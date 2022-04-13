Чумель Торрес накинувся в AMLO за зникнення в Мексиці: «Вони дискредитують випускника»

Творець контенту Чумель Торрес розкритикував президентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора(AMLO) за те, що він забезпечив зникнення дітей в Мексиці використовується як кампанія мазка проти них.

Через свій офіційний акаунт у Twitter водій El Pulso de la República іронічно попросив дітей не зникати, оскільки його відсутність викликає неповагу федерального президента та його адміністрації, так званої Четвертої трансформації (4T).

Поряд з публікацією комік чихуахуа поділився випискою з ранкової прес-конференції, де президента Лопеса Обрадора ставили під сумнів дії проти зникнення 14 дітей на день, однак федеральний президент ухилявся від цього питання, звинувачуючи в «кампанії мазка» .

El conductor de "El Pulso de la República" pidió a los niños, de manera irónica, no desaparecer (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

За даними Комітету ООН з примусових зникнень (Організації Об'єднаних Націй), зникнення дівчат та хлопців з 12 років значно зросли в країна, хоча глава місцевої виконавчої влади заперечував звинувачення, вказуючи, що орган «не має всієї інформації», а також не «діє відповідно до істини».

У зв'язку з цим президент Лопес Обрадор заявив, що його уряд працює над забезпеченням миру в країні, однак він накинувся на засоби масової інформації, які, за його словами, захищають інтереси «старого режиму», таких як той, який очолює журналістка Кармен Арістегі,в якій він звинуватив практикуючі симуляції.

«Ми весь час працюємо над тим, щоб забезпечити мир, стикаючись з інтересами старого режиму та стикаємося з кампаніями мазками, такими як ті, що проводяться, серед інших засобів, Кармен Арістегі», - сказав він.

Denise Dresser reclamó a AMLO por evitar dar respuesta ante el aumento de desapariciones en México (Foto: captura de pantalla)

З цієї причини, як і Чумель Торрес, кілька політиків та користувачів Інтернету кинулися проти федерального президента; такий був випадок політолога Деніз Дрессер,яка закликала AMLO уникати реагування на збільшення зникнення в Мексиці.

Тим часом журналістка Вероніка Кальдерон нарікала, що президент переконаний, що «люди дозволяють себе викрадати та вбивати, щоб дискредитувати його».

ONU advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años (EFE/Mario Guzmán/Archivo) EFE

Минулого вівторка, 12 квітня, Комітет ООН з примусових зникнень представив свій звіт про свій візит з 15 по 26 листопада 2021 року, в якому незалежні експерти закликали владу вжити негайних заходів для припинення абсолютної безкарності та встановлення національної політики, яка слугуватиме запобіганню зникнення.

«Комітет закликає державу прийняти та реалізувати національну політику щодо запобігання та викорінення зникнень , яка стосується набору спостережень та рекомендацій, представлених у своєму звіті Комітетом», - сказала її президент Кармен Рода Вілла Кінтана.

Чиновник зазначив, що більшість зниклих - це чоловіки віком від 15 до 40 років, хоча зазначається, що офіційні дані повідомляють про зростаючу тенденцію до зникнення дівчатокі хлопчиків з 12 років, хоча також включені підлітки і жінки.

La funcionaria indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años (EFE/Carlos Ramírez) EFE

Експерт додав, що «це будуть зникнення, спрямовані на приховування сексуального насильства, феміциду, торгівлі людьми та сексуальної експлуатації».

Він також висловив стурбованість зникненням правозахисників та понад 30 журналістів у період з 2003 по 2021 рік, оскільки «ніхто з цих людей не знаходився, а розслідування та санкції проти відповідальних не досягли прогресу».

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