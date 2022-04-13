Дієго Ребальяті жорстко говорив про суперечливий кримінальний злочин проти Кристал в Копа Лібертадорес

СпортингКристал проти Католіки:журналіст Дієго Ребаліаті згадав до пенальті проти команди Селеста в матчі на дату 2 групи H 2022 Copa Libertadores, який був зіграний на стадіоні Сан-Карлос Апокіндо в Сантьяго.

За лічені хвилини матчу між небесної командою та «хрестоносцями» уругвайський арбітр Леодан Гонсалес заявив про суперечливий пенальті, отриманий від руки всередині області Персі Лізи, коли він оскаржив повітряний м'яч із захисником Неуенпасом. Рішення призвело до переможного голу чилійської команди.

Журналіст Movistar Deportes опублікував у своєму акаунті Twitter коментар, відхиляючи рішення судді про заручини. «Що злочинець винайшов, щось завжди відбувається в...», - цитував він.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Він не єдиний, хто коментував це через соціальні мережі. Його колега, Горасіо Циммерманн, також прокоментував тему: «Несправедливий результат, тому що різницю між однією командою та іншою зробив суддя. У будь-якому випадку, Крістал, мабуть, закрив його першим. Персі Ліза двічі провалилася на самоті. Поодинці».

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

«Це не кримінально. Це рука католицького гравця. Леодан Гонсалес дав матч Універсідад Католіці (...), він дав місцевим жителям пенальті в кінці», - підписався Жан Мартін Дуеньяс, репортер Rpp. У тому ж ключі Хуан Карлос Ортехо, журналіст тієї ж станції, написав твіт: «Кристал не є злочинним у Сантьяго. Вони безкарно грабують його».

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

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Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Едді Флішман з Willax TV цитується; Суддя винаходить злочинну католицьку U. за руку, яка не існувала. Вони 1-1, і Крістал не заслуговує того, щоб бути переможеним. Це ганьба Конмебол, що в Копа Лібертадорес немає VAR».





Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

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Суперечка за кримінальне звинувачення проти Католіки проти «Спортинг Кристал» для Копа Лібертадорес 2022. (Відео: ESPN).





Sporting Cristal програв у своєму прем'єрному матчі на 2022 Кубок Лібертадорес Бразилії Фламенго (2:0) на Національному стадіоні в Лімі. Збірна Бразилії перемогла з голами Бруно Енріке та Матеузіньо. Небесна команда також зазнала поразки в останньому матчі перуанської ліги 1 після програшу 2:0 університету Сезара Валлехо, зайняла 12 очок і зайняла 10-е місце в турнірній таблиці Турніру Апертура.

Католіка дебютувала з поразкою в групі H після падіння 1-0 до Талерес-де-Кордова на першу дату серії. Матч був зіграний на стадіоні Маріо Альберто Кемпес в Аргентині, а переможний гол забив Гектор Фертолі. «Хрестоносці» впали на 2:0 до Ла Серена в їх недавній презентації на чилійському турнірі і розмістили дев'яте місце в таблиці з 12 очками.

Спортивний тренер Cristal Роберто Москера вишикувався з Алехандро Дуарте; Йохан Мадрид, Джанфранко Чавес, Омар Мерло, Нільсон Лойола; Хесус Кастільо, Горасіо Калькатерра, Крістофер Гонсалес, Леандро Соса; Ірвен Авіла та Персі Ліза.

Стратег католицького університету Крістіан Паулуччі тренувався у Себастьяна Переса; Хосе Фуензаліда, Ервін Ампуеро, Неуен Пас, Альфонсо Паро; Марселіно Нуньєс, Хуан Лейва, Феліпе Гутьєррес, Гонсало Тапія; Дієго Валенсія та Фернандо Зампедрі.

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