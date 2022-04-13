Фалькао розкрив, що він хотів би зробити після виходу на пенсію: «Я хотів би, щоб я міг це закінчити»

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

РадамельФалькао Гарсія не переживає свого найкращого моменту в Райо Вальєкано. Колумбієцьне зміг продовжити останні тижні через травму, яка тримала його подалі від судів з 26 лютого, коли він зіткнувся з «Реалом». Ці фізичні ускладнення заважали йому бути присутнім на останніх матчах збірної Колумбії у відбіркових турнірах ЧС-2022.

Колумбійський тигр розпочав свій перший сезон у Валлекасі чудово, він швидко виділявся і почав забивати голи, Фалькао почав змінити значення не тільки в команді, але і в місті. Вболівальники були задоволені додаванням колумбійського нападника і швидко стали головними героями «ЛаЛіги», досягнувши топових позицій турнірної таблиці і борючись за місце в європейських турнірах. Однак рівень в 2022 році зберегти не вдалося.

Схоже, що з новим роком щось змінилося в Райо Вальекано, коли вони почали відмовлятися від балів, травми знову постукали у двері колумбійського нападника, якому довелося піти від судів. Команда Vallecas поки що не змогла виграти жодної гри в LaLiga, саме тому вони зараз розміщені в 13-му полі турнірної таблиці з 34 очками.

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В інтерв'ю порталу «Vallecasweb» Фалькао розповів про свої початки перед тим, як він прийшов у футбол, навіть згадуючи, як це було, щоб вивчав журналістику, це перш ніж він дебютував у РіверпПлейт. Ель Тигре все ще має спорідненість до цієї професії, те, що він бачить добрими очима і що він не виключає робити, коли він виходить на пенсію.

«Мої батьки завжди наполягали на тому, що я продовжую вчитися і продовжую готуватися до життя. Я почав вивчати журналістику, тому що думав, що можу якимось чином адаптувати чи донести журналістику до спортивної частини. Незабаром після того, як я почав бути в першій команді річки, і все почало ускладнюватися, і мені довелося кинути палити, але я думаю, що це був хороший досвід», - сказав Радамель Фалькао Гарсія в інтерв'ю Vallecasweb.

І він додав: «Ні, я ніколи не думав про інше. Яніколи не відчував такої надзвичайної пристрасті, як та, яку я відчуваю до футболу, з іншою професією. Я обрав журналістику, тому що думаю, що змогла адаптувати її до футболу (...) Очевидно, що мені було легше провести час зі спортивною журналістикою, тому що я спортивна людина, яка не просто граю у футбол, але я взагалі люблю спорт. Я думаю, що журналістика могла б адаптувати її до моєї спортивної кар'єри, і це може бути область, де я думаю, що я можу продовжувати».

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Щодо поточного моменту, який переживає Райо Вальекано, він сказав, що наступні матчі будуть вирішальними і будуть зіграні як фінал. Суперниками, з якими зіткнеться команда Валлекас до кінця сезону, є: Алавес, УЗО Еспаньоль, Барселона, Реал Сосьєдад, Хетафе, Вільярреал, Майорка та Леванте.

«Це матчі, які ми повинні жити як фінал; вони є вирішальними, і ми повинні шукати необхідні очки. Ми повинні боротися і мати впевненість у нас, адже це єдине, що призведе до перемог», - сказав Радамель Фалькао Гарсія.

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