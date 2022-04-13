Теплова сигналізація в CDMX, мерії очікують температури до 30 градусів

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2021.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. Recomendó a la población el uso de protector solar e hidratación constante. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Протягом останніх кількох днів Мехіко протягом дня страждав від високих температур, що може спричинити різні проблеми зі здоров'ям серед населення, якщо люди не захищені правильним чином.

З цієї причини Секретаріат з комплексного управління ризиками та цивільним захистом Мехіко запевнив через соціальні мережі, що жовте попередження активується з 20:15 вечора для мерів Аскапоцалько, Куаутемока, Густаво Мадеро, Iztacalco, Мігель Ідальго та Венустіано Карранса .

Період температур, що коливається від 28 градусів до 30 градусів Цельсія, розпочнеться з 14:00 13 квітня 2022 року, до 17:00 того ж дня, коли може бути видано нове сповіщення.

Серед найважливіших рекомендацій Цивільного захисту, ті, щоб не стати жертвою високих температур, є ті, що складаються з наступних кроків: використовуйте сонцезахисний крем, носіть світлий одяг; носіть сонцезахисні окуляри, шапки або шапки; не піддавайте себе тривалий час сонця, і, нарешті, уникайте їжі на дорогах загального користування, оскільки їжа, як правило, швидко руйнується.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

Крім того, не забувайте залишатися свіжими, зволоженими та пити багато рідини, користуватися сонцезахисним кремом та інформувати суспільство. У разі надзвичайної ситуації ви можете звернутися за допомогою до 911 екстрених номерів або 55-5683-2222.

Але про що таке класифікація рівнів оповіщення за метеорологічними явищами? Програма раннього попередження - це ресурс для попередження населення про ризики, які існують у разі дощу, сильних вітрів, градутощо.

На першому рівні є зелене оповіщення про середні умови в Мехіко; його характеристиками є опади менше 15 мм/24 год, вітри менше 39 км/год, відсутність граду або снігопаду, високі температури 28 градусів Цельсія, мінімуми 6 градусів Цельсія.

Він жовтий через наявність легких гідрометеорів, які завдають шкоди, якщо пов'язані з іншими обставинами; його характеристиками є кількість опадів менше 15 до 29 мм/24 год, вітер від 50 до 59 км/год, невеликий град та снігова вода, високі температури від 28 до 30 градусів Цельсія або низькі температури від 4 до 6 градуси Цельсія.

Las alcaldías en alerta amarilla son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

Вони продовжують використовувати помаранчевий для метеорологічних явищ , інтенсивність яких може спричинити пошкодження крихких структур; його характеристиками є кількість опадів менше 30 до 49 мм/24 год, вітри від 60 до 69 км/год, середнє падіння граду, невеликий сніг, високі температури від 31 до 33 градусів Цельсія або низькі температури від 1 до 3 градуси Цельсія.

Нарешті, червоний для погодних подій , інтенсивність яких завдає шкоди; його характеристиками є дощі менше 50 до 70 мм/24 год, вітри менше 70 до 70 км/год, великий град та наявність снігопаду, високі температури від 34 до 36 градусів Цельсія, низькі температури від -2 до 0 градусів Цельсія.

Останній, вперше активований у Мексиці два роки тому, - це фіолетове попередженнячерез явища з рідко зафіксованою інтенсивністю та завдають серйозної шкоди столиці. Його критеріями є кількість опадів більше 70 мм/24год, вітри більше 80 км/год, дуже великий град, високі температури більше 36 градусів Цельсія, низькі температури нижче -3 градусів Цельсія, а також рясні снігопади.

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