Зміна клімату в 10 визначеннях: від причин та винних до наслідків та меж

Змінаклімату - це вже реальність, і залишається все менше часу, щоб змінити наслідки. Щоб дізнатися, що відбувається з планетою, майже 40 років тому Організація Об'єднаних Націй (ООН) сформувала Міжурядову групу з питань зміни клімату (МГЕЗК) . Вона об'єднує вчених з усього світу, які місяцями аналізують наукову літературу і визначають, яка ситуація глобального потепління .

Попередній звіт був зроблений у 2014 році і служив закладенню основ Паризької угоди, яка була підписана 200 країнами через рік . Сьогодні керівні принципи, які були узгоджені на цій зустрічі, знаходяться під контролем, або тому, що вони не були дотримані, або тому, що вони не дійшли до них. І хоча експерти попереджають, що час закінчується, і якщо він залишиться цим курсом, планета прямує до кліматичної катастрофи, результати останніх трьох звітів МГЕЗК не залишають місця для сумнівів.

1-Що таке МГЕЗК?

Як зазначає сама ООН, Міжурядова група з питань зміни клімату (МГЕЗК) - це науковий орган, який доручений проаналізувати «найновішу наукову, технічну та соціально-економічну літературу, вироблену у всьому світі, що стосується розуміння змін клімату». Іншими словами, він не проводить жодних досліджень, а також не контролює дані чи параметри, пов'язані з кліматом. В даний час 195 країн визнають науковий авторитет цих доповідей, а також входять до складу цього міжурядового органу.

El primer informe de la sexta entrega que realiza el IPCC fue tajante: el cambio climático es una realidad y el responsable es el humano

Зі свого боку, вчені, які беруть участь у МГЕЗК, роблять це як добровольці та рекламні нагороди . Серед завдань, які вони можуть виконувати, можуть бути автори, що сприяють авторам і рецензентам. Його створення відбулося в 1988 році і має на меті провести всебічну оцінку зміни клімату за допомогою «наукових, технічних та соціально-економічних знань», а також «його причини, потенційні наслідки та стратегії реагування». Поки що ця група випустила 5 звітів, що складаються з декількох томів. У 2022 році відбувся шостий, хоча деякі аспекти будуть повністю розкриті протягом другої половини року.

2-Чи реальна зміна клімату? Чия це вина?

Перший звіт шостого внеску, проведеного МГЕЗК, був рішучим: зміна клімату - це реальність, а людина несе відповідальність. На думку експертів, відповідальність людства в глобальному потеплінні «однозначна» ; оскільки саме антропогенна діяльність «зігріла атмосферу, океан і землю». Така ситуація викликала «широкі і швидкі зміни атмосфери, океану, кріосфери і біосфери».

3-Чому людство винен у зміні клімату?

Відповідь базова, кажуть експерти. Діяльністьлюдини відповідає за вироблення парникових газів (вуглекислий газ -CO₂-, метан -CH⸺- та закис азоту -N₂O-), які підвищують температуру планети. Хоча вони присутні в атмосфері Землі вже мільйони років, ці речовини фактично сприяли життєздатності планети. Однак спалювання викопного палива та деякі промислові, виробничі та тваринницькі заходи порушили баланс.

Las actividades humanas son las responsables de generan los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono -CO₂-, el metano -CH₄-, y el óxido nitroso -N₂O-) que elevan la temperatura del planeta © Marco Bottigelli | Getty Images

Баланс полягав у тому, що ці виділені гази можуть бути поглинені планетою. Сьогодні кількість вуглекислого газу, що виділяється людством, є найвищим за останні два мільйони років, тоді як метан і закис азоту досягли найвищого рівня за останні 800 000 років. Алеця ситуація має додаткове доповнення: вуглекислий газ може зберігатися століттями в атмосфері та метані десятиліттями, оскільки останній має більшу силу глобального потепління.

4-Наскільки до цього часу зросла температура планети?

Востаннє десятиліття, тобто між 2011 і 2020 роками, вимірювання говорять про те, що температура планети зросла майже на 1,1° C порівняно з узагальненою стадією між 1850 і 1900 роками (доіндустріальна). Глобальнепотепління досягло 1,6° C, тоді як в океанічному регіоні воно розташоване на 0.9°C, тим часом найбільш очевидні наслідки цього прогресування зафіксовані на полюсах. Межа, встановлена експертами, становить 1,5° C до 2° C, однак вчені стверджують, що викиди повинні потрапити в стелю в 2025 році, а потім різко впасти. В іншому випадку деякі оцінки вказують на те, що температура підвищиться до 4.4° C.

5-Яку межу встановили експерти?

УПаризькій угоді вчені вказали, що температура планети повинна піднятися до 1.5°C до середини століття і що до кінця вона може піднятися до 2° C , однак вони попередили, що, незважаючи на ці рівні, людство побачить наслідки екстремальних погодних подій та їх наслідки пошкодження.

Los científicos aseguran que es necesario que las emisiones toquen un techo en 2025, para luego caer drásticamente. Caso contrario, algunas estimaciones señalan que la temperatura aumentará hasta 4,4°C (Getty Images)

6-Чи вистачає у людства часу?

Цей останній звіт був рішучим: вікно часу для зворотних змін клімату гасне. До 2050 року людство повинно зменшити викиди, щоб досягти збільшення на 1.5° C, і до кінця століття має відбутися викиди близько до нуля, таким чином досягаючи 2° C Оскільки генерація цих газів падає, деякі плани рекультивації можуть почати реалізовуватися. Стеля для викидів парникових газів становить 2025 рік, хоча в Паризькій угоді він був встановлений в 2030 році. Якщо цей курс дотримуватися, до кінця століття потепління досягне 2,8° C .

7-Що слід зробити, на думку експертів

«Глибокі і, в більшості випадків, негайні скорочення», - резюмували вчені, які складають МГЕЗК. Лише ця дія може досягти цілей 1,5° C та 2° C Якщо метою є положення підвищення температури нижче 2° C, до 2030 року викиди повинні впасти на 27% та 63% у 2050 році (порівняно з 2019 роком), але якщо вона становить 1,5° C, усадка повинна бути на рівні 43% у 2030 році та 84% у 2050році. Є третій варіант: що в найближчі роки планета тимчасово перевищить 1,5° C, а потім різко впаде (23% у 2030 році та 75% у 2050 році).

8-Чи відповідає викопне паливо?

Одним з пунктів, досягнутих усіма експертами, є відповідальність за викопне паливо при підвищенні температури. За їхніми словами, щоб досягти збільшення 1,5° C, використання вугілля доведеться впасти на 100%, нафта на 60%, а газ - на 70% до 2050 року. За словами експертів, 73% викидів, вироблених людством, полягають у використанні електроенергії, промисловості та транспорту . Саме з цієї причини ведеться міграція в бік відновлюваної енергетики.

“El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones”, advierte el documento (iStock)

9-Які наслідки глобального потепління вже сприймаються?

«Зміна клімату, спричинена людиною, вже впливає на багато екстремальних погодних та кліматичних подій у всіх регіонах», -попереджає документ, підготовлений МГЕЗК, і запевняє, що в даний час «безпрецедентні» кліматичні явища сприймаються, тоді як деякі вже «незворотні» в короткостроковій перспективі, і їх потрібно чекати століттями або тисячоліттями, щоб повернути їх назад. « Обсяг і масштаби наслідків зміни клімату є більшими, ніж оцінюються в попередніх оцінках. Зміна клімату є загрозою для благополуччя людини і планетарного здоров'я », - заявили вчені. У той же час вони попередили про втрату біорізноманіття та попередили, що від 3% до 14% видів наземних екосистем буде загрожувати вимиранням в найближчі роки.

10-Чи можна виправити чи змінити зміни клімату?

Тільки коли викиди парникових газів дорівнюють нулю, планета може почати проходити повільний розворот, який може тривати століттями або навіть тисячоліттями. «Відновлюючи деградовані екосистеми та зберігаючи, ефективно та справедливо, 30-50% наземних, морських та прісноводних середовищ існування, суспільство може отримати вигоду від здатності природи поглинати та зберігати вуглець, і ми можемо прискорити прогрес у напрямку сталого розвитку, але адекватних фінансових та політичних підтримка є важливою», - сказали експерти, які підготували звіт МГЕЗК. І вони дійшли висновку: «Різні інтереси, цінності та способи бачення світу можна примирити. об'єднавши наукову та технологічну експертизу та корінні та місцеві знання, рішення будуть більш ефективними».

