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Середа 13 Квітень 2022
Україна

Фалькао розкрив, що він хотів би зробити після виходу на пенсію: «Я хотів би, щоб я міг це закінчити»

Колумбійський нападник відновлюється після травми, яка утримує його від судів майже два місяці.

Newsroom Infobae

13 Квітень 2022
El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón
El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

РадамельФалькао Гарсія не переживає свого найкращого моменту в Райо Вальєкано. Колумбієцьне зміг продовжити останні тижні через травму, яка тримала його подалі від судів з 26 лютого, коли він зіткнувся з «Реалом». Ці фізичні ускладнення заважали йому бути присутнім на останніх матчах збірної Колумбії у відбіркових турнірах ЧС-2022.

Колумбійський тигр розпочав свій перший сезон у Валлекасі чудово, він швидко виділявся і почав забивати голи, Фалькао почав змінити значення не тільки в команді, але і в місті. Вболівальники були задоволені додаванням колумбійського нападника і швидко стали головними героями «ЛаЛіги», досягнувши топових позицій турнірної таблиці і борючись за місце в європейських турнірах. Однак рівень в 2022 році зберегти не вдалося.

Схоже, що з новим роком щось змінилося в Райо Вальекано, коли вони почали відмовлятися від балів, травми знову постукали у двері колумбійського нападника, якому довелося піти від судів. Команда Vallecas поки що не змогла виграти жодної гри в LaLiga, саме тому вони зараз розміщені в 13-му полі турнірної таблиці з 34 очками.

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В інтерв'ю порталу «Vallecasweb» Фалькао розповів про свої початки перед тим, як він прийшов у футбол, навіть згадуючи, як це було, щоб вивчав журналістику, це перш ніж він дебютував у РіверпПлейт. Ель Тигре все ще має спорідненість до цієї професії, те, що він бачить добрими очима і що він не виключає робити, коли він виходить на пенсію.

«Мої батьки завжди наполягали на тому, що я продовжую вчитися і продовжую готуватися до життя. Я почав вивчати журналістику, тому що думав, що можу якимось чином адаптувати чи донести журналістику до спортивної частини. Незабаром після того, як я почав бути в першій команді річки, і все почало ускладнюватися, і мені довелося кинути палити, але я думаю, що це був хороший досвід», - сказав Радамель Фалькао Гарсія в інтерв'ю Vallecasweb.

І він додав: «Ні, я ніколи не думав про інше. Яніколи не відчував такої надзвичайної пристрасті, як та, яку я відчуваю до футболу, з іншою професією. Я обрав журналістику, тому що думаю, що змогла адаптувати її до футболу (...) Очевидно, що мені було легше провести час зі спортивною журналістикою, тому що я спортивна людина, яка не просто граю у футбол, але я взагалі люблю спорт. Я думаю, що журналістика могла б адаптувати її до моєї спортивної кар'єри, і це може бути область, де я думаю, що я можу продовжувати».

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Щодо поточного моменту, який переживає Райо Вальекано, він сказав, що наступні матчі будуть вирішальними і будуть зіграні як фінал. Суперниками, з якими зіткнеться команда Валлекас до кінця сезону, є: Алавес, УЗО Еспаньоль, Барселона, Реал Сосьєдад, Хетафе, Вільярреал, Майорка та Леванте.

«Це матчі, які ми повинні жити як фінал; вони є вирішальними, і ми повинні шукати необхідні очки. Ми повинні боротися і мати впевненість у нас, адже це єдине, що призведе до перемог», - сказав Радамель Фалькао Гарсія.

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