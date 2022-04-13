Атлетіко Мадрид врятувався двічі поспіль: Гюндоган не зміг забити «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів

АтлетікоМадрид - Манчестер Сіті: півзахисник Ілкай Гюндоган не зміг двічі поспіль конвертувати перший гол «Громадяни» у другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2022 року в середу, 13 квітня, який зіграв на стадіоні Wanda Metropolitano в Іспанії.
Протягом 30 хвилин першого тайму Атлетико Мадрид зазнав одягненого злочину «Манчестер Сіті» з одного боку на інший та з низкою відскоків, які їм вдалося ефективно та на щастя захистити.
Міський нападник Ріяд Магрес дав точний прохід у глибину для Кайла Уокера, коли він досяг базової лінії, йому вдалося витягнути наземний хрест, який опинився в кінці коробки для прибуття Філіпа Фодена.
Фоден контролював і відмовився від товариша по команді Ілкай Гюндоган, який вистрілив і розбив футбол у правильний пост воріт Мадрида Атлетіко. Відскок знову був залишений головою, і Феліпе увійшов, який відкинув небезпеку.
Атлетико Мадрид був частиною групи В групового етапу Ліги чемпіонів разом з Ліверпулем, Порту та Міланом. «Колхонерос» кваліфікувався на фазу прямої елімінації з другого місця в серії. Команда Дієго Сімеоне ліквідувала «Манчестер Юнайтед» у турі 16 із загальним рахунком на користь 2-1 після нічиєї та перемоги за найменшою різницею.
Зі свого боку «Манчестер Сіті» досяг чвертьфіналу Ліги чемпіонів після побиття «Спортинг Лісабона». «Громадяни» виграли відбірковий раунд і були першими в групі А разом з ПСЖ, Лейпцигом і Брюгге.
Тренер Мадрида Атлетіко Дієго Сімеоне вишикувався з Яном Облаком, Стефаном Савичем, Феліпе, Рейнільдо, Ренан Лоді, Джеффрі Кондогбією, Коком, Томасом Лемар, Маркосом Льоренте, Антуан Грізманом та Жоао Феліксом.
Стратег Манчестера Сіті Пепе Гуарділа тренувався з Едерсоном Мораесом, Кайлом Уокером, Жоао Кансело, Аймерік Лапорте, Джоном Стоунсом, Ілкеєм Гундоганом, Кевіном Де Брюйн, Бернардо Сільва, Родрі, Філіпом Фоден і Ріядом Махресом.
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