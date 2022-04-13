Мета від Едгар Бенітес, щоб знижка в Alianza Ліма проти Colo Colo для Копа Лібертадорес

Аланза Ліма зазнав часткової поразки Colo Colo Чилі в матчі, який проходив в рамках другого туру групи F 2022 Copa Libertadores. Коротше кажучи, цілі «мапохо» залишили перуанців скоєними, які побачили, що їхні шанси на досягнення хорошого результату зменшилися. Однак Едгар Бенітес зумів забити гол знижки і зберіг надії відвідувачів живими.

Півзахисник «Гуарані» був присутній на табло проти чилійців | Відео: ESPN

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Alianza Lima відвідає Colo Colo з Чилі в матчі, який відбудеться сьогодні, середа, 13 квітня на Монументальному стадіоні в Сантьяго в рамках другого туру групи F 2022 Copa Libertadores. Картина «синій і білий» спробує скласти сценарій, який буде виглядати повною з останнім схваленням «південного» уряду, що дозволило потужності на 100%.

«Інтимний» акторський склад покращив свої показники в Лізі 1 після останньої перемоги проти UTC вдома, що дозволило їм досягти 8 очок і піднятися на тринадцяте місце за відсутності очікуваного матчу зі Sport Huancayo, який не був зіграний через страйк транспортерів у Хуніні.

Тренер Карлос Бустос використав цей час для виправлення помилок, які вони допустили на старті місцевого чемпіонату. І це те, що такі гравці, як Крістіан Рамос, Джаїро Конча та Ернан Баркос, кажучи про кілька імен, не демонстрували рівень, який вони зазвичай пропонують, хоча перемога проти UTC може означати зміну на краще в команді.

Що стосується Лібертадорес, то вони програли в першому матчі Ріверплейт. З цього приводу «білі та блюзи» були вирішені завданням, однак ієрархію «Мілліонаріо» виграла сольний гол Матіаса Суареса.

З іншого боку, чилійська команда живе зовсім іншою реальністю на чемпіонаті PlanVital, оскільки вони знаходяться на першій позиції з 17 очками, такими ж, як Уніон Еспаньола, але з кращою різницею м'ячів. У цьому сенсі в 9 іграх, які вони грали, вони виграли 5 разів, зв'язали в 2 і програвали в інших.

Також на міжнародному конкурсі загону «альба» вдалося виграти дебют проти Форталези в Бразилії з рахунками Хуана Мартіна Лусеро та Пабло Соларі. З цієї причини вони приходять з певною перевагою до матчу з перуанською командою і з наміром продовжити цей чудовий момент, який вони живуть.