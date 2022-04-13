Google will invest $9.5 billion this year in offices and data centers and create 12,000 jobs in the United States

Інтернет-гігант Google оголосив у середу, що в 2022 році інвестує 9,5 мільярда доларів в офіси та центри обробки даних у США, що, за його очікуванням, сприятиме створенню 12 000 нових робочих місць на повний робочий день.
У корпоративному блозі генеральний директор Google та її материнська компанія Alphabet, Sundar Pichai, додатково запевнив, що крім 12 000 робочих місць з Google, інвестиції також створять тисячі робочих місць серед своїх постачальників та партнерів.
Згідно з новими дослідженнями, опублікованими в середу Економічним інститутом Ради затоки, створення роботи в високотехнологічній компанії генерує більше чотирьох робочих місць в місцевій економіці.
Компанія визнала, що може здатися «контрінтуїтивним» інвестувати у фізичні простори зараз, коли зростає прихильність до віддаленої роботи, але запевнила, що «важливіше, ніж будь-коли» мати сучасні засоби , які призводять до кращих продуктів, кращої якості життя працівників та сильніших спільнот.
Офіси та центри обробки даних Google забезпечують «життєво важливі якоря для місцевих громад та допомагають нам внести свій внесок у їх економіку», - йдеться у заяві.
Фірма найбільш використовуваної в світі інтернет-пошукової системи відкриє нові офіси в Атланті, штат Джорджія, і буде продовжувати інвестувати в свої об'єкти в Техасі, Теннессі, Вірджинії, Оклахомі, Айові, Небраска, Нью-Йорку, Колорадо та Каліфорнії.
У своєму прес-релізі компанія заявляє, що вони працюють над тим, щоб до 2030 року її офіси та центри обробки даних працювали на енергії без вуглецю 24 години на добу, 7 днів на тиждень, оскільки вони прагнуть встановити нові стандарти проектування зелених будівель.
За останні п'ять років Google інвестував понад 37 мільярдів доларів у офіси та центри обробки даних, які розповсюджуються по 26 штатах США , створивши понад 40 000 штатних робочих місць. Цена додаток до понад 40 мільярдів доларів у дослідження та розробки, вкладені в країну між 2020 та 2021 роками.
Сьогоднішній звіт також опублікував звіт про економічний вплив на 2021 рік, про ширший внесок Google в економіку. Вінвідображає внесок у економічну діяльність у розмірі 617 мільярдів доларів США для мільйонів американських компаній, некомерційних організацій, творців, розробників та видавців минулого року.
«Ми також продовжуємо допомагати людям здобути навички, необхідні для досягнення успіху в сучасній економіці від нашої ролі члена-засновника інноваційного округу Детройта в Центральному Мічигані до нашого Фонду сертифікатів Google Career Certificate Fund на 100 мільйонів доларів США, нової фінансової моделі, яка допомагає людям отримати доступ до освіти та отримати цифрову навички», - продовжує він.
(З інформацією від EFE)
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