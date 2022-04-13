Теплова сигналізація в CDMX, мерії очікують температури до 30 градусів

Протягом останніх кількох днів Мехіко протягом дня страждав від високих температур, що може спричинити різні проблеми зі здоров'ям серед населення, якщо люди не захищені правильним чином.
З цієї причини Секретаріат з комплексного управління ризиками та цивільним захистом Мехіко запевнив через соціальні мережі, що жовте попередження активується з 20:15 вечора для мерів Аскапоцалько, Куаутемока, Густаво Мадеро, Iztacalco, Мігель Ідальго та Венустіано Карранса .
Період температур, що коливається від 28 градусів до 30 градусів Цельсія, розпочнеться з 14:00 13 квітня 2022 року, до 17:00 того ж дня, коли може бути видано нове сповіщення.
Серед найважливіших рекомендацій Цивільного захисту, ті, щоб не стати жертвою високих температур, є ті, що складаються з наступних кроків: використовуйте сонцезахисний крем, носіть світлий одяг; носіть сонцезахисні окуляри, шапки або шапки; не піддавайте себе тривалий час сонця, і, нарешті, уникайте їжі на дорогах загального користування, оскільки їжа, як правило, швидко руйнується.
Крім того, не забувайте залишатися свіжими, зволоженими та пити багато рідини, користуватися сонцезахисним кремом та інформувати суспільство. У разі надзвичайної ситуації ви можете звернутися за допомогою до 911 екстрених номерів або 55-5683-2222.
Але про що таке класифікація рівнів оповіщення за метеорологічними явищами? Програма раннього попередження - це ресурс для попередження населення про ризики, які існують у разі дощу, сильних вітрів, градутощо.
На першому рівні є зелене оповіщення про середні умови в Мехіко; його характеристиками є опади менше 15 мм/24 год, вітри менше 39 км/год, відсутність граду або снігопаду, високі температури 28 градусів Цельсія, мінімуми 6 градусів Цельсія.
Він жовтий через наявність легких гідрометеорів, які завдають шкоди, якщо пов'язані з іншими обставинами; його характеристиками є кількість опадів менше 15 до 29 мм/24 год, вітер від 50 до 59 км/год, невеликий град та снігова вода, високі температури від 28 до 30 градусів Цельсія або низькі температури від 4 до 6 градуси Цельсія.
Вони продовжують використовувати помаранчевий для метеорологічних явищ , інтенсивність яких може спричинити пошкодження крихких структур; його характеристиками є кількість опадів менше 30 до 49 мм/24 год, вітри від 60 до 69 км/год, середнє падіння граду, невеликий сніг, високі температури від 31 до 33 градусів Цельсія або низькі температури від 1 до 3 градуси Цельсія.
Нарешті, червоний для погодних подій , інтенсивність яких завдає шкоди; його характеристиками є дощі менше 50 до 70 мм/24 год, вітри менше 70 до 70 км/год, великий град та наявність снігопаду, високі температури від 34 до 36 градусів Цельсія, низькі температури від -2 до 0 градусів Цельсія.
Останній, вперше активований у Мексиці два роки тому, - це фіолетове попередженнячерез явища з рідко зафіксованою інтенсивністю та завдають серйозної шкоди столиці. Його критеріями є кількість опадів більше 70 мм/24год, вітри більше 80 км/год, дуже великий град, високі температури більше 36 градусів Цельсія, низькі температури нижче -3 градусів Цельсія, а також рясні снігопади.
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