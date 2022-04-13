Міжнародний день поцілунку: як довго тривав найдовший поцілунок в історії

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE

Цієї середи, 13 квітня , відзначається Міжнародний день поцілунку. Цесвято проводиться як данина найдовшому поцілунку, який коли-небудь був записаний,і який відбувся в Таїланді, на честь Дня Святого Валентина.

Найдовший поцілунок у світі став результатом конкурсу, проведеного в Таїланді, де в 2011 році пара цієї національності встановила світовий рекорд з найдовшим поцілунком, який тривав 46 годин, 24 хвилини і 9 секунд.

Пізніше, в 2013 році, та ж пара побила свій той же рекорд, цілуючи один одного, не знімаючи ні на секунду, на час 58 годин 35 хвилин і 58 секунд.

Крім того, це поминання прагне бути нагадуванням про важливість поцілунків у людських відносинах.

Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. (Gettyimages)

Існує кілька теорій, пов'язаних з походженням поцілунку. Запідрахунками, все почалося в результаті грудного вигодовування, або, можливо, набагато далі назад, коли гомініди ходили по світу і повинні були годувати своїх молодих через рот.

Однак найдавніші залишки поцілунку походять зі сходу, зокрема з регіону Індії , де всередині деяких храмів були знайдені фігури істот, вирізаних в камені, виконуючи цю практику. Так само у знаменитій книзі Камасутри, написаній приблизно в 3 столітті після Христа, можна знайти згадки, натякаючи на поцілунок.

Поцілунки можна розглядати не тільки як простий еротичний вчинок, адже цю давню практику можна розглядати як чудову вправу, яка допомагає спалювати калорії та зміцнювати імунну систему , а також створювати зв'язки та емоційні зв'язки між людьми.

Його потужність настільки висока, що, згідно з певними дослідженнями, проведеними фахівцями в цій галузі, поцілунки можна порівняти з натуральним препаратом, оскільки це спричиняє у людей збільшення окситоцину, гормону, відповідального за створення фізичних та неврологічних змін, таких як задоволення, закоханість і все, що пов'язано з прихильністю.

El beso puede verse como un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. (Gettyimages)

Для людей, які зазвичай цілуються, це може означати більш довге і щасливе життя, оскільки воно має терапевтичну та психологічну силу. Іншимисловами, поцілунок може представляти визначальний акт успіху або невдачі серед закоханих.

На культурному рівні поцілунок з Індії швидко поширився по всьому європейському континенту, за часів Олександра Македонського.

За розповіддю Гомера «Одіссея», поцілунок був розказаний в його уривках, але історія на цьому не зупиняється, адже в Біблії поцілунок називають символічною подією, коли Юда цілує Ісуса і запечатує його долю разом з ним.

У стародавній Персіїбуло дуже поширеною справою бачити людей, які цілуються, тоді як для кельтів цей вчинок був, певною мірою, лікарським. У середньовічні часи цілування діви вважалося нечистішим.

A partir del Romanticismo, hubo un cambio de paradigma respecto al beso.

Саме з часів промислової революції звичай розглядався як нормальний вчинок, який стався між людьми, які зв'язалися афективно, але це можна було здійснити лише в абсолютній близькості, інакше це було цензуровано суспільством.

Від романтизмувідбулася зміна парадигми щодо поцілунків. Люди користувалися більшою свободою висловлювати свої почуття, породжуючи справжню сексуальну революцію, яка на сьогоднішній день стала нормальною завдяки модернізації.

Сьогодні це досить поширена і універсальна практика, яка використовується для демонстрації афективних зв'язків, таких як пристрасть, дружба, прихильність та любов між людьми.

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