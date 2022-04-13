Конгрес схвалив формування слідчої комісії про смерть під час квітневих демонстрацій

Riot police confront demonstrators during clashes which erupted in the framework of a partial strike of cargo and passenger carriers, in Ate, a district east of Lima, on April 4, 2022. - A partial strike of cargo and passenger carriers caused road blockades and suspension of classes in Peru, in the first strike against the government of leftist President Pedro Castillo. (Photo by Gian MASKO / AFP)

Нова комісія в Конгресі Республіки. У вівторок ввечері, 12 квітня, пленарне засідання парламенту схвалило формування багатопартійної слідчої комісії , яка буде прагнути визначити можливі політичні, кримінальні та адміністративні обов'язки смерті, які сталися під час демонстрацій , що розпочалися 28 березня.

Банк народного поновлення був тим, хто подав клопотання про порядок денний 2348, який виграв 65 голосів за, 38 проти і нульових утримань.

Цей комітет складається з щонайменше п'яти членів і матиме термін 90 робочих днів для підготовки та подання остаточного звіту.

MONTOYAЗАХИЩАЄ КОМІСІЮ

Конгресмен Хорхе Монтоя (Popular Revenewal) підтримав цей рух і зазначив, що громадянські протести почалися з страйку вантажних перевізників - до яких приєдналися фермери і перевізники. Він запевнив, що це було не тільки через зростання палива та добрив, а й через байдужість нинішньої влади до вирішення народних вимог.

Крім того, він стверджував, що необхідно створити цю багатопартійну робочу групу і мати слідчі повноваження. Він також стверджував, що це має бути 90 календарних днів, а не 60, як просили деякі парламентарі, оскільки це розслідування, яке включає кілька регіонів країни, куди вони поїдуть для збору свідчень.

ДЕБАТИ

Зі свого боку, негрупована конгрес-жінка Сузел Паредес Піке та її колега Едвін Мартінес (Popular Action) погодилися, що це розслідування проводить робоча група Ревізійної комісії.

Тим часом парламентарій Рут Луке (Разом для Перу) заявив, що міністр внутрішніх справ повинен з'явитися перед пленарним засіданням, щоб дати пояснення смертей цих співвітчизників.

У свою чергу, правлячий законодавець Кеті Угарте (Free Peru) запропонувала розслідування дійти до тих, хто пропагував протести, зупинки та блокпости в різних округах країни.

СМЕРТЬПІД ЧАС ПРОТЕСТІВ

Слід зазначити, що в суботу ввечері, 2 квітня, міністр внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі підтвердив смерть чотирьох громадян, але заявив, що це не сталося внаслідок зіткнень з ПНП. «Є четверо загиблих, той, хто помер, тому що йому не вдалося допомогти, їхав до лікарні; дитина, яка падає на міст, і двоє в дорожньо-транспортних пригодах, їм потрапляють ті самі транспортні засоби, які страйкували, більше нічого не було, їх четверо », - сказав він.

Ще дві загибелі були зафіксовані 5 і 6 квітня. У першому випадку в Хуануко18-річний хлопчик, ідентифікований як Олександр Трухільо Ноласко, втратив життя після того, як нібито потрапив в голову оболонкою сльозогінного газу. Наступного дня в Іці 24-річний хлопчик Йоні Квінто Контрерас помер після удару снарядом в голову.

ПРЕЗИДЕНТКАСТІЛЬО ВИСЛОВЛЮЄ КОНДОЛ

7 квітня президент Педро Кастільо висловив співчуття сім'ям загиблих під час демонстрацій, зафіксованих останніми днями.

Виступаючи на Четвертій Децентралізованої раді міністрів, У Хуанкайо, в регіоні Хунін, президент сказав, що «ми збираємось закласти основи того, що в Перу свобода демонстрації та протесту повинна бути правом», і що лідерів ніколи не слід переслідувати.

«Так само, як сьогодні демонструють колеги, такі як ЦГПВ, вчителі, лідери мають вулиці та площі відкриті для демонстрації, тому що це демократія», - сказав він.

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