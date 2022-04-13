Легкий або помірний COVID-19 також може змінити фертильність чоловіків

COVID-19 вже вразив понад 497 мільйонів людей у світі і забрав життя 6,1 мільйона. Серед тих, хто вижив, коронавірусна інфекція пройшла без наслідків. Але деякі люди страждають від наслідків, таких як психічний туман, які включені в довгострокову картину COVID, і кожен день виявляється більше наслідків. Останняновина полягає в тому, що є більше доказів того, що навіть чоловіки, які розвивають легкі випадки COVID-19, можуть страждати від змін у своїй фертильності.

Нове дослідження було проведено в Міжнародному центрі Jaslok FertilTree, відділу генетики та допоміжної репродукції Дослідницького центру Яслока та лікарні в Індії. Вона була опублікована в спеціалізованому журналі ACS Omega Американського хімічного товариства.

Під керівництвом вченого Фіруза Паріх дослідження полягало в аналізі рівня білка в спермі чоловіків, які одужали від COVID-19. Цебуло пілотне дослідження, яке фінансувалося госпіталем Яслока. Результати показують, що навіть легка або помірна хвороба може змінити рівень білка, пов'язаний з репродуктивною функцією чоловіків.

Ya se han identificado más de 200 síntomas que aparecen como secuelas del COVID-19 (Wang Guansen/Xinhua via AP, File) Wang Guansen | AP

Хоча інфекція в основному вражає дихальну систему, коронавірус - і реакція організму на його прийом - також пошкоджує інші тканини. Останнідані свідчать про те, що інфекція COVID-19 може зменшити фертильність чоловіків, а вірус був виявлений в чоловічих репродуктивних органах.

Фіруза Паріх та Раджеш Паріх з лікарні Яслока Санєєва Срівастава з Індійського технологічного інституту, та їх колеги задавалися питанням, чи може інфекція COVID-19 довго тривалий вплив на репродуктивну систему чоловіків. Щобз'ясувати це, вони вирішили порівняти рівень білка в спермі здорових чоловіків та тих, хто раніше страждав легкими або помірними випадками COVID-19.

Дослідники проаналізували зразки сперми 10 здорових чоловіків та 17 чоловіків, які нещодавно одужали від COVID-19. Жоден з чоловіків, вік яких коливався від 20 до 45 років, не мав в анамнезі безпліддя. Командавиявила, що одужали чоловіки значно зменшили кількість сперми та рухливість , а також менше сперми зазвичай, ніж чоловіки, які не мали COVID- 19.

Коли дослідники аналізували білки сперми за допомогою рідкої хроматографії-тандемної мас-спектрометрії, вони виявили 27 білків на більш високому рівні та 21 білок на нижчому рівні у чоловіків, відновлених від COVID-19 порівняно з контрольною групою. Багато з білків брали участь у репродуктивній функції. Двабілки, пов'язані з фертильністю, семеногелін 1 та прозапозин, були присутні на менш ніж половині їх рівня в спермі групи, відновленій від COVID-19, ніж у спермі від контролю.

Los hombres recuperados de COVID-19 tenían un recuento y una movilidad de esperma significativamente reducidos, así como menos espermatozoides de forma normal Europa Press

Ці результати свідчать про те, що коронавірус має прямий або непрямий вплив на репродуктивне здоров'я чоловіків, яке зберігається після одужання, кажуть індійські дослідники. Вонипідкреслили, що їхня робота також може розкрити інформацію про патофізіологію репродукції людини у видужаних чоловіків.

Однак вони визнали, що для підтвердження цих результатів слід проводити більш широкі дослідження, і що слід включити контрольну групу чоловіків, які нещодавно одужали від інших захворювань, подібних до грипу, повинна бути включена, щоб гарантувати, що результати є специфічними для COVID-19.

З кінця 2020 року, коли у світі почала запускатися вакцинація проти COVID-19, також поширюються міфи про інокулянти, пов'язані з безпліддям . Однакдоведено, що вакцини не викликають еректильної дисфункції або чоловічого безпліддя. З іншого боку, правда, що коронавірусна інфекція збільшує ризик розвитку цих розладів.

Раніше лікарі та дослідники з Університету Майамі пролили нове світло на це питання. Вони виявили потенційно далекосяжні наслідки для чоловіків різного віку, включаючи чоловіків молодшого та середнього віку, які хочуть мати дітей.

За словами Ранджита Рамасамі, директора Програми репродуктивної урології Медичної школи Міллера Університету Майамі, було проаналізовано розтин тканин яєчок шести чоловіків, які померли від інфекції. Вірус з'явився в тканинах одного з чоловіків, а у трьох з'явилося зниження кількості сперматозоїдів. Іншийпацієнт, який пережив інфекцію COVID-19, мав біопсію яєчка приблизно через три місяці після того, як його первісна інфекція COVID-19 зникла. Біопсіяпоказала, що коронавірус все ще перебував у його яєчках.

«Наша команда також виявила, що COVID-19 впливає на пеніс. Аналіз тканини статевого члена у двох чоловіків, які отримали імплантати статевого члена, показав, що вірус був присутній від семи до дев'яти місяців після їх діагностики COVID-19. Уобох чоловіків виникла важка еректильна дисфункція, ймовірно, тому, що інфекція зменшила кровопостачання статевого члена», - сказав вчений, який опублікував статтю в The World Journal of Men's Health. Одинз чоловіків дослідження Майамі мав лише легкі симптоми COVID-19. Інший був госпіталізований. Цеговорить про те, що навіть люди з відносно легким випадком вірусу можуть відчувати важку еректильну дисфункцію після одужання.

“Los hombres que tuvieron COVID-19 y que quieran tener un hijo solo tienen que seguir con la búsqueda. Si después de un lapso de tiempo el embarazo no llega, se puede hacer la consulta médica”, dijo el andrólogo Omar Lajus

Що робити чоловікам, які перенесли COVID-19 після поширення наукових висновків? «Мабуть, коронавірус змінив би рухливість сперми, як у випадку з іншими інфекціями. Кожнасперма займає 73 дні, щоб дозріти і дуже вразлива до інфекцій та інших факторів. Але ми повинні мати на увазі, що він не пошкоджений назавжди», - відповів лікар-андролог клініки народжуваності WeFiv в Аргентині Омар Лаюс . « Чоловіки, які перенесли COVID-19 і які хочуть мати дитину, просто повинні продовжувати пошук. Якщо після закінчення часу вагітність не настала, можна зробити консультацію лікаря», - додав він.

Відомо, що інші віруси вторгаються в яєчка і впливають на вироблення сперми та фертильність. Дослідники, які вивчали тканини яєчка шести пацієнтів, які померли від вірусу ГРВІ в 2006 році , виявили, що всі вони мали широке руйнування клітин, мало або без сперми. Відомо також, що віруси свинки і Зіка можуть потрапити в яєчка і викликати запалення. До 20% чоловіків, інфікованих цими вірусами, будуть порушені вироблення сперми.

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