Наодинці з Меррітом Вевер, Фівелом Стюартом та Ліз Флахайвом для «Реву» жіночий калейдоскоп перетворився на міні-серіал

«Рев» - це майбутній міні-серіал Apple TV Plus, який адаптує новел ірландської письменниці Сеселії Ахерн. Перед прем'єрою ми поговорили з одним із творців, Ліз Флахайв («Сяйво») та зірками Меррітом Вевер та Фівелом Стюартом, які зіграють у двох окремих епізодах сезону.

Як визначається жіночий досвід з різних сценаріїв і перспектив? Ірландська письменниця Сеселія Ахерн принесла різні відповіді в світ літератури на сторінках Рева, збірник коротких історії, які об'єднують історії, що характеризуються драмою, комедією, дивацтвами та трохи почуттям завоювання жіночої свободи. 15 квітня Apple TV+ випустить міні-серіал, який адаптує цю книгу під поглядом на Ліз Флахайв та Карлі Менш, письменників, які зняли знамените Сяйво.

Через підключення відеодзвінка Infobae погодився поговорити з Флахайвом та двома актрисами, які складали акторський склад, МеррітВевер(немислимий) таФівел Стюарт(Нетиповий). Кожен з них поділився своїми стосунками з романом Ахерна і тим, як їм вдалося побудувати різні історії в коротких епізодах для обмеженого формату серіалу, що не дозволяє їм занадто розширюватися, щоб розробити сюжет.

«У нас дуже різні мізки, тому, коли ми відповідаємо на щось разом, це відчуває себе особливим», - зізналася Ліз Флахайв у своїй роботі з Карлі Менш , додавши, що найсмішніше в цій пропозиції було те, що деякі глави були занадто короткими або імена персонажів були невідомими:» Те, що ми любимо в книзі, полягає в тому, що історії насправді дуже дефіцитні [...] У кожній з історій, які дійсно отримують вас, була дуже липка ідея, передумова чи алегорія ».

«І я думаю, що Цецелія була дуже відкрита з нами, вона була щаслива, що ми взяли історії і повністю зруйнували їх і зробили їх нашими», - сказала вона, нагадуючи початок проекту. «Що це також відчуває, коли ви адаптуєте роботу, - це танець «наскільки ви хочете, щоб ми були тут? «Вона була дуже щедрою і сказала: «Ні, бери. Це твоє.» І це вже інша річ, щоб це було для нас захоплююче».

Мета вивести Рева на маленький екран також була виправдана у чудовій можливості написати вісім історій за участю жінок і які відрізняються один від одного. Для співтворця це було б як «своєрідний калейдоскоп», який виділяється своєю різноманітністю (голосами, віками та точками зору), але не потрапляючи в твердження, що це, як така, є всі жінки . Частиною цього бачення було спадщина самої Сеселії Ахерн , як вона детально розповідає.

На запитання про її улюблений епізод усього сезону, Ліз Флахайв негайно протестувала: «Я не можу вибрати свого улюбленого сина!» Однак він не міг не зізнатися, що любить «Жінку, яку годувала качка», у головній ролі Мерріт Вевер - про якого він знав ще з медсестри Джекі - адже крім написання цього, він також зміг сидіти за камерами, щоб керувати ним. Досвід був... унікальним і надзвичайно дивним.

«Коли ми це зробили, ми не знали, як це буде бачити, як жінка і качка знаходяться в стільки сцен разом», - сказав він. «Це було цікаво, тому що ми були на каналі, знаєте? Іноді, коли ти робиш речі, ти кажеш: «Це спрацює, бо я бачив це раніше». І коли ми планували це, це було так, як я раніше не бачив такої сцени. Я точно не знаю, як знімати жінку, яка робить секс-сцену з качкою, але ми розберемося».

Жінка, яка «любила» качку і інша, яка любила коней

МеррітВевер, запам'ятався тим, що привів Зої Баркова до життя в медсестрі Джекі і за те, що він був безстрашним детективом Немислимих , зірок в одному з найхимерніших епізодів Рева . З самого початку вона вважала, що діяти зі справжньою твариною буде найскладнішим. Після прибуття на знімальному майданчику співучасть між головним героєм та Джастіном, качкою, зробила можливим роман між цими двома персонажами. Складна річ закінчилася звичайним: акторська робота та як змусити його почуватися чесним під час гри на сцені.

« Частина оповідання, яку я придумав для себе, полягає в тому, що цей персонаж знаходиться в дуже невизначеному місці . Вона дуже відключена від найближчих до неї людей, як і вона багато страждала. І вона зустрічає цю істоту, що, на її думку, годує свої добрі речі, що допоможе їй», - сказала вона «Жінка, яку годувала качка». « Під час епізоду вона розуміє, що годує її дуже поганими речами, і в кінці епізоду вона вчиться годувати себе ».

Вівер також вважає, що ця глава перегукується з газовимосвітленням, типом емоційного насильства, який дуже поширений у пар, але яке, в даному випадку, трапляється у відносинах між жінкою та качкою. З іншого боку, одним із аспектів, який він вважав «складним» цієї телевізійної продукції, було донести історію цього персонажа публіці на основі досить короткого сценарію.

«Однією з складних частин цього епізоду є те, що ми намагаємося розповісти історію про те, що може статися повільно і раптово протягом певного періоду часу, і у нас є лише реалістичний [часовий] ліміт, який стався швидко. Отже, я сподіваюся, що це все ще виглядає чесним і надійним. Але я згоден, що півгодини або 30 сторінок - це не довго розповідати історію, і це вимагає багато навичок, щоб це правильно», - додав він.

На відміну від його зірки Рев, епізодFivel Stewartє єдиним, який спочатку не був у книзі і був чистим письмом для телебачення. «Дівчина, яка любила коней» вимагала важкої підготовки молодій актрисі, хоча з дитинства вона повністю знайома з цим оточенням. Ви дійсно любите їх у реальному житті?

«О, так! Стовідсоткова. Я виріс з кіньми », - виявив він. « Я знав, як їздити на коні з американським сідлом, щоб це було корисно. І Джейн, мій персонаж, їде без одного, тому мені довелося вивчити цей стиль, і це був інший світ », - підкреслила вона про свій досвід на зйомках, який змусив її мати близько семи тижнів практики перед зйомками. «У мене був більш тривалий досвід роботи з Ревом, більше півтора тижня або йти і стріляти і закінчити [...] Здавалося, я знімаю фільм».

Окрім того, щоб здійснити мрію про те, щоб діяти в епосі, Стюарт підкреслив, що головна ідея цієї історії полягає в тому, що «насильство зазвичай не є способом». Спочатку Джейн прагне помститися чоловікові, який вбив її батька, але дочка пастора - яку можна було б вважати її другом - кидається в її спробах змусити його позбутися від цієї місії самогубства.

«Я сподіваюся, що жінки або хто-небудь, хто спостерігає за цим епізодом, зрозуміють, що навіть якщо вам боляче або так сердиться, просто зробіть подих і зрозумійте ситуацію, і що правильні речі зрештою відбудуться», - сказав він. Хоча цей фрагмент не був серед сторінок Сеселії Ахерн, вона прочитала його під час зйомок: «Історії взагалі неймовірні і те, що вони є, але що це теж так шокує... Вона зробила неймовірну роботу».

Що стосується її останньої ролі Іззі Тейлор в Atypical , ми запиталиФівела Стюарта , чи погодиться вона повернутися зі спін-оффом, орієнтованим на її вигадану пару та Кейсі Гарднер, молодшу Сем Сем. «Я б зробив це повністю. Робота з Brigette [Lundy-Paine] над серією була б мрією», - засміявся він. «Я б зрозумів своє життя. Я б сказав: «Добре, це все, що мені потрібно».

Усі вісім епізодів Roar будуть доступні з 15 квітня на Apple TV+ .

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