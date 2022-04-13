Мелкохіта вступає в політику як кандидат в радник La Victoria з Fuerza Popular

Не один привернув увагу, щоб знати, що Мелкочіта збирається балотуватися в якості кандидата на посаду радника La Victoria. Комік ризикне в політику через партію Кейко Фузіморі, Народна сила.

Згідно з веб-сайтом журі національних виборів, Пабло Вільянуева має номер 7 у списку, і якщо він виграє свого кандидата, він зможе проводити різні муніципальні процедури протягом наступних 4 років.

Слід зазначити, що комік не вперше висловив бажання вступити на державні посади, оскільки деякий час тому він оголосив свою кандидатуру на Конгрес, але вона так і не здійснилася.

Мелкохіта також не була віддалена від політики, оскільки в минулому вона була частиною різних кампаній, таких якКейко Фузіморі , колишній мер Сусана Вілларан і навіть Чіро Гальвес у президентстві.

Через Twitter журналіст Джонатан Кастро оголосив про постуляцію коміка, генеруючи різні коментарі, деякі на користь коміка та інші проти нього.

«І той джентльмен, окрім того, що він сказав «не бачиш його», чи знає він нічого про муніципальне управління?» ; « Ми скаржимося саме на державних чиновників, названих Кастільо, але бачимо, хто є кандидатом Кейко », - критикували їх деякі.

З іншого боку, ті, хто захищав його, вказували, що Пабло Вільянуева може бігати, як і будь-який інший перуанець, наприкладі Педро Кастільо, який без досвіду балотувався і виграв президентство Республіки.

«Ви думаєте, що через те, що він комік, пан Пабло Вільянуева «Мелкохіта» не є правильним? Нинішнійпрезидент України - колишній комік, Рональд Рейган був актором до того, як став президентом. Б'юся об заклад, він робить це набагато краще, ніж обирають чиновники Кастільо », - прокоментував інший користувач.

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

ЗЕФІРПРОТИ РЕАЛІТІ-ШОУ ХЛОПЧИКА

З економічною реактивацією та відновленням дискотек хлопчики реальності знову наймають, щоб оживити атмосферу; однак їх розвиток на сцені не буде таким, як очікували багато художників. Це справа Мелкохіти, яка сильно критикувала презентації деяких членів Esto es Guerra.

Так само він не міг не показати своє обурення, коли дізнався, що вони стягують непомірну суму грошей за півгодини показу, що він вважав низькою якістю.

« Це не варто грошей. Вони «псують» площу всім великим художникам. Це сердито, тому що ви вивозили бруд протягом багатьох років », - сказав перуанський художник у розмові з репортером Magaly Tv: La firme.

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