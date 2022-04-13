Google will invest $9.5 billion this year in offices and data centers and create 12,000 jobs in the United States

Інтернет-гігант Google оголосив у середу, що в 2022 році інвестує 9,5 мільярда доларів в офіси та центри обробки даних у США, що, за його очікуванням, сприятиме створенню 12 000 нових робочих місць на повний робочий день.

У корпоративному блозі генеральний директор Google та її материнська компанія Alphabet, Sundar Pichai, додатково запевнив, що крім 12 000 робочих місць з Google, інвестиції також створять тисячі робочих місць серед своїх постачальників та партнерів.

Згідно з новими дослідженнями, опублікованими в середу Економічним інститутом Ради затоки, створення роботи в високотехнологічній компанії генерує більше чотирьох робочих місць в місцевій економіці.

Компанія визнала, що може здатися «контрінтуїтивним» інвестувати у фізичні простори зараз, коли зростає прихильність до віддаленої роботи, але запевнила, що «важливіше, ніж будь-коли» мати сучасні засоби , які призводять до кращих продуктів, кращої якості життя працівників та сильніших спільнот.

Un logo de Google Cloud fuera de las unidades de Google en California (REUTERS/Paresh Dave/File Photo) REUTERS

Офіси та центри обробки даних Google забезпечують «життєво важливі якоря для місцевих громад та допомагають нам внести свій внесок у їх економіку», - йдеться у заяві.

Фірма найбільш використовуваної в світі інтернет-пошукової системи відкриє нові офіси в Атланті, штат Джорджія, і буде продовжувати інвестувати в свої об'єкти в Техасі, Теннессі, Вірджинії, Оклахомі, Айові, Небраска, Нью-Йорку, Колорадо та Каліфорнії.

У своєму прес-релізі компанія заявляє, що вони працюють над тим, щоб до 2030 року її офіси та центри обробки даних працювали на енергії без вуглецю 24 години на добу, 7 днів на тиждень, оскільки вони прагнуть встановити нові стандарти проектування зелених будівель.

Oficinas de Google en EEUU (EFE/ROMAN PILIPEY/Archivo)

За останні п'ять років Google інвестував понад 37 мільярдів доларів у офіси та центри обробки даних, які розповсюджуються по 26 штатах США , створивши понад 40 000 штатних робочих місць. Цена додаток до понад 40 мільярдів доларів у дослідження та розробки, вкладені в країну між 2020 та 2021 роками.

Сьогоднішній звіт також опублікував звіт про економічний вплив на 2021 рік, про ширший внесок Google в економіку. Вінвідображає внесок у економічну діяльність у розмірі 617 мільярдів доларів США для мільйонів американських компаній, некомерційних організацій, творців, розробників та видавців минулого року.

«Ми також продовжуємо допомагати людям здобути навички, необхідні для досягнення успіху в сучасній економіці від нашої ролі члена-засновника інноваційного округу Детройта в Центральному Мічигані до нашого Фонду сертифікатів Google Career Certificate Fund на 100 мільйонів доларів США, нової фінансової моделі, яка допомагає людям отримати доступ до освіти та отримати цифрову навички», - продовжує він.

(З інформацією від EFE)

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