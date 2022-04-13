Маскуючи суперечливі позиції, стратегія ультраправої Марін Ле Пен для перемоги на виборах у Франції

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Після своєї гіркої поразки на президентських виборах 2017 року Марін Ле Пен, ультраправа кандидат, який повертається конкурувати з Еммануелем Макроном 24 квітня, вирішила відмовитися від своєї традиційної промови, своєрідної мутації, яка дозволить їй цього разу дістатися до Єлисейського палацу.

Просіюваннята маскування позицій, принаймні протягом цих двох тижнів, веде лідера Національної групи (РН) зосередити свої атаки виключно на економічних труднощах, що стоять перед французами. Кандидатв президенти РН з цією стратегією звинувачує уряд Еммануеля Макронау відмові зіткнутися з «стіною інфляції», яка викликає печалі серед його співгромадян.

«Франція Макрона - це Франція, яка зупиниться», - виривається він, підкреслюючи, що її будівельні ліси збільшують свій електоральний обсяг для другого туру.

Щотаке Ле Пен ховається? Вонапочинається з його позицій, найжорсткіших і сумнівних, його поглядів на імміграцію, членство в Європейському Союзі, його міжнародних зв'язків з президентами Володимиром Путіним або Віктором Орбаном. Визначення того, чи буде ваша адміністрація в кінцевому підсумку підштовхне вихід з євро, незважаючи на обіцянку цього не робити, чи переважатиме перевага французького права над європейським правом. Політика, що суперечить суспільним договорами. У минулому Ле Пен навіть ставив під сумнів свободу пересування товарів і людей.

Всіці питання були перекриті під проблемою зростання цін. Однак вони є програмою, яка являє собою меню достатньо вибухового, щоб спровокувати серйозну кризу на європейському рівні, «Frexit»

Завдяки відшліфованим вираженням, його глибоко сувереністська програма може призвести до розриву з європейськими партнерами. Захистринку, ідея «національних уподобань» над європейською єдністю, стане ударом по основі сталого розвитку громади.

Dos proyectos contradictorios competirán el 24 de abril por la presidencia de Francia. REUTERS

Вирішившивідповісти хоча б на деякі з цих питань, Марін Ле Пен посилалася на свої зв'язки з Путіним. Ультраконсервативнийлідер ставить під сумнів близько 9 мільйонів євро кредиту, який її партія уклала з російським банком у 2014 році, для регіональних та відомчих виборів.

Щоб фінансувати свою президентську кампанію 2022 року, Le Pen також отримав кредит у розмірі 10,6 мільйона євро від угорського банку. Кандидатзахищався від будь-якого зв'язку залежності від зарубіжжя, аргументуючи:

«Я абсолютно незалежний від будь-якого зв'язку, від будь-якої влади, від компаній будь-якої національності, для решти. Я зробив кредит російському банку, тому що мені ніколи не вдалося отримати кредит ні у Франції, ні в Європі», - сказав він під час прес-конференції в середу.

Він додав: «Я не думаю, що чеські банки або чесько-російські банки приймають замовлення від російського керівництва, так само, як я не наважуюся або не хочу вірити, що французькі банки приймають замовлення від президента Франції».

Ультраправий лідер, який був прийнятий Володимиром Путіним під час президентської кампанії 2017 року, регулярно звинувачується опонентами у знанні російської влади, пояснив, що він не хоче «підпорядкування Москві» або «стежити за адміністрацією Байдена», особливо в Азії- Регіон Океанії.

ПроРосію «судовий процес проти мене особливо несправедливий», «Я лише відстоював інтерес Франції», нагадуючи «подібності» з Еммануелем Макроном, коли він прийняв президента Росії у Франції.

ЄвропейськийСоюз і НАТО

З іншого боку, Ле Пен вийшов на перехрестя через неоднозначність, яку Макрон, як частина французької політики, вказує на майбутні відносини Франції з Європейським Союзом, якщо вона займатиме Єлисея. «Немає двозначності. Я хочу сказати, що всі ми захисники Європи, і я вважаю, що перетворення Європейського Союзу в Європейський Альянс Націй - це рятувати Європу», - наполягала вона під час своєї прес-конференції, присвяченій дипломатії, яку вона хоче здійснити, якщо їй вдасться бути обраним.

«Мій проект — це проект, який примирить французький народ з європейською організацією, яка є європейською організацією, яка поважає вільні та суверенні нації». Йдеться про національні автономії, те, що вже робили Угорщина, Віктор Орбан або з Польщі Матеуш Моравецький, зіткнувшись з урядом громади в Брюсселі, завжди було в приціли їх нападів до 27 років.

Вона також закликала до «стратегічного зближення між НАТО і Росією», «як тільки російсько-українська війна закінчилася і була вирішена мирним договором».

La líder de Agrupación Nacional ha debido responder sobre sus vínculos con Vladimir Putin. No obstante, la aspirante tambien tiene cercanías con Viktor Orban, el premier húngaro, enfrentado al gobierno europeo en Bruselas REUTERS

«Це в інтересах Франції та Європи, але також, я думаю, США, що [...] він не зацікавлений у тому, щоб побачити появу тісного китайсько-російського союзу», - сказав він.

Крім того, наслідки його ідей, які зараз ретушовані, можуть бути набагато більш дестабілізуючими для Союзу, особливо виходячи з члена-засновника. Кандидатна RN, на той час, хотів в односторонньому порядку зменшити внесок Франції до бюджету ЄС.

Поки вихід з Європейського Союзу з'явився в президентських програмах 2012 та 2017 років, останній вже не є, з точки зору, передвиборною обіцянкою Ле Пен. АлеЕммануель Макрон за останні дні ставить під сумнів свого ультраправого опонента з цього питання, кажучи, що «місіс Ле Пен все ще хоче покинути Європу «не кажучи про це», враховуючи «заходи, які вона пропонує».

«Я не думаю, що залишення багатосторонніх організацій - це вихід або затримка зростання. Я кажу це тим легше, тому що Frexit аж ніяк не наш проект «, - продовжила місіс Ле Пен, у своїй презентації про її зовнішню політику.

Екологічнепитання

«Міжнародне екологічне питання не буде альфа-і омегою моєї зовнішньої політики», - попереджає конкурент нинішнього президента. За словами кандидата, «Паризька кліматична угода, яка мобілізувала майже весь французький дипломатичний персонал на багато місяців, вважається успіхом для Франції, але ми більше не дбаємо про оборону та інтереси Франції», - заперечувала вона, знущаючись «сакросвятом COP21″.

«Однак я не вийду з Паризької угоди», - сказав він. « Насправді я виступаю за орієнтації цієї угоди, тому що хочу якомога більше відмовитися від викопного палива на користь цивільної ядерної енергії», - пояснила Марін Ле Пен.

Конституціяпроти референдуму

Ще один момент, який її ставлять під сумнів, полягає в тому, що опонент Макрона хоче організувати референдум щодо законопроекту про перегляд Конституції, щоб включити «національний пріоритет», що викликало дебати в країні.

Ле Пен прагне, серед іншого, поставити під сумнів ієрархію Європейського Союзу щодо Франції. Стаття11 Конституції країни ефективно дозволяє президенту Республіки - теоретично - представити законопроект безпосередньо народу без втручання парламентарів. Але це стосується лише звичайного закону, на відміну від статті 89, яка передбачає процедуру перегляду Конституції і вимагає, щоб текст був проголосований двома зборами на однакових умовах, перш ніж він може бути винесений на референдум.

МарінЛе Пен відкрито заявила, що хоче використовувати цю процедуру, щоб обійти будь-який конституційний контроль. Цевикликало суперечки. Деякі конституціоналісти вже говорили, що «ми були б на межі державного перевороту або зіткнулися з серйозним викликом для наших установ».

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