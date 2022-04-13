Міграції: Мандрівники прокинулися, щоб обробити та отримати аварійні паспорти

Мандрівники прокинулися за межами Міграцій | ВІДЕО: América Tv

Сотні відчайдушних мандрівників прокинулися поза головним офісом Національного нагляду за міграцією, щоб мати можливість обробляти та отримати їх паспорти перуанських біометричних, що дозволяє їм без проблем виїхати з країни та насолоджуватися святами Великодня.

Відсутність паспортів та збоїв у системі друку цього документа спричинили минулого понеділка, 11 квітня, що понад 100 людей не змогли сісти на борт їх перельоти і заплатити кілька тисяч доларів, щоб перенести свої квитки і не втратити їх.

З цієї нагоди Імміграційний офіс відвідує лише заплановані зустрічі та мандрівники, які подорожують протягом наступних 48 годин, інакше він не буде присутній на прохання.

За словами репортера América Noticias, деякі люди ночували поза штаб-квартирою Breña, щоб бути першими, щоб побачити, але деякі мандрівники вчора скаржилися на затримку доставки паспорта, оскільки після завершення процедури їм доводиться чекати до п'яти годин для доставки документ. Багатьом навіть доводиться бігати зі своїми сумками в аеропорт, щоб не пропустити свій рейс.

Довгі черги за кордоном на міграцію | ВІДЕО: América TV

Під час екскурсії екстер'єрами Migracionesтакож були помічені десятки людей з обмеженими можливостями, а їхні маленькі діти та дорослі люди чекали сидячи та обіймають ковдри, які їх притулюють, оскільки протягом декількох днів температура в Лімі значно знизилася, особливо рано вранці.

У порівнянні з вчорашнім, сьогодні прийом був наданий спокійно і плавно, але скарги припадають на затримку догляду, коли людина знаходиться всередині приміщення.

В аеропорту Хорхе Чавесаситуація спокійніше, і процедура проводиться нормально, але деяких людей направляють до офісу торгового центру Plaza Bellavista для доставки документа, викликаючи дискомфорт серед користувачів.

ВОНИБУДУТЬ ВІДВІДУВАТИ НА ВЕЛИКДЕНЬ

Завдяки новій заяві Migraciones повідомив, що «для того, щоб запропонувати більше можливостей тим, кому потрібно обробити свої паспорти, було організовано, що децентралізованеагентство дель Жокей Плаза візьме участь цього четверга та Страсної п'ятниці. Увага в цих місцях буде з 8:00 до 17:00 для громадян, які потребують паспортів, оскільки вони планують виїхати з країни протягом наступних 48 годин».

Вони додають, що агентство Mall Plaza Bellavista візьме участь у справах, які будуть направлені з Міграційного управління в аеропорту Хорхе Чавеса. «Це для тих, хто обробляє паспорт за 24 години до регулярного рейсу».

Крім того, вони стверджують, що «Iberia, Viva Air, Europa Air, Latam, KLM і Air France змогли забезпечити об'єкти для переоформлення рейсів без оплати зборів і додаткових витрат».

«Саме так піклуються пасажири, які за останні дні постраждали від затримки отримання електронного паспорта», - йдеться у заяві.

«Він також управляється Асоціацією міжнародних компаній повітряного транспорту - AETAI та кожною з 25 міжнародних авіакомпаній, які мають відправну точку в нашій країні, щоб забезпечити об'єкти тим, хто цього потребує»

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ



