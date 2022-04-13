У світі продовжують падати випадки COVID-19 та випадки смерті

Foto de archivo. Personas usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19 caminan durante la pandemia en una calle de Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Luisa González

Кількістьнових підтверджених випадків та смертей, спричинених covid-19, продовжувала знижуватися у всьому світі протягом останнього тижня, згідно з даними, опублікованими сьогодні в щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Це третій тиждень поспіль, коли обидва показники знижуються зі швидкістю, за останні сім днів, 24 відсотки та 18 відсотків відповідно.

Загальназагальна сума за останній тиждень становила 7 мільйонів нових випадків covid-19 та 22 000 додаткових смертей, при цьому зниження спостерігалося у всіх регіонах.

Завдяки цьому загальна кількість людей, інфікованих з початку пандемії, і які пройшли діагностичний тест, зростає до 496 мільйонів, тоді як смерть досягає 6 мільйонів у всьому світі.

ВООЗ наполягала на тому, що ці позитивні тенденції слід інтерпретувати з обережністю, оскільки багато країн змінюють свої стратегії тестування, і вони значно зменшилися, що призводить до виявлення меншої кількості випадків, ніж реальні.

El logo de la OMS REUTERS

За останній тиждень США повідомили про найбільшу кількість смертей (3 682), а потім Корея (2186), Росія (2 008), Німеччина (1686) та Бразилія (1,120).

Європа та Західний тихоокеанський регіон, до складу якого входить Китай, зафіксували найбільше зниження у випадках, на 26 відсотків в обох випадках.

Африка була континентом з найбільш вираженим спадом нових смертей (-40%).

У тому ж епідеміологічному звіті ВООЗ вказала, що продовжує контролювати кілька підваріантів варіанту омікрон, на частку яких припадає 99,2 відсотка всіх генетичних секвенування, проведених у світі.

Таким чином, вчені стежать за еволюцією підваріантів BA.1, BA2, BA3, а також останніх BA.4 та BA.5, а також рекомбінованої форми BA.1 та BA.2, щоб визначити їх характеристики та зрозуміти їх можливий вплив на здоров'я населення.

ВООЗ також підтвердила, що хоча омікрон може уникнути імунітету, пропонованого вакцинами, вакцини все ще вважаються ефективними для запобігання серйозних захворювань та госпіталізацій.

(З інформацією від EFE)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: