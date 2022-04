Інфлюенсер та експерт з нерухомості: вона є передбачуваною новою дівчиною Крістіана Нodal

Після трьох днів до святкування Дня любові та дружби в Мексиці Крістіан Нодил оголосив, що закінчився його медіа-роман з Беліндою, з якою він навіть уже займався шлюбом, мексиканський регіональний співак відновив своє життя та свої професійні проекти, такі як Forajido Tour , який вже призвів до різних національних та міжнародних сценаріїв.

Через кілька днів після оголошення про закінчення стосунків співак стилю «Mariacheño» стер татуювання, які він зробив посеред своєї заручини з перекладачем Сапіто , тому він висвітлив слово «Белі», яке зобразив поруч із вухом, перетворивши йогона чотири символи універсального покеру палуба.

Крім того, виконавець De los besos i дав вам перетворив величезну татуювання погляду Белінди, яка була зображена на її грудях, в череп зі шлейфом, дизайном, який ще не розкритий композитором, але був розкритий художником татуювання, який зробив для неї прикриття .

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Зі свого боку, мексиканська націоналізована іспанська співачка також мала б ініціали «CN», які заглянули всередину маленького серця , яке вона татуювала на одній із щиколоток, як зазначалося під час її рекламного туру, щоб поговорити про майбутню серію Bienvenidos a Eden.

З видаленими татуюваннями було б зрозуміло, що співаки остаточно закрили главу романтики і залишили свої тисячі шанувальників без надії на те, що вони прагнули примирення.

Після того, як Крістіан Нodal був спійманий кілька тижнів тому в ресторані в Лос-Анджелесі, США, з блондинкою колумбійського походження, названою Маріана Ріос, яка нібито зустрічалася на вечірці, почали поширюватися версії, що той, хто народився в Каборці, Сонора, буде готова розпочати нові романтичні стосунки, і для цього він обрав би модель та творця еротичного змісту.

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

Але тепер, після приїзду до Вільяермоса, Табаско, куди він прибув на приватному літаку , щоб виступити на своєму гастролі 11 квітня, 23-річного співака супроводжувала жінка, з якою він дуже посміхався, з розслабленим ставленням і дуже близьким.

Зображення її приїзду до міста Табаско були захоплені червоними руками , і цього було достатньо для користувачів Інтернету, щоб негайно розкрити особистість молодої жінки, про яку вона звернула увагу, що у неї рясне чорне волосся, всупереч недавнім завоюванням Нодала, Мар'яни та Белінди, які є блондинок.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

Це Аврора Карденас, яка має майже 100 000 підписників в Instagram, що робить її впливовим у цифровому світі. Але творець контенту в Instagram, де вона ділиться кількома зображеннями, що демонструють свою красу та смак до моди, не є найважливішим аспектом молодої жінки, оскільки, згідно з її публікаціями, вона відома людина у світі нерухомості та нерухомості.

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

Auroraмає сертифікати магістрів у галузі глобальних продажів та дипломів, що спеціалізуються на стратегіях нерухомості та продажів, а також визнання деяких компаній, оскільки вонабула однією з найкращих продавців протягом років поспіль.

Передбачуване нове завоювання Nodal є генеральним директором компанії I Did it For You , і він має більш ніж 10-річний досвід роботи в секторі нерухомості, тому є припущення, що успішний композитор зустрів її, коли він хотів придбати якесь майно, і саме там було б зближення виникли.

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

На даний момент молода жінка не опублікувала жодного повідомлення, яке підтверджує або заперечує її стосунки з перекладачем Ботелли після пляшки, який вважав за краще також не говорити про своє романтичне життя.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: