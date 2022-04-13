Про випадок феміциду повідомили в Ель-Коледжо (Кундінамарка)

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

У подіях, що сталися на світанку минулого вівторка, чоловік неодноразово напав на жінку, яка виїжджала з роботи в центрі Месітас-дель-Коледжо в Кундінамарці ножем, вбиваючи її там.

Свідки визначили особу, відповідальну за напад, як колишнього романтичного партнера жертви. Після нападу чоловік втік, але був захоплений у вівторок вранці владою.

Після переслідування передбачуваного агресора, як губернатор Кундінамарки, так і Управління омбудсмена повідомили, що вони попросять прокурора віднести злочин як феміцид в рамках Закону 1761 від 2015 року, відомого як Закон Роза Ельвіри Селі.

Щеодин випадок феміциду у Валледупар

Минулого понеділка, близько 9:00 вечора, 26-річна Марія де лос Анхелес Араухо була вбита після того, як кілька разів стріляли з вогнепальної зброї під час роботи на стенді з різноманітними начинками в Вальєдупарі , столиці Цезаря .

За словами Адальберто Анібала Коронеля, колишнього партнера жертви, він перебував у торговому пункті, розташованому в районі Сан-Мартін, коли до нього підійшли четверо хлопців на двох мотоциклах і без діалогу вистрілили його в спину. Злочинці, які, здавалося б, платні дні, включили свої мотоцикли і почали тікати, не даючи їм часу реагувати.

Тим, хто став свідком події, допомогла жінка, яку перевели в клініку Санта-Ізабель. Однак він помер через кілька хвилин після прийому через тяжкість своїх травм.

Повідомляється, що жертва громадянства Венесуели була вбита через те, що він не виплачував борг , який мав непогашений протягом чотирьох місяців, згідно з інформацією місцевих ЗМІ. Коронел навіть заявив, що 1 квітня подібна подія сталася з кредиторами «крапля за краплею», які підійшли до її будинку і залякали її.

«Мабуть, він заборгував їм 300 000 песо, але через трибуквеної затримки інтерес збільшився. Перший раз сталася бійка, і вони навіть погрожували вбити брата, вони вибили бруси будинку, і Марія Де Лос-Анджелес вийшла захищатися палицею, завдаючи шкоди мотоциклу колекціонерів, які відразу попередили її, що це не залишиться таким чином», - сказав він.

У засобах масової інформації «Діаріо дель Сезар» вони дізналися, що, коли стався цей останній інцидент, кілька родичів рекомендували Марію де лос Анхелес подати скаргу до прокуратури. Цепов'язано з тим, що на картці контролю платежівз'явилося ім'я, яке можна було б прив'язати до приймачів.

Андрес Альберто Паленсія, директор прокуратури в Сезарі, підтвердив версії, які вказують на невиконаний кредитяк основну причину вбивства: « Жінка мала фінансові проблеми, вдавалася до людей, які позичили гроші незаконно, і здається, що вона не виконала пакти або терміни доставки грошей , і це призвело до того, що рішення було прийнято, нібито, організацією, яка позичає гроші на її вбивство».

Влада заявила, що розслідування просуваються до захоплення винних, крім того, за словами родичів Арауджо, номерні знаки мотоциклів вже визначені: «Ми сподіваємось, що цей злочин не залишиться безкарним, що справедливість робиться, тому що, на жаль, це є дія кобрадіарців і ніхто нічого не робить», - додав Адальберто Коронель.

Марія де лос Анхелес Араухо - п'ята жінка, вбита в Валледупарі досі цього року. З цих випадків три були роз'яснені Управлінням прокурора. Тим часом влада Сезара повідомила про 12 феміцидів у 2022 році.

У першому кварталі 2022 року в країні було повідомлено 55 феміцидів, де найбільш часто використовуваною зброєю є вогнепальна зброя (36) та гострота зброя (13), згідно з даними, представленими Колумбійською обсерваторією фемініцидів.





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