Готуйтеся до посадки «Щенячий патруль: Фільм», 14 квітня на Paramount+

Оснащені найкращими технологіями, цуценята борються разом, щоб врятувати жителів Сьюдад-Авентура. (Парамут )

Після довгого очікування канадський анімаційний екшн-пригодницький фільм, що вийшов у кінотеатрах 2021 року, виходить на Paramount+. Це заснований на телесеріалі Щенячий патруль , створенийКітом Чепменом.

У фільмі Райдер і Дитинчата покликані до міста пригод, щоб запобігти меру Хамдінгера перетворити галасливий мегаполіс в стан хаосу. З новим штаб-квартирою, новими гаджетами та транспортними засобами та навіть новим цуценям на ім'я Свобода, Paw Patrol готовий до епічної пригоди, яка є «веселою та феєричною».

Давайтезануримося в історію

У Bahia Aventura водій вантажівки зазнає аварії і залишається висить на міському мосту. КапітанТюрбо зустрічає сцену і кличеРайдер , який відправляєPaw Patrols в дію. Чейз, щеня копа, рятує далекобійника. Тим часом, у сусідньому місті пригод, архиворога Щенячого патруля, мера Хамдінгера, нещодавно був обраний мером. Знаючи свої сумновідомі проступки на хмарному тлі, такса на ім'я Свобода називає команду. Він прибуває і селиться в своїх нових казармах.

Тим часом Хамдінгер через негоду використовує пристрій, який називається хмарним видовищем, щоб очистити небо і виконати феєрверк шоу. Однак він виходить з-під контролю, викликаючи пожежу, і обладнання насторожується. Розлючений Хамдінгер розповідає своїм поплічникам Бутчу і Рубену, щоб позбутися від Щенячого патруля будь-якими способами.

Показуючи іспаномовні голоси Брайана та Едді Скабече як Рубен а Бутч; та Ніна Рубін Легаррета як Liberty, Paw Patrol: фільм містить години розваг з додатковим ексклюзивним вмістом. Фільм був створений Spin Master Entertainment, іграшковою компанією, що стоїть за серією, з анімацією, яку надає Mikros Image. Його режисером виступив Кал Бранкер, який написав сценарій з Біллі Фроліком іБобом Барленомза мотивами історії Фроліка. Це перший з декількох запланованих фільмів, що випускаються під брендом Spin Master Entertainment.

3 листопада 2021 року, після величезного успіху в прокаті, Spin Master та Nickelodeon Movies офіційно оголосили, що продовження під назвою Paw Patrol: The Mighty Movie був у розробці.

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