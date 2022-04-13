Виклик: 15 стипендії магістра в галузі охорони здоров'я доступні для корінних жителів та афро

До 25 квітня буде відкритий конкурс етнічних сил в галузі охорони здоров'я 2022 року, пропонуючи 15 стипендій для завершення ступеня магістра в галузі охорони здоров'я в Університеті Лос Андес протягом другого семестру цього року.

Ініціатива спрямована на професіоналів у будь-якій галузі, які визнають себе корінними або афро-колумбійськими, віком від 25 до 30 років і зацікавлені у навчанні та розробці державної політики у галузі охорони здоров'я.

Після розгляду та дотримання вимог, зазначених на сторінці «Видимі руки», зацікавлені сторони повинні підготувати пропозицію про участь у програмі та написати мотиваційний лист, а також заповнити реєстраційну форму.

Бажаючим доведеться оселитися в місті Богота протягом двох років, які триває програма.

Осьтакі вимоги, щоб подати заявку на дзвінок:

- Демонструвати та підтримувати специфічний професійний досвід та/або інтерес до охорони здоров'я.

- Наявність часу на взятість програми.

- Мати наявність та фінансування для подорожей або поселення в місті Богота під час навчального циклу. Видимі руки не покриють витрати на проїзд, проживання або ті, що виникли під час розробки програми.

- Дуже важливо використовувати англійську мову як другу мову.

«Відповідні особи, які подають належним чином заповнену форму та сильну пропозицію, зв'яжуться для телефонного або віртуального інтерв'ю. Після цього будуть обрані ті люди, які демонструють інтерес, професійну кар'єру та міцне лідерство», - пояснює корпорація Manos Visibles. Процес попереднього відбору для дзвінка відбудеться протягом травня.

Крім того, необхідно також розробити пропозицію застосувати до дзвінка в тексті максимум 300 слів, в яких повинна бути вказана дослідницька проблема, яку студент зацікавлений у розробці під час ступеня магістра. Інструкцію з виготовлення тексту можна знайти тут.

Нарешті, вибрані особи повинні завершити процес реєстрації в Universidad de Los Andes, щоб розпочати заняття у другому семестрі 2022 року за програмою магістра громадського здоров'я.

Ступінь магістра з охорони здоров'я в Universidad de Los Andes - це 44-кредитна академічна програма, що триває два роки, в якій досвід навчання базується на компетенціях, що дозволяє студентам практикувати свою професійну практику як в консалтинговій, так і в дослідницькій сферах.

Це некомерційна організація, яка надає повноваження та з'єднує лідерів регіонів в умовах відчуження, генеруючи екосистеми, які перетворюють території та сприяють включенню.

Ця організація розробила модель втручання, про яку в 2018 році розмірковували такі організації, як Всесвітній економічний форум, або Глобальна ініціатива справедливості, яка нагородила їх премією справедливості 2019.

За словами Manos Visibles, їхня робота народилася тому, що «Колумбія є однією з найбільш нерівних країн континенту, де регіони з найвищим відсотком афро-нащадків та корінних населення не тільки мають найвищий рівень бідності та виключення, але є районами, які найбільше постраждали насильство».

Тому організація «працює з території та за неї, щоб з'являються таланти та регіональні лідери, які використовують більш справедливе та справедливе суспільство, що дозволяє Колумбії зробити реальний стрибок вперед у своєму розвитку».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: