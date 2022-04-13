Після майже двох років Артуро Пеніше та його дружина перебувають у подорожі примирення

Саме в 2020 році Артуро Пеніше викликав ажіотаж серед громадськості, виявивши, що він розлучився зі своєю дружиною Габріелою Ортіс після шлюбу майже 40 років. Актор зробив сюрприз під час інтерв'ю, яке він дав журналістові Марі Патрісії Кастаньєда для свого каналу En casa de Mara , і негайно шокував свою аудиторію, яка розглядала його шлюб як приклад союзу в мексиканських розвагах.

Потім актор мильних опер, як Марія Мерседес , пояснив, що раптом відчував себе недооціненим у своєму шлюбі і що він «більше не розумів» з матір'ю двох своїх дітей, тому він вирішив покинути сімейний будинок, хоча і не піднімав можливості розлучення, залишивши відкритим можливість примирення.

«Я сподіваюся, що ця розлука тимчасова з Габі, ми коригуємо речі, вона вдома, і я в моєму (...) Ялюблю, я дуже люблю свою дружину, я просто не міг пристосуватися до певних потреб, які вона має, і вона не знала, як пристосуватися до певних потреб, які у мене є, і ми говоримо про», - сказав він незабаром після програми Продаж сонця.

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

Протягом року та семи місяців актор мав різні підходи до дружини, без офіційного повернення з жінкою, з якою він вступив у шлюб у віці з 20.

У квітні 2021 року Пеніше запевнив, що не завойовує свою дружину, а виховує любов, яку вони прагнули майже чотири десятиліття. «Я збираюся вам щось сказати, хтось сказав, що я завойовую свою дружину, я хочу сказати вам, що вам не потрібно нічого відвойовувати, ви повинні дбати про це, ви повинні це заспокоїти, ви повинні любити це , і зміни, які відбулися в моєму шлюбі, були досить важливими, де вона обоє і я дозріваю», - заявила вона TVNotas .

Батько водія і актор Брендон Пеніше сказав тоді, що для нього розлука є важливим етапом в його житті, через який доводиться проходити більшості пар, особливо якщо вони були разом занадто довго. Окрім прихильності та любові, яку він відчуває до своєї дружини, актор Ла нездоланний зізнався , що його родині довелося багато робити та кількість переживань, які вони мали разом.

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

«Я думаю, що всі шлюби в житті мають перестановки, і добре, настала і моя черга. Стількироків шлюбу, 39 років шлюбу, з двома дітьми, трьома онуками, що вони дали нам спадкоємність буття та щастя буття, так чому б не скористатися цим і рухатися далі», - пояснив він тоді.

Тепер, через рік і сім місяців після їх розлуки, саме Брендон Пеніше, син актора ветерана, який відвідував як гість на шоу Хой , де він виявив, що його батьки настільки віддані їх возз'єднанню, що вирушили в подорож примирення.

«Зараз вони подорожують, вони добре, вони там», - сказав він. Брендон, який до кількох місяців тому був частиною лав TV Azteca , щоб пізніше оголосити про своє повернення до Televisa , поділився, що розлука батьків допомогла їм і дозріти індивідуально , і як пара.

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

«Я думаю, що це зміцнило їх більше, як люди, я думаю, що це змусило їх сильно дозріти, і я думаю, що будучи самотнім і вміти думати про все на деякий час, важкі часи настали для всіх, і я думаю, що це також вплинуло на багато. Сьогоднібачити їх разом чи окремо дає мені радість», - сказав він стосовно кризи охорони здоров'я COVID-19, на піку якої в Мексиці, середина 2020 року, Артуро Пеніше та Габі Ортіс розлучилися.

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