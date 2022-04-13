Ель Капетілло перемістив Едуардо Капетілло з ніжним привітанням з днем народження: «Любов мого життя»

сім'яКапетілло Гайтан святкує, мильній опері, а колишньому члену Тімбіріче виповнилося 52 роки цієї середи, 13 квітня. Першою людиною, яка привітала його, була його дочка Алехандра Капетілло, яка завдяки різниці в часі, яка існує між Іспанією, де він прожив кілька місяців, а Мексика здивувала батька в перші години дня народження зворушливим повідомленням.

Модель та інфлюенсер взяли на свій акаунт в Instagram, щоб присвятити кілька зворушливих слів на честь Едуардо Капетілло. Вінтакож відкрив свою скриню пам'яті, щоб поділитися серією фотографій свого батька в юності, інших, де він з'являється з Бібі Гайтаном протягом перших років шлюбу, а ще деякі, що захопили незабутні моменти, які вони жили сім'єю.

Алехандра Капетілло розпочала своє повідомлення, визнавши траєкторію батька та слід, який вона залишила посередині зі своїми головними героями в теленовелах, таких як Марімар, Досягти зірки, Байла Конміго, Каміла, Ла-отра карадель альмата її час у знаковій групі вісімдесятих років Тімбіріче. Інфлюенсер згадав, що вона мала можливість супроводжувати його в деяких проектах і зуміла побачити його професіоналізм у кожному з них.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

Однак аспект, який він найбільше цінує, - це його грань як батька: «Я мав привілей бачити вас як «тата», а найважливішим, як людину. Незалежно від ролі, яку ви повинні слідувати, я мав привілей бачити вас зблизька, як ви, без ярликів, без ролі [...] Вимаєте на увазі все для мене, і коли я кажу «все», я це маю на увазі. Я все ще не можу знайти ОДНЕ слово, яке об'єднує все, що ви були для мене», - почав він.

Алехандра зізналася, що протягом місяців проживання в Іспанії їй вдалося не тільки стати незалежною та досягти професійних перемог, але той час також допоміг їй задуматися про близькість до своєї сім'ї, особливо перед батьком, якого вона розглядає як приклад у всіх аспектах.

«Я хочу подякувати вам за те, що завжди ставили моє щастя і щастя всієї вашої родини перед вашою, тому що слава Богу, нам ніколи нічого не бракувало, за те, що дали нам всі можливості, які були в межах вашої досяжності, за терпіння, за всі ваші обійми, за ваші уроки, за захист мене перш за все, я дякую вам за те, що ти і дозволив мені не тільки бачити вас як тата, але і як друга, на якого я завжди можу розраховувати», - продовжив він.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

22-річна модель прокоментувала, що під час такого особливого дня їй хотілося б мати можливість зайнятися улюбленою діяльністю, яку вона має з батьком, насолоджуватися хвилями моря: «На сьогоднішній день той «момент» того, як ти обійняв мене в хвилях моря, щоб я не захопився течією, цей момент все ще є моїм безпечним місцем, коли найбільше я відчував себе захищеним і щасливим».

Нарешті, Алехандра згадала, що продовжуватиме звертатися до батька, як це робила протягом усього життя. Цим впливовий викрив співучасть, близькість та близькі стосунки, які існують між батьком та дочкою. Реакції не були довгими, і незабаром Едуардо Капетілло відповів зі своїх історій в Instagram з щирою вдячністю.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

«Любов свого життя, я люблю тебе всією душею. Красива дочка, ти найкраща. Дякую за ваші прекрасні слова, завжди ваше, моє життя», - написав він.

Бібі Гайтан не відстала, і після прочитання допису дочки вона прокоментувала: «Моя дорогоцінна дівчина!!! Ти змусив мене плакати!!! Ми любимо вас поза тим, що можливо!!»

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