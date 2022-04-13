Чичаріто Ернандес не виключив можливого дзвінка з Національною збірною: «Ласкаво просимо бути»

March 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico forward Javier Hernandez (14) celebrates after midfielder Erick Gutierrez (25) scored a goal against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Мексика вже має своє місце, запевнене у суперечці ЧС-2022. У розпал суперечок щодо формування загону, який поїде до азіатської країни, щоб зіграти Кубок, Херардо Мартіно не дав надії побачити Хав'єра Ернандеса знову у національній збірній. Незважаючи на це, академія Chivas клубу «Гвадалахари Депортіво» заявила, що готовий відповісти на можливий дзвінок аргентинського стратега.

Напередодні зустрічі з матчем проти Чиказького вогню, а після обгону LAFC в MLS Ернандес знову поспілкувався зі ЗМІ. Під час прес-конференції його допитали про причини, які змусили його не розглядати Тата Мартіно. Хоча він і не вникав в подробиці, виявив бажання повернутися в Національну збірну.

«Як і кожен гравець, який має право, я постараюся зробити це найкращим чином у своєму клубі, в своєму закладі, оскільки мій батько і дідусь завжди навчили мене. Так що я збираюся продовжувати робити це найкращим чином. Ябуду продовжувати працювати. Моя голова на 100% на цьому проекті. Очевидно, якщо приходять якісь дзвінки, ласкаво просимо. Якби я не хотів бути в національній збірній, я б пішов на пенсію», - сказав він.

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