Клан Перської затоки буде наймати дисидентів FARC

Останніми днями в країні з'явилися різні скарги на союзи, які в деяких районах країни складають деякі злочинні угруповання, щоб акцентувати свою владу. Останню скаргу оприлюднила Noticas RCN, яка мала доступ до розвідувальної інформації, яка запевняє, що клан Перської затоки буде створювати нові альянси, вербуючи членів дисидентів FARC для нападу на сили безпеки в Бахокауці та деяких районах Ураба та Чоко.

Причина, яку влада дає для розуміння цього нового союзу, полягає в тому, що клан Перської затоки зацікавлений в знаннях, які мають бойовики незаконного угруповання, що будує вибухові пристрої, щоб здійснити різні терористичні перевороти на деяких територіях країни.

«Запобігайте просуванню розвідки поліцією та військовими силами, а також нападкам поліцейських у деяких місцях, де ми проводимо операції проти основних лідерів», - засудив у національних ЗМІ генерал Хорхе Луїс Варгас, директор Національної поліції.

Згідно з твердженнями, причина, чому вони мали б знання, полягає в тому, що ними керують колишні члени та керівники вимерлого FARC, які протягом багатьох років готувалися у кримінальному житті, наприклад Іван Мордиско та Гентіль Дуарте.

«Серед його функцій - розташування вибухових речовин, вимагання, організація заходів у таборах, які завдяки своєму партизанському досвіду допомагають давати вказівки», - сказав генерал Варгас.

Ще одна область, де були засуджені такі угоди, - це департамент Наріньо в районі Іскуанде, де громадяни засудили, що Друга Маркеталія разом з ELN та воєнізованою групою створили союзи для здобуття панування над територією.

За словами місцевих жителів, озброєні актори дали знати, що вони готові зробити все, щоб завоювати територію, роблячи жителів району найбільш постраждалими, оскільки вони зазнають різних видів залякування та насильства від рук незаконних угруповань.

Представник спільноти, який попросив залишитися анонімним, сказав Blu Radio, що він має свідчення громадян, яким довелося жити з тривогою через залякування озброєних акторів і що вони будуть передані ООН та Офісу Національного омбудсмена. Документи та записи, які підтримують скаргу, демонстрували б поведінку груп та угод, які посилюють насильство на території, і що її метою є відновлення контролю над територією, яка відома злочинцям як один із найважливіших шляхів переміщення наркотиків та зброї.

Аналогічний випадок союзів між озброєними акторами в країні був випущений кілька тижнів тому Human Right Watch. Організація зазначила у своєму останньому звіті, що збройні сили Венесуели є прямими співучасниками Ельна у своїх операціях на кордоні, який він розділяє з Колумбією, де вона прагне перемогти інші збройні формування, щоб взяти під контроль ці території та маршрути торгівлі наркотиками. Висновкидокумента вийшли з розслідування, проведеного за свідченнями людей, переміщених насильством у департаменті Араука та в венесуельському штаті Апуре.

У документі зазначено, що збройний конфлікт між дисидентами FARC та Eln почав посилюватися з 1 січня і породив численні порушення прав людини, такі як: примусове зникнення, вбивства, переміщення та інші злочини.

«Члени силових структур Венесуели, які були причетні до порушень прав людини, що призвели до міжнародних розслідувань передбачуваних злочинів проти людяності, провели спільні операції з членами Ельна і були співучасниками їх зловживань», - йдеться вдокументі НУО, в якому він також закликав вжити необхідних заходів, оскільки громади були ті, на яких вплинуло насильство, яке загострювалося в останні роки.





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