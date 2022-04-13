Could sucralose sweeteners cause diabetes-like disorders?

Сукралоза - штучний підсолоджувач, який надає солодкуватий смак продуктам і напоям без збільшення споживання калорій. Кілька досліджень вже показали , що споживання сукралози пов'язане з порушенням обміну глюкози та інсуліну в організмі людини , оскільки це порушує баланс мікробіоми кишечника.

Дослідники Мексики зараз провели клінічне випробування у молодих та здорових дорослих, щоб з'ясувати, який вплив споживання тривалий підсолоджувач на мікробіомі. Вони виявили, що сукралоза може виробляти зміни, подібні до розвитку діабету 2 типу.

Роботу проводили дослідники із загальної лікарні Мексики, Національного інституту геномної медицини, медичного факультету, Національного автономного університету Мексики (UNAM), Центру наукових досліджень та вищої освіти в Енсенаді та факультету громадського здоров'я та харчування Автономного університету Нуево-Леона.

Дізнавшись про результати дослідження в Мексиці, Сегундо Секлен, ендокринолог з Перу та обраний президентом Латиноамериканської асоціації діабету, сказав у діалозі з Infobae: «Докази показують, що підсолоджувачі змінюють мікробіоту кишечника і перетворюють її на низькоінтенсивну запальний фактор, що порушує обмін глюкози і підвищує резистентність до інсуліну. Підсумовуючи, ризик діабету збільшується при його споживанні, особливо у людей з факторами ризику діабету, таких як абдомінальне ожиріння, гіпертонія, дисліпідемія, серед інших».

«Ми провели клінічне випробування у здорових молодих дорослих, щоб дослідити вплив тривалого прийому сукралози на кишкову велику кількість чотирьох видів бактерій, що представляють філ Actinobacteria, Bacteroidetes та Firmicutes як первинний результат. У вторинному результаті ми досліджували, чи викликаний сукралозом дисбактеріоз потенційно пов'язаний зі змінами рівня глюкози та інсуліну під час перорального навантаження на глюкозу», - написали дослідники у опублікованій статті.

La microbiota intestinal es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”/Jonathan Bailey, NHGRI

Сукралозарекомендується пацієнтам з діабетом, оскільки вона підтримує солодкий смак без збільшення калорій або глікемічних піків. Але, як це не парадоксально, часте вживання сукралози у здорових людей може підвищити рівень глюкози в крові і інсуліну. Дослідженняочолив доктор Галілео Ескобедо, дослідник відділу експериментальної медицини UNAM та загальної лікарні Мексики.

Мікробіота кишечника, яку можна вважати додатковим органом, який важить близько двох кілограмів у 70-кілограмової дорослої людини, - це колекція тисяч бактерій різних видів, які живуть у нашій кишці та сприяють «нашому здоров'ю чи нашій хворобі».

Клінічнедослідження проводилося у двох групах чоловіків і жінок. Протягом 10 тижнів одному давали 48 міліграмів сукралози щодня у воді, а іншій, контрольній групі, плацебо (лише вода). Доза сукралози, що вводиться «дорівнює півлітровому соку або чотирьом печивом». Цекількість, яка представляє середнє, помірне споживання, хоча є люди, які щодня споживають набагато більше цього підсолоджувача.

На початку та кінці впливу сукралози Ескобедо та його колеги вимірювали рівень глюкози, інсуліну та лептину, а також процедури секвенування та ПЛР для визначення профілю мікробіоти у відповідь на прийом підсолоджувача.

Дослідження, опубліковане в спеціалізованому журналі Мікроорганізми,показало, що сукралоза викликає дисбактеріоз кишечника, тобто «драматичну» зміна балансу або частки кишкові бактерії, які у нього є особина. Почнемоз того, що одночасно з тим, як бактерія Clostridium cocoides збільшується, пов'язана з «сплесками глюкози та інсуліну в крові та тенденцією до розвитку діабету 2 типу», популяції Lactobacillus acidophilus , бактерій, які корисні для метаболічного здоров'я та містяться навіть в деяких молочних продуктах.

Según los investigadores mexicano, la sucralosa aumentaría la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”/Archivo CAROL YEPES | Getty Images

Крім того, ця зміна бактерій мікробіоти пов'язана зі схильністю до запалення кишечника та посиленням рецидивів розладів травлення. Відомо, Ескобедо нагадав у прес-релізі, що якщо глікемічні піки зберігаються протягом тривалого часу, вони пошкоджують нерви та судини, що починає спостерігатися у суб'єктів, які ще не мають діабету, але які розвинуть його протягом п'яти або 10 років.

Щось дуже схоже, хоча і в меншій мірі, спостерігається з сукралозою: «ніби його споживання збільшує тенденцію до розвитку порушень обміну речовин, що виникають під час діабету». Хочадіабет - це захворювання з уже встановленим набором змін, ці ж зміни спостерігаються окремо при споживанні сукралози.

Команда Escobedo продемонструвала, що навіть при цій помірній кількості сукралози (деякі люди споживають більше в печиво, апельсиновий сік і підсолоджуючи свою каву підсолоджувачем з сукралозою) «вражають вплив на кишкові бактерії: він знищує одних і сприяє шкідливим іншим, пов'язаним з порушення обміну речовин і травлення», згідно з офіційною заявою.

En personas sanas, recomiendan evitar el consumo de edulcorantes artificiales, tomar agua y endulzar los alimentos solo con pequeñas cantidades de azúcar/Mascha Brichta/dpa Mascha Brichta/dpa

Через велике споживання сукралози в популяції, і що це може бути пов'язано з розвитком діабетоподібних розладів, таких як гіперінсулінемія, гіперглікемія, непереносимість вуглеводів та порушення травлення, доктор Ескобедо рекомендував пацієнтам з діабетом, яким потрібно споживати його за станом здоров'я, бажано робити це під наглядом лікаря.

Вінпопередив, що погано контрольований діабет (високий рівень цукру в крові) викликає мікро- і макросудинні аномалії, які призводять до пошкодження нервів і судин і можуть призвести до сліпоти, втрати кінцівок, відчуття дуже болючого або повної втрати відчуття, і навіть підвищений серцево-судинний ризик, який може призводять до інфаркту.

Тимчасом людям зі здоровим способом життя і особливо дітей, «рекомендується уникати вживання штучних підсолоджувачів, питної води та підсолоджувальних продуктів з невеликою кількістю цукру, щоб не викликати прихильність до солодкого смаку у дівчаток та хлопчиків, які завтра можуть стати пацієнтами з 2 типом діабет», - рекомендували дослідники у заяві.

На запитання Infobae, доктор Сільвіо Шрайер, заступник директора програми спеціалізації з харчування Fundación Barceló та член Аргентинського діабетного товариства, сказав іншу думку: «Дослідження, проведене в Мексиці, має обмеження . Це робилося з невеликою вибіркою людей і споживання сукралози порівнювали з водою. Мабуть, у тих, хто приймав сукралозу, була підвищена секреція інсуліну, логічна зміна. На даний момент споживання сукралози ще не може бути пов'язане з розвитком діабету».

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