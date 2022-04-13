Фернандес Норонья накинувся в Сантьяго Кріл за електричну реформу: «Не робіть себе, що ви не розумієте»

Після закінчення відкликання мандатанаступним складним питанням щодо мексиканського політичного порядку денного є майбутнє голосування за реформу електроенергії, яка була такою ж або більш обговорюваною, ніж консультація президента.

Його голосування повинно було відбутися цього вівторка, 12 квітня, однак його в останню хвилину відклав президент Палати депутатів Серхіо Гутьєррес Лунадо наступної неділі, 17, що спричинило розбіжність місць тих, хто виступає проти проекту президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадор (АМЛО).

Фактично, члени Партії національної дії (ПАН) ночували на дільничному, щоб не заважати їм пройти, оскільки вони засудили, що в день голосування Національнийрух регенерації (Морена) взяв би святого Лазаря.

Однак президент запевнив, що якщо голосування не схилялося на користь проекту, у нього був резервний план літію: запропонуйте ініціативу реформуватиЗакон про видобуток.

Los partidos que forman la coalición Va por México han mostrado oposición a la iniciativa de Reforma Eléctrica (EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Цим поділився головний виконавчий директор під час ранкової конференції в понеділок, 11 квітня, який сказав, що літій повинен бути захищений, щоб він не знаходився в руках іноземців. Крім того, абсолютна більшість для цього не потрібно, тому він сказав, що відчував, що «впевнений, що буде досягнутий».

З цієї причини віце-президент Палати депутатів та член ПАНСантьяго Кріл Міранда позиціонував себе через свій офіційний акаунт у Twitter проти стратегії президента, стверджуючи, що корисні копалини вже належать нації.

До чого депутат Лейбористської партії (PT) Херардо Фернандес Норонья підтвердив, що це питання забезпечення того, щоб це була єдина область нації, оскільки він підтвердив, що ресурси знаходяться в руках приватних.

На що віце-президент відповів, що не потрібно застосовувати закон, коли уряд є тим, хто поступається видобутку та використанню природних ресурсів приватним компаніям, оскільки конституція стверджує, що літій належить нації і може бути попільжений.

Santiago Creel contestó a Noroña (foto: @SantiagoCreelM)

«Полегшення небажаної консультації - не викликає зборів -: Немає необхідності в новому законі, щоб уряд надав усі наявні родовища літію державній організації. Яще раз повторюю, літій належить нації, і додаю, конституція стверджує, що він поступливий, «води», -написав депутат.

Creel виступив проти реформи електроенергії в попередніх випадках і запевнив, що ПАН повстане проти проекту разом з Інституційною революцією (PRI) та Демократичною революцією (PRD) у своїй коаліції, що йде за Мексику, і закликав Морену також повстати.

Він також запевнив, що ініціатива «шкодить Мексиці, оскільки вона забруднює, впливає на здоров'я, зміну клімату, це коштуватиме дорожче для виробництва електроенергії, а наприкінці дня платять платники податків або користувачі її, тобто люди будуть платити за це».

Минулого понеділка, 11 квітня, електрична реформа Лопеса Обрадора була затверджена в комітетах, таким чином, просуваючись на пленарне засідання Конгресу Союзу. Думка, як правило, підтвердилася 25 голосами за користь і 19 проти в Енергетичному комітеті, а 22 голосами за користь і 18 проти в Комітеті з конституційних пунктів.

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