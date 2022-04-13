Мартін Еліас-молодший віддає данину батькові неопублікованою фотографією, де також з'являється Діомед Діас

14 квітня послідовники та родичі Мартіна Еліаса віддадуть належне художнику, якому з моменту смерті виповнилося п'ять років, зазнавши трагічної дорожньо-транспортної пригоди на дорогах Кордоби після проведення концерту в Ковеньясі. Це буде Страсний четвер, тому, з тим більше причин, данина художнику буде зосереджена не стільки на святах, скільки вони в соціальних мережах.

Дійсно, шанувальники та родичі співака-пісняра Валленато пам'ятають його зараз; навіть його син Мартін Еліас-молодший відкрив раунд спогадів зі своїм батьком і зробив це через соціальні мережі, де його послідовники були вражені, побачивши неймовірну схожість.

Через Instagram Мартін Еліас Діас Варон поділився двома фотографіями; в обох молодий чоловік був просто дитиною, яка навряд чи могла вимовити слово, але це не головна новинка: на першому зображенні є маленький хлопчик на плечах батька, який на той час виглядав зовсім іншим від його останніх днів життя.

По-друге, хлопчик з'являється під коліною свого діда самого Діомеда Діаса, який посміхався під час взяття листівки. Поряд із зображеннями, Діас Варон написав в описі, що обидва - «Два найбільших у валленато та мої два найбільші ангели».

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A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

Як і очікувалося, неопубліковані зображення стали дуже популярними на цій платформі, отримуючи сотні коментарів не лише від значної частини його мільйонів підписників, але й від інших художників, таких як Рафаель Марія Діас, який також є дядьком юнака.

Іншими видатними реакціями були «Мене сердито бачити ці фотографії, я хочу, щоб вони були живими. Діомед не бачив Мартіна тріумфу»; «Мартін Іллі назавжди»; «Унікальні і незрівнянні, вони залишили чудову спадщину»; «Як забути цього 14 квітня, ми сумуємо за тобою Мартін Іллі, нехай Бог у вас у святій славі» і «Це справжня любов, яку Мартін Іллі мав до своїх дітей, своєї матері та братів».

Варто згадати, що це була не єдина пам'ять, запилена молодою людиною династії Діаз. 2 квітня він викликав більш свіжий образ, де тодішній хлопчик з'являється зі своїм батьком і сестрою Паулою Оленою Діас.

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

З іншого боку, варто згадати, що кілька днів тому Даяна Джеймс, остання дружина артистки валленато, була поставлена під сумнів про те, що вона зробить у четвер, 14 квітня, в данину колишньому чоловікові. Через раунд «запитань та відповідей», який вона назвала «Давайте поговоримо тоді», журналістка поставила під сумнів її послідовники з питанням: «Що вони зроблять Мартіну 14-го?».

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Джеймс відповів, що хоча він не згоден з певними типами дій, що виконуються перед могилою покійного художника, він дуже поважає переконання своїх послідовників.

«Зі свого боку нічого, нічого, я ніколи не погоджувався з такою річчю, яка йде на кладовищі, вони приносять маріахі, вони грають на коробці, гуакараці, акордеоні. Це дуже респектабельно, але я не поділяю ці речі», - сказала впливовий майже два мільйони послідовників через свої «InstaStories».

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