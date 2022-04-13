Фернандо Белаунзаран назвав Епігменіо Ібарру «goebbelcito» за напади на INE

За результатами схвалення Мандата відкликання, прихильники уряду Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) продемонстрували свою підтримку та привітали результат консультації.

Однак цифри були нижчими, ніж очікувалося, і тих, хто аплодував результату, піддавалися критиці за те, що відкликання пройшло успішно завдяки участі понад одного мільйона, 90% з яких проголосували за виконання мандату AMLO.

Серед них була глава уряду Клавдія Шейнбаум, оскільки саме вона сказала, що консультація мала успіх. Хоча пізніше її критикували різні користувачі соціальних медіа, нагадуючи їй, що менше 20% брали участь.

Ще одним, який став предметом знущання, був режисер Епігменіо Ібарра, який позиціонував себе як одного з головних захисників президента і його проект під назвою Четверта трансформація( Q4). Це, з іншого боку, для позначення Інституту після закриття консультації.

La participación en la consulta llegó a un 17% (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Оскільки він зробив кілька коментарів проти радників Національного виборчого інституту (INE) за нібито саботування поширення мандата відкликання. Не тільки при закритті, але і протягом усього виборчого заборони.

І перед невеликою участю паніст Фернандо Белаунзаран відсвяткував «провал» консультації. Але він також зробив кислотний коментар проти засновника Argos Comunicación, який він назвав «goebbelcito» AMLO натякаючи нацистського пропагандиста Джозефа Геббельса .

Так само він виступав за низьку участь людей у голосуванні за відсторонення президента з посади, яку він дискваліфікував у попередніх випадках, називаючи виборців « захопилися ».

«Успіх вимірюється від мети. -Якщо люди ратифікували мандат @lopezobrador_, 82% утримання вказує на розмір невдачі -Якщо це було довести несучу та єнотоспроможність Морени та її урядів без противника на землі, 15 мільйонів не є незначними », - сказала паніста.

Epigmenio Ibarra criticó al INE de sabotear la Revocación (foto: @epigmenioibarra)

Попередні коментарі з'явилися після того, як Ібарра заявила на прес-конференції, що INE не виконала свого завдання щодо забезпечення здійснення демократії. Оскільки він заявив, що його мета «полягала в тому, щоб сприяти цій безпрецедентній вправі, а не для самопросування, це полягало в тому, щоб пояснити громадськості, про що йдеться».

Поряд із фрагментом відео, він прокоментував, що «Чіро Мураяма не говорить, що єдиною брудною справою в консультації з відкликаннябуло його власна продуктивність та виступ Лоренцо Кордова ; вони обидва зрадили демократію, неповажали людей Мексики, вони порушили свій обов'язок...».

Консультація, щоб бути обов'язковою, вимагала участі 40% виборчого фонду. І згідно з підрахунком, проведеним INE, всього було досягнуто лише 17%, тому він не матиме прямих політичних ефектів.

Згідно з підрахунком голосів, з 92 мільйонів 823 тис. 216 , які складають Іменний список, взяли участь понад 16 мільйонів 503,636 осіб . Зучасників 91,86% обрали, щоб AMLO залишався відповідальним за виконавчий до кінця шестирічного терміну в 2024 році, тоді як6,4% проголосували за скасування Табаскеньо, тоді як 1,69% скасували свій голос.

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