, столи, картон, пластмаси, будівельні відходи, серед інших.

Багато з цих дій були здійснені завдяки управлінню та координації з муніципалітетами районів Ла Вікторія та Ель-Агустіно, узгоджених з цілями сталого розвитку.

Recolección de materiales sólidos para recuperar principales avenidas del centro de Lima.

Для виконання робіт використовувалися вантажники-навантажувачі, бічні вантажівки, самоскиди, танкер і компактна вантажівка. Крім того, відповідальний персонал правильно використовував засоби захисту, до складу яких входять рукавички, повзунки, шолом, маску або маску, а також захисне взуття.

Зіткнувшись з цим, жителі цих районів виступали за заходи, вжиті муніципалітетом, оскільки ці відходи принесли присутність гризунів, і люди скористалися можливістю залишити сміття на кутах основних проспектів. Ось чому вони підтримали акцію і просили, щоб ця робота також була в поєднанні з серенадами, щоб захистити вулиці від зростання пограбувань і нападів.

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