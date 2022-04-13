Франсія Маркес підійшла до жінок Сукре з прожиттєвими танцями та піснями

Танці та співи, Франсія Маркес, віце-президентська формула Густаво Петра та дружина кандидата Вероніка Алкосер поділилися з групою жінок у Сінселехо (Сукре) виборчими пропозиціями Історичного пакту. Подія під назвою Хунтанза-де-Мухерес para Vivir Sabroso, мала на меті «сплести спогади між горою, річкою, болотом та морем».

Потім кандидат привітав тих, хто відвідав захід до групи «Історичний пакт», і запевнив їх, що можливий уряд Петра Маркеса візьме участь усіх систематично ізольованих громад. Він запевнив, що в своєму бігу по країні він засвідчив недоліки громадян і сказав, що зміна необхідна.

Франсія Маркес танцює і співає на своєму бігу за Сінселехо

Для Маркеса колумбійські жінки представляють любов і турботу, і вона додала, що це потрібно в цей час: щоб жінки взяли на себе своє керівництво, щоб звідти вони могли зцілити країну.

Цим баченням поділився Густаво Петро, який, незважаючи на те, що не мав провідної ролі в цій події, як це було для жінок, втрутився на кілька хвилин. Політичний лідер запевнив, що якщо він приїде до Каса де Наріньо, він забезпечить, щоб жінки займали більше позицій влади, щоб вони могли мати більшу автономію.

Окрім паритету на державних посадах, також згадувалося про важливість жінок, які мають основні елементи та можливості гарантувати свою автономію. Було зазначено, що це дуже важливо, оскільки воно буде прихистити більшу частину населення, і, в більшості випадків, через цих жінок добробут дітей та молоді буде гарантований.

Історичний пакт стверджує, що «турбота про життя має відношення до догляду за землею та турботою про воду». Було зазначено, що якщо жінки володіють цим, вони можуть гарантувати, що діти та їжа в Колумбії можуть бути добре доглянуті, тому Петро зазначив, що якщо його обрали президентом, він запропонує популярний житловий проект та підтримуватиме субсидії для цього населення.

«З 15 мільйонів сімей в Колумбії понад 5 мільйонів - самотні жінки. Ми хочемо відбудувати сім'ю, щоб держава могла дати цій жінці руку поодинці, щоб вона могла виробляти, піклуватися про своїх дітей. Ми пропонуємо організацію популярного житла, де держава розміщує партію та послуги, включаючи Інтернет, а громада будує житло на основі організації громади та жіночої влади. Програма «сім'ї в дії» утримує жінок у бідності, недостатньо, щоб годувати своїх дітей. Ми хочемо перетворити її, яку дарували кожній жінці керівник господарства з неповнолітніми дітьми, півмінімальної заробітної плати, $500 тис. На місяць», — зазначив Петро.

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