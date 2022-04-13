Зустріньте Хоакін Торрес, перуанець, який виграв срібну медаль у Панамериканському

В останні роки індивідуальні та контактні види спорту також принесли велику радість перуанцям, які завойовують медалі, які змушують нас пишатися, коли вони стоять на подіумі, зі славним біло-червоним прапором, Хоакін Торрес, винищувач джиу-джитсу, не став винятком, оскільки він виграв срібну медаль у бразильської панамериканки Чемпіонат джиуджитсу.

Протягом чотирьох років він залишив свої зручності в Лімі і упакував сумки, щоб оселитися в Майамі, США, і прагне зробити собі ім'я в джиу-джитсу. З цієї причини Infobae закликав його розповісти нам свою історію успіху.

Вітаємо, ми з'ясували, що ви виграли срібну медаль в панамериканському джиуджитсу, наскільки сильним був конкурс?

Я був у панамериканському IBJJF (Міжнародна федерація бразильського джиу-джитсу) в Орландо, штат Флорида. У мене було 4 жорстких поєдинки, в яких я виграв 3, і я програв фінал проти бразильського суперника.

Якдавно ви практикуєте це бойове мистецтво?

Я займаюся бразильським джиу-джитсу майже 11 років. Я переїхав до Майамі 4 роки тому, щоб тренуватися і змагатися на найвищому рівні. Тут я досяг дуже хороших результатів у багатьох змаганнях і закінчив Чорний пояс моїм учителем Роберто Кіборгом Абреу в 2019 році.

Чомуви вирішили займатися цим видом спорту?

Я почав з джиу-джитсу в 2010 році, після того, як конкурував у ММА протягом декількох років. Я теж займався боксом, і треба сказати, що джиу-джитсу - це найповніше і ефективне бойове мистецтво з усіх. Окрім навчання вас самозахисту, це допомагає вам багато в концентрації, фокусі та дисципліні.

Зякими наступними змаганнями ви збираєтеся зіткнутися?

15 травня я буду воювати в Чикаго. Зазвичай я намагаюся змагатися раз на місяць, тому я не пропускаю такт. Тоді він повинен боротися ще 2 або 3 турніри перед чемпіонатом світу, який відбудеться у вересні в Лас-Вегасі, штат Невада.

Якимибули найважливіші досягнення в цьому виді спорту?

Найважливішим досягненням, безсумнівно, став Американський національний 2020 року. Це був жорсткий і складний турнір. Я виграла Золоту медаль в категорії Super-Heavy (до 100,5 кг), вважаючи, що важу 90 кг, але мені це подобається і відчуваю себе комфортніше боротися з людьми більшими за мене. Тоді Панамериканець кілька днів тому також був дуже цінним досягненням.

Отже, ви завжди любите займатися контактними видами спорту?

Так, як я вже сказав, я почав дуже молодий. У віці 16 років з ММА, і після того, як змагалися я перейшов на джиу-джитсу. Я завжди була конкурентоспроможною людиною, а також дисциплінованою. Джиу-джитсу дав мені більше дисципліни та цінностей, що є чимось важливим у кожній людині. Ось чому кажуть, що джиу-джитсу - єдиний вид спорту, який має сім'ю.

Кимти захоплюєшся?

Він захоплювався багатьма спортсменами, але людина, яка дала мені найбільший приклад і допомогу, був моїм учителем Роберто Кіборг Абреу. За те, що він продовжує боротися у віці 41 року на вищому рівні. Він виграв золоту медаль в Pan American кілька днів тому в надважкій категорії. З тих пір, як я переїхав до Майамі, джиу-джитсу дав мені багато можливостей і відкрив для мене двері багатьох людей. Планую продовжувати залишати приклад наполегливості та наполегливості для досягнення цілей, які ставить перед собою. У мене є два молодші брати, і вони йдуть моїм шляхом.

Чиіснує різниця в рівні джиуджитсу між США та Перу?

Я завжди кажу, що латиноамериканськими державами, крім очевидної Бразилії, є Перу, Еквадор і Аргентина. У нас є кров воїна, і важко перемогти. Не тільки в цьому виді спорту.

У Маямі та в США взагалі є найкращі, простий факт, що я тренувався в FightSports, дав мені неймовірний штрих і рівень, якого я навряд чи міг досягти в Перу. На татамі у нас мінімум 20 Чорних ременів на тренування.

Чомуви вирішили емігрувати до Майамі?

У мене був план з моменту закінчення коледжу. Я вивчав маркетинг в UPC, і як тільки закінчив, продав свій автомобіль, і з деякими заощадженнями переїхав до Майамі. Як я вже згадував раніше, можливості, рівень підготовки та компетенції найкращі тут, у США. Слава Богу, я зміг отримати візу спортсмена, а потім резиденцію (Грінкард).

будь-якеповідомлення молодим людям, які довго практикують джиуджитсу?

Коли мені було 5 років, я потрапив в автомобільну аварію і перелом стегнової кістки. Я ризикував стати кульгавим і параплегічним. Слава Богу, вони поклали цвях в мою ногу і кістку потім приварили дві операції. Зараз у мене немає проблем. Як я завжди кажу, втратили лише ті, хто не ризикує. Якби я не вирішив приїхати і жити в Маямі, можливо, я б не був на правильному шляху, щоб здійснити свої мрії. Ось чому я завжди кажу, що ви повинні відмовитися від страху, виправдань, виправдань, виправдань і шукати те, що робить вас щасливими.

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