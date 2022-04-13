Колишній командувач армії заявив, що Педро Кастільо попросив його просувати полковників

Під час засідання Контрольної комісії Конгресу Республіки, колишній полководець армії Хосе Віскарраратифікував його версія про те, що президент Педро Кастільо попросив полковників Карлоса Санчеса Кауаманки та Чіро Боканегра Лоайза сприяти.

Колишній командир брав участь в якості свідка робочої групи парламенту через віртуальну конференцію. Він представив серію скріншотів того, що, здається, є повідомленнями, якими він би поділився президент, якого він врятував у своїх контактах на кшталт «Profe».

Таким чином він підтвердив, що його попросили просувати двох полковників. У випадку з Боканегравін попросив його просунути його на посаду бригадирського генерала.

«Я запитав президента, що у нас є тільки міністр (оборони, Вальтер Аяла) і його. Звичайно, він погодився. Я знову пояснив йому «Цей джентльмен я не можу воскресити». Президент слухав мене тихо, поки, врешті-решт, він не сказав: «Ну, пане генерал, ми тоді будемо поважати рішення, яке ви прийняли як установу». Алевін сказав: «Я просто хочу щось запитати у вас. Скажіть мені і чи не можемо ми нічого зробити для містера Чіро Боканегра? Вінуже наполягав на одному, тільки одному»,- сказав він комітету.

Крім того, повідомлення, які він отримав від президента, показують, що він попросив його зв'язатися з тодішнім секретарем урядового палацу Бруно Пачеко, що було дивним для Віскарри.

Президент написав йому на WhatsApp: «Генерал, добрий день, я прошу вас поговорити з Бруно про деякі нагальні питання». Потімприкріплюю контакт колишнього секретаря.

«Не було теми (обговорювати) з секретарем. Зазвичай канал є міністром оборони», - сказав Віскарра під час своїх свідчень Конгресу.

Таким чином він підтвердив, що чиниться тиск з боку Бруно Пачеко, який вже перебував під запобіжним порядком затримання 36 років місяців у випадку з мостом Тарата III.

«Він посилає мені ще одне повідомлення, яке, здається, він пересилав його з наказу, що хтось розмістив його. Уньому написано: «Командир армії Віктор Гюго Торрес Квіспе для полковника»,- додає він.

На екрані повідомлення ви можете побачити, що це повідомлення отримало повідомлення про те, що воно було перенаправлено з іншого чату. Це означатиме, що президент отримував запити або накази від третьої особи, про які люди просуваються у складі Збройних Сил.

Голова Комітету з нагляду Конгресу Гектор Вентура підтвердив, що вже почув 25 свідків у цій справі. З них якість 8 з них змінилася на «досліджені».

Колишній командувач армією генерал Хосе Віскарра відвідав ревізійну комісію в якості свідка | ВІДЕО: TV Perú

Прощо говорить скандал просування в збройних силах?

Випадок про акції в Збройних Силах з'явився, коли Педро Кастільо дивно видалив начальника армії Генерал Хосе Віскарра та глава ВПС генерал Хорхе Чапаррона початку листопада 2021 року.

Два генерали були призначені президентом в серпні, вони повідомили отримавши тиск від тодішнього міністра оборони Вальтера Аяли та колишнього секретаря урядового палацу Бруно Пачеко,щоб нерегулярно сприяти офіцерам, пов'язаним з урядом. Ці акції не здійснилися.

Таким чином, Управління прокурора нації 11 листопада відкрило розслідування проти Айали та Пачеко, стверджуючи, що нібито тиск на начальників армії та ВПС, щоб сприяти деяким офіцерам у щорічному процесі просування.

Обидва посадові особи пішли у відставку і зараз розслідуються, щоб визначити, чи вчинили вони «передбачуване вчинення злочинів зловживання повноваженнями та незаконного спонсорства, передбачених та санкціонованих у Кримінальному кодексі», згідно з документом прокуратури.

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