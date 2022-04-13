Аварії на дорогах та затори в терміналах: так почався план виходу на Страсний тиждень в Антіокії

Як завжди, люди Медельїна вже почали залишати свої будинки, щоб насолодитися Страсним тижнем в інших муніципалітетах Антіокії. Зацими напрямками з ночі цього вівторка, 12 квітня, почали фіксуватися переходи, аварії на дорогах та інші незручності, які вже зафіксовані в соціальних мережах.

Все є частиною плану виходу, через який проживе весь відділ Антіокії. Наприклад, у вівторок ввечері на дорозі, що веде до яру Ла Ігуана, зустрічалися великі лінії автомобілів, мотоциклів і автобусів.

Більшетого, що транспортний рух спричинив дві аварії за участю мотоциклістів , які вторглися на альтернативні смуги руху та зіткнулися з автомобілями, що їдуть по дорозі, повідомляє місцева преса.

Ще одна проблема, з якою стикаються громадяни Антіокії, полягає в тому, що, коли вони прибули до транспортних терміналів у Медельїні, вони виявили, що квитків для переїзду в інші сектори національної території не було .

За цими лініями стало відомо, що кілька паїз могли отримати доступ до покупки квитків лише до ранку цієї середи, 13 квітня. Маршрути, які, на думку пасажирів та деяких транспортних компаній, за останні години були дефіцитними, - це ті, які дозволять їм їхати до Ураміти, Дабейби, Бурітіка, Карепа, Апартадо, Чигородо, Турбо та Некоклі.

Влада запевнила, що вони працюють над вирішенням цих проблем і гарантують, що громадяни можуть їхати до своїх пунктів призначення протягом великого тижня. НасправдіСоюз перевізників Утранс повідомив, що проїзди були закінчені через шкоду, яку зазнали дороги цього відомства протягом останніх кількох днів.

Однак ДАІ в Антіокії запевняє, що кілька дорожніх осей відомства вже втручаються для забезпечення мобільності громадян. «На цих осях, які позначають основні маршрути зв'язку з іншими відомствами та столицями, були лише наслідки на дорогах до Боготи, Кібдо та Ураби», - сказав місцевій пресі полковник Фабіо Енріке Сьєрра, начальник відділу транспорту та руху Антіокії.

З іншого боку, полковник Сьєрра закликав водіїв планувати свої поїздки заздалегідь, уникати перевищення швидкості та не виконувати «небезпечні маневри» , перебуваючи на шляху до місця призначення, щоб не викликати дорожньо-транспортних пригод.

Насправді, через стан доріг, за даними газети Antioquia El Colombiano, ціна на земельні квитки зросла до 35%, що завдало шкоди кількості автобусів, які виїжджають та заходять до терміналів території Медельїна.

Ситуація викликала настільки великий дискомфорт, що декільком перевізникам довелося вдатися до інших методів транспортування людей, таких як наймання мікроавтобусів, автобусів та інших транспортних засобів, щоб доставити людей до місця призначення.

Уряд Антіокії очікує, що під час цього Страсного тижня близько 310,000 пасажирів будуть подорожувати дорогами відомства. Насправді Департамент інфраструктури відомчої адміністрації повідомив про деякі ділянки доріг, які постраждали від зими та дощів, які нещодавно потрапили у відділ.

-ВіаГеліконія - Севілья - Ебехіко:

-ВіаЕбехіко - Ла-Місеренга

-Насході, шосе Гранада - Ель-Чоко - Сан-Карлос

-Удолині Абурра, через Санта-Елена

-ВіаСан-Педро-де-лос-Мілагрос, який у секторі Пахаріто

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