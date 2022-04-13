Як робить комік Поло Поло через шість років після виходу на пенсію

Комік Леопольдо Роберто Гарсія Пелаес Бенітес, більш відомий як Поло Поло, пішов зі сцени та інших подій у 2016 році, тоді він не запропонував пояснень, але через пару років почалися чутки про його передбачувану хворобу Альцгеймера.

«Я знаю, і що багато сказано, що добре Поло бореться з хворобою Альцгеймера, я просто хочу, щоб це було добре», - сказав Хорхе Фалькон. Зі свого боку Луїс де Альба заявив, що знав, що хворий, але нічого про це не уточнив.

Нещодавно Хорхе Карранса Ель Костеньо виявив, що він не має недавнього контакту з ним чи членом сім'ї , але він знає, що має стабільність завдяки тому, що він близький до одного з партнерів бару, де він почав розповідати жарти в Мехіко:

«У вас багато, що я не бачу твого сина, який був моїм сусідом, але я знаю, що він добре, що він добре піклується, благословенний Бог... Але наскільки я знаю від іншого партнера El Cuevón , це те, що Поло стабільне, добре», - сказав комік програми De Primera Mano.

Комік також пояснив, що знає, хто належить до його близького кола і часто його частує:

«Я думаю, що він не так давно познайомився з Карлою Естрадою, з тими, хто його бачить, Чабело, дорогий Хорхе Ортіс де Пінедо, - це ті, хто найбільше контактує з ним», - уточнив він.

У програмі De Primera ManoХорхе Карранса виявив, що Поло Поло був тим, хто допоміг йому вийти в Мехіко, надавши йому перші можливості після успіху в Акапулько.

Коли комік збирався піти з одного з місць, де він пропонував своє шоу, Поло Поло запропонував йому залишитися і знайшов власний простір:

«Одного разу він каже мені: «Не залишайте Ель Куевона , залишайтеся тут, ми збираємося підробити маленьке місце, давайте підштовхнемо», - і я був дуже шанований цим запрошенням великого майстра Поло», - сказав він Де Прімермано.

Хорхе Карранса згадав, що саме цей комік допоміг йому відправитися в Мехіко.

«Одного разу він каже мені не залишати Ель Куевона, залишайтеся тут, ми збираємось підробити трохи місця, ми збираємось підштовхнути, і мене дуже шанувало це запрошення великого майстра Поло», - сказав він

В інтерв'ю програмі Мімі Контіго Хорхе Карранса сказав, що наважився працювати, розповідаючи жарти на шкільних заходах, на той момент йому було молодше 15 років, а грошей було недостатньо, оскільки його перша зарплата становила 20 песо.

У розмові зі співачкою Flans вона виявила, що лише повторювала рутини, які її батько робив як комік, але що навіть не могла повністю зрозуміти ці жарти.

Зацих обставин Хав'єр Карранса планував покінчити життя самогубством як «жертву» , щоб у його матері було менше рота, щоб годувати, але коментар відомого співака, який я б передумав.

Поло Поло - комік, який характеризувався своїми жартами та рутинами, сповненими сексуальних посилань, подвійного сенсу та кислотного гумору, аж до того, що він був цензурований у вісімдесятих роках. Вінтакож мав деякі виступи в архівних фільмах, таких як Молоко Захарія (1986) та «Бояний хлопчик сусідства »(1989).

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