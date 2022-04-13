Фіорелла Кайо: Хто такий Мігель Лабарте і чому вони закінчилися після 2 років шлюбу?

Перерва між Фіореллою Кайо та Мігелем Лабарте залишив місцевих жителів та незнайомців більше, ніж здивовані. Хоча вони не були медіапарою або з'явилися на телебаченні, обидва не зазнали проявити свою любов у соціальних мережах.

Однак 12 квітня старша сестра Стефані Кайо зізналася, що її шлюб з Мігелем Лабарте завершився і в заявах до преса показала, що різниця між їхособистими цінностями закінчилася дистанціюванням їх.

«Я думаю, що існує розбіжність цілісності цінностей. Можнапробачити деякі речі в дусі, намагаючись побачити речі не такі білі, не такі чорні. Але, нарешті, є речі, які йдуть проти вашої сутності, ви повинні сказати поки що не більше. Мине були вирівняні за тими ж цінностями»,- сказала актриса для камер Америки Сьогодні під час червоної доріжки фільму «Не кажи мені spinster 2».

ХТОТАКИЙ МІГЕЛЬ ЛАБАРТЕ?

ФіореллаКайо та Мігель Лабартеодружилися 1 грудня 2019 року вТарапотов районіСоусв компанії рідним і близьким друзям. З тих пір очі ЗМІ були пильними до будь-яких проблем між ними.

Про Мігеля Лабарте відомо дуже мало. Як видно в її соціальних мережах, чоловік перуанської актриси та танцівниці має великий досвід маркетингу та був менеджером із закупівель для таких компаній, як Saga Falabella. В даний час він буде працювати на бренд Oechsle.

Так само на своєму офіційному акаунті в Instagram він має понад 10 000 підписників і залишається активним, оскільки він не соромиться ділитися фотографіями та відео своїми різними поїздками по всьому світу, таких як Китай, Франція, Італія, США, серед інших країн.

Це навіть показує, що він залишається в хорошому фізичному стані, оскільки він розміщує фотографії свого тіла, перебуваючи на пляжі, і займаючись спортом, який йому найбільше подобається. Те, що він також дав зрозуміти, це його любов до Фіорелли Кайо, оскільки він постійно розміщував романтичні знімки з нею.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

ЯКДАВНО ВАС РОЗЛУЧИЛИ?

Коли Фіореллу Кайо запитали про те, коли вони закінчили свої стосунки, вона не мала проблем, відповідаючи, що розрив недавній. Крім того, вона уточнила, що все ще вважає свого чоловіка великою людиною, хоча вони не погоджувалися на кілька речей під час шлюбу.

«Не недавно і я бажаю йому добре, він велика людина. Але ми не були вирівняні за тими ж значеннями. Єлюди, які тривають багато років у шлюбі, тому що раптом у них немає іншого виходу, і ми це робимо»,- сказав член сім'ї Кайо ранковому журналу América Televisión.

Фіорелла Кайо оголошує, що вона була відокремлена від Мігеля Лабарте «нещодавно». Крім того, він розповідає більше деталей свого розпаду | ВІДЕО: Америка TV//Америка сьогодні

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