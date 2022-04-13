Android: Вони виявляють небезпечне шкідливе програмне забезпечення, яке краде ключі від банківських додатків

ПідсилювачбезпекиAndroidдодає нового конкурента до своєї категорії зловмисних програм:Octo, нещодавно відкрите нав'язливе програмне забезпечення, якеможна вбудовувати в будь-який GooglePlay Маркет для управлінняпристроєм в будь-який час без відома користувача.

Після зараження зловмисники беруть під контроль телефон, наприклад,крадіжку паролів від різних банківських додатків, які користувач встановивпід час їх введення.

Однією з великих переваг Android є те, що існує так багато варіантів при встановленні нових додатків, що також стає недоліком: через цю свободу існує більше ризику встановити програмне забезпечення , яке не мати добру мету.

Це щось, що з'являється майже щотижня у міру появи нових шкідливих програм. Останній має назву: Окто.

Octo може залишитися непоміченим як оновлення в додатку. І якщо ви входите в телефон, він відкриває двері для зловмисників, щоб робити з ним все, що вони хочуть.

Дослідження охоронної фірми Threat Fabric показали, як це нове зловмисне програмне забезпечення, тип бота, здатне проникати в програми, не виявляючись системою. Йогоавтоматична робота за допомогою відключення Google Play Protect є одним з перших заходів атаки.

Потім він накладає програми для запису натискань клавіш, відкриття вікна на телефоні та включення віддаленого взаємодії. Все, що користувач не може помітити.

Capacidades para el fraude de Octo. (foto: Threat Fabric)

Octo, назва, яку розробник дав зловмисне програмне забезпечення, є частиною сімейства ExoBot , типу зловмисного програмного забезпечення, яке розвивалося з моменту свого розвитку в 2016 році.

Завдякиінтеграції Octo в програми, що використовуються як гачок, зловмисне програмне забезпечення відкриває сеанс VNC (Virtual Network Computing) з панеллю атаки дляпередачі екрана;при використанні інструментів доступності захоплення і імітація дотиків панелі.

Malware Octo. (foto: 20Minutos)

Оскільки Octo перекривається з іншими програмами, не помічаючи користувача, зловмисник може віддалено спостерігати, як він вводить паролі для банківських додатків.

Ви також можете відстежувати двоетапну перевірку SMS-кодів, переглядати контакти WhatsApp та іншу приватну інформацію.

Threat Fabric стверджує, що Octo був експлуатований в різних додатках, деякі в Google Play. І він спрямований на порушення безпеки більшості банківських додатків, що свідчить про величезну небезпеку зловмисного програмного забезпечення.

Malware Octo roba contraseñas de aplicaciones bancarias en Android. (foto: Cinco Días)

Якотримати доступ до безпечного режиму, щоб видалити підозрілі програми шпигунства на Android

Коли телефон перезавантажений убезпечному режимі,всі сторонні програми відключаються і дозволяють видаляти додатки, які інакше не вдалося видалити. Слід зазначити, що це не спрацює, якщо шкідливе програмне забезпечення мало root-доступ до системи.

Для запуску в безпечному режимі потрібно натиснути кнопку вимикання, поки не з'явиться ця альтернатива. Надеяких моделях при натисканні кнопки вимкнення з'являється опція « Вимкнути», і вам доведеться натиснути її ще раз, поки не з'явиться легенда безпечного режиму, а потім знову натиснути на цю опцію.

Modo seguro de Android. (foto: tusexpertosmovil.com)

Потім слід зайти в Налаштування і там увійти Додатки . Ви побачите список всіх програм для завантаження. Ви повинні перевірити, чи знайдете ви його з дивним ім'ям або що ви не пам'ятаєте завантаження та видалення.

Перш ніж це зробити, слід виконати пошук , щоб з'ясувати, що видаляється з пристрою, і уникнути видалення будь-якої корисної програми, яка може вплинути на його правильне функціонування.

Якщо є підозри, які неможливо видалити, перейдіть в Налаштування або Налаштування/Замокі безпека/Інші параметри безпеки/Управління пристроями. Там необхідно відключити доступ до підозрілої програмі.

Якщо нічого з цього не працює, ви можете вдатися до створення копії всієї інформації телефону та виконання заводських налаштувань у меню « Налаштування ».

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