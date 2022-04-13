Китай дозволить восьми містах скоротити час карантину

(Bloomberg) - Китай дозволяє Шанхаю, Гуанчжоу та шести іншим містам скоротити карантин для іноземних мандрівників та тих, хто мав тісний контакт із зараженими людьми, тоді як влада перевіряє можливі коригування суворих антиковідних заходів країни, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Містаскорочують період з 14 днів до 10 днів в рамках місячного судового розгляду, який почався в понеділок на цьому тижні, заявили люди, які попросили не бути ідентифікованими, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання публічно. Житлові комплекси, роздрібні магазини, офісні будівлі та інші місця, закриті через інфекції, також зможуть відкриватися через 10 днів поспіль без позитивного результату тестування, порівняно з 14 днями, які раніше потрібні, сказали вони.

Іншіміста в судовому процесі, про які раніше повідомляв Caixin, є Сучжоу, Нінбо, Сямень, Циндао, Ченду і Далянь, сказали люди. Інформаційне управління Державної ради не відразу відповіло на запит про коментар.

Суворедотримання Китаю політики, яка прагне покінчити з інфекціями, на відміну від навчання жити з вірусом, як це роблять інші країни, бачили мільйони людей, замкнених у своїх будинках, як омікрон, набагато більш інфекційний варіант, поширюється по всій країні. Це підживлювало громадський гнів у таких місцях, як Шанхай, де жителі намагалися забезпечити запаси продуктів харчування та інші предмети повсякденного життя, а також уповільнило активність у другій за величиною економіці світу, оскільки такі компанії, як Tesla Inc. були змушені закрити заводи.

Хочапрезидент Сі Цзіньпін говорив про необхідність коригування політики Китаю для вирішення covid, щоб вони приносили нижчі соціальні та економічні витрати, він також повторив, що країна має намір дотримуватися нульової стратегії covid.

Китайськічиновники також змінили свою увагу на досягнення нульового поширення в громаді, а не суворої цілі з нульовим регістром, наприклад, точка, в якій вони полегшують блокування. Це дозволяє містам швидше скасувати масові блокування, навіть якщо про випадки все ще повідомляються в ізоляційних приміщеннях.

Випробування, що розпочалися цього тижня, мають на меті уникнути нестачі приміщення для людей, які повинні карантин та зменшити витрати на такі заходи, кажуть люди. Вони не представляють розбіжності від нульової стратегії covid, сказали вони.

Оригінальнапримітка:

Китай дозволить восьми містах скоротити час карантину в суді

Більше таких історій можна отримати на bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.