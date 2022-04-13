Собачі цікавинки: 14 аспектів вашої собаки, про які ви не знали

Portrait of a cute mutt dog playing with a stick.

Люди багато разів думають, що знають все про своїх собачих супутників. Незважаючи на те, що близько 4 тисяч років тому вони стали «кращим другом людини», собаки все ще мають велику кількість невідомих їх опікунам поведінки. Є деякі особливості, які вже стали визначеннями, наприклад, їх нюхова здатність, але чи знаємо ми, чи бачать вони в кольорах чи знаємо, чи є безумовна собача материнська любов?

La nariz de los perros es un poderoso detector de sustancias Getty harpazo_hope | Getty Images

1-Його ніс: арсенал детектора

Ніс собак - це потужний детектор, і в цьому немає сумнівів. Згідно з деякими науковими дослідженнями, він має близько 300 мільйонів нюхових рецепторів, на відміну від людей, які мають лише 6 мільйонів. Але це ще не все, ці чотириногі компаньйони нюхають 5-10 разів на секунду, в той час як вихователі роблять це лише раз на секунду. За допомогою чого, в його носі є справжній арсенал ідентифікації запаху.

Los perros pueden reconocer un gran número de compuestos orgánicos, incluidos los que produce el humano cuando se encuentra enfermo (Foto:Captura)

2-Ніс собаки: ваш найкращий лікар?

Їх забезпечення нюховими рецепторами та їх здатність нюхати позиції собак як потужних детекторів, навіть, хвороб. До пандемії вже була продемонстрована його здатність розпізнавати велику кількість органічних сполук, включаючи ті, що виробляються людиною, коли вони хворіють. Ось чому, наприклад, їх можна навчити виявляти рак або COVID-19, як це було продемонстровано під час пандемії.

Los perros pueden descifrar las emociones de sus compañeros humanos mediante las expresiones de su rostro

3-Собаки - найкращі цінителі своїх вихователів

Відносини між собакою і її опікуном унікальні; і сумнівів не залишається. Але цей зв'язок робить ще один крок: вони можуть розшифрувати емоції своїх супутників людини через вирази на їхніх обличчях. Навіть така їхня потреба зрозуміти свого двохого друга, що їм вдалося вивчити і зрозуміти між 200 і 500 словами.

Los perros han logrado aprender y entender entre 200 y 500 palabras Foto: difusión.

4-Собача любов існує

Люди вважають, що всі почуття собак підсумовуються до його хвоста: якщо він рухається, він щасливий або приховує, що боїться, наприклад. Однак собаки можуть закохатися , і це показали наукові дослідження, які виявили, що вони виділяють окситоцин, також відомий як гормон любові. Варто уточнити, що це відбувається як при побаченні своїх вихователів, так і з іншими собаками.

Los perros pueden enamorarse tanto de sus tutores, como de otros canes (iStock)

5-Собача депресія

Прийнято говорити про депресію у людей, однак вони не єдині, хто може страждати від неї. Собакитакож можуть страждати від депресії, і в багатьох випадках вина може лежати на своїх опікунів. Хороша новина полягає в тому, що це почуття можна запобігти двома простими кроками: зверніть увагу на свого собачого супутника і регулярно приймайте його на прогулянку.

Los perros también puede sufrir depresión y, en muchos casos, la culpa puede ser de sus tutores (iStock)

6-Ніс як відбиток пальця

Відбитки пальців мають багатовікову історію. У 1850 році сер Вільям Дж Гершель, офіцер британської армії в Індії, першим використовував відбитки пальців для підписання контрактів, саме тоді з'явилася назва дактилоскопії (від грецького daktylos: пальці і скопейн: експертиза). Після кількох туди-сюди між двома вченими: Генрі Фольдсом та Френсісом Галтоном вперше цей метод був використаний як унікальний зразок ідентифікації, коли Хуан Вуцетич, в 1891 році, створив перші у світі відбитки пальців. Крім цієї людської історії, «відбитки пальців» собак - це їх ніс, оскільки це відмінна та унікальна особливість кожної собаки.

Las “huellas dactilares” de los perros son su nariz, ya que es un rasgo distintivo y único de cada can REUTERS/Bernadett Szabo REUTERS

7-Світ очима собачих

Для того щоб дати точні дані, спочатку необхідно розбити міфи. Собаки не бачать чорно-білого кольору, це брехня . Згідно з дослідженнями, проведеними вченим Марчелло Сініскальчі, собаки бачать кольори, хоча страждають від дальтонізму і плутають червоний і зелений. Як вони пояснили, така ситуація пов'язана з тим, що собаки полювали на сході і заході сонця, тому їм не потрібен кольоровий зір.

Los perros ven en colores aunque sufren de daltonismo y confunden el rojo y el verde Andres A Ruffo | Moment Editorial/Getty Images

8-Просто доторкніться до носа

На відміну від багатьох видів, собаки при народженні не чують, не бачать і не мають зубів. Вони можуть знати лише своє оточення, яке на ранніх стадіях зосереджується на своїй мамі, на дотик і запах.

Los perros cuando nacen no oyen, no ven y tampoco tienen dientes

9-Незважаючи на те, що у нього багато цуценят, любов матері собачої не гарантована

Після вагітності від 45 до 55 днів собака, яка живе в домашніх умовах, може народити, а за один раз - до 15 цуценят. Однак, незважаючи на їх велику здатність до продовження роду, народження цих дітей не гарантує прийняття їх матері, особливо якщо пологи проводилися шляхом кесаревого розтину . Саме тому рекомендація фахівцям полягає в тому, щоб не мити їх занадто багато.

El nacimiento de estos pequeños no garantiza la aceptación de su madre, en especial si el parto se realizó por cesárea (Getty Images)

10-Цікаві числа

Як би це була числова гра, собаки мають деякі дивовижні фігури на своєму тілі. Наприклад, у них 42 зуба і 18 м'язів у вухах (які дозволяють не пропустити жодного звуку).

Los perros tienen 42 dientes y 18 músculos en sus orejas Foto: Pixabay.

11-Собаки не просто «потіють» через язики

На відміну від людини, собаки мають два механізми позбавлення від спеки . Перший зосереджується на своїй мові, який, хоча і не потіє, служить для зниження температури тіла . Як пояснив Джек Булант, термічний фізіолог з Університету штату Огайо, коли собаки стирчать язики і задихаються дрібним швидким диханням, волога на язиках випаровується і змушує їх тіло падати тепло. Другий механізм розташовується в їх лапах, так як справжнє собаче потовиділення виявляється в подушечках їх маленьких ніжок.

En las patas de los perros se pude detectar a verdadera sudoración canina Pixabay.

12-Собаки турбуються від дощу

Хоча це може бути пов'язано з водою або намокання, собакам незручно дощем через слух. Це те, що цей звук працює як підсилювач інших шумів, що робить його дуже дратує їх.

Los perros se sienten incómodos con la lluvia por su oído, ya que funciona como un amplificador de otros ruidos (Foto: Pixabay)

13- Собака може страждати від захворювання, що передається статевим шляхом

Як і тасманійські демони та люди, щоб навести кілька прикладів, собаки можуть страждати від захворювання, що передається статевим шляхом. У цьому випадку це рак, який поширюється під час спарювання, який може деформувати ваші статеві органи.

Los omóplatos de los perros no están unidos a su esqueleto y les permite ser más flexibles

14- Вільні лопатки

На відміну від інших видів, лопатки собак не прикріплені до їх скелета, а плечова кістка входить безпосередньо в плече. Завдяки цій особливості собаки не тільки більш гнучкі, коли бігають, але і можуть робити це швидше.

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