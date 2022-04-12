Закатекас: Двоє працівників міської ради Гваделупської отримали

ZACATECAS, ZAC. 05JULIO2021.- Elementos de Guardia Nacional resguardan la escena del crimen en donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a un costado de la carretera federal 45, en la comunidad de Cieneguillas. Alertados por estudiantes de la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ, a unos pasos del lugar, indicaron que junto a un puente peatonal se encontraba cuerpo envuelto en una cobija. Esta mañana se han localizado 3 personas asesinadas en la capital zacatecana. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Двоє чиновників міської ради Гваделупської, Сакатекас, були вбиті в штаті, поки вони були у вихідний день, оскільки обидва були страчені озброєними людьми на півдні району конурбації столиці штату.

Сервери були перехоплені постраждалими людьми, коли вони рухалися у фургоні вздовж головної алеї підрозділу Villas de Guadalupe, де зловмисники на борту транспортних засобів кілька разів обстріляли своїх жертв, які там втратили життя.

Після того, як розстріляли чиновників міської ради Гваделупської, вбивці втекли на борту транспортних засобів, в яких вони їхали, коли вони втекли з місця в невідомому напрямку.

Влада здійснила операцію безпеки для експертів з Генеральної прокуратури (ФГЕ) зі збору відповідних доказів, а також проведення підйому органів, які були передані в Судово-медичну службу (Semefo).

(Foto: EFE) EFE

На додаток до двох чиновників, ще 16 людей загинули протягом одного вихідного дня в штаті Сакатекас, з яких 8 були розстрілені в муніципалітеті Фреснілло, п'ять в Гваделупе, три в столиці, а решта в різних частинах держави.

Через погрози безпеці державних службовців в державі, і зокрема силових структур громадської безпеки, елементи державної поліції Сакатекаса провели зупинку діяльності більше одинадцяти днів, яка завершилася минулої неділі, 10 квітня.

Чоловіки в уніформі нарешті підписали угоду з державними органами після зустрічі з губернатором організації Девідом Монреалем Авілою, яка була частиною основних вимог уніформи.

У угоді, підписаній обома сторонами, було передбачено три пункти негайного характеру, які вимагали негайно зняти зупинку роботи , яка призвела до того, що федеральні сили громадської безпеки провели профілактичну роботу в Сакатекасі.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

Перша інстанція пунктів, зазначених у списку, передбачала відновлення елементів, звільнених через минулі протести, оскільки сім членів уніформа, які склали таблицю діалогу з владою, були вилучені зі своїх посад, оскільки їх начальство передбачало нібито втрату довіри ; елементи будуть повернуті не в Державну поліцію, а в різні сфери управління.

Наступний пункт включав звільнення глави Державної превентивної поліції Ізраїлю Рейєса Гарсія,якого звинувачували у нібито нерегулярному ставленні, таких як безсупроводжувані поїздки в регіони, контрольовані організованою злочинністю.

Таким же чином формени просили зняти координатора підрозділу «Лизбет Такаш і»; влада не правила з цього питання, але передбачається, що досягнута домовленість, яка принесе користь обом сторонам.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

Останнім пунктом, на який вказує уніформа, було негайне впровадження страхування життя для всіх елементів охоронної корпорації , щоб мати певний ступінь захисту від хвилі насильства, присутньої в державі.

Окрім трьох основних пунктів, у листі, підписаному обома сторонами, також були визначені інші запити, які пізніше розглядатимуться владою, оскільки вони класифікуються як «фонові» потреби.

Чоловіки в уніформі повернулися до своєї нормальної діяльності цього понеділка, 11 квітня, після того, як в перший день місяця провели зупинку роботи, яка почалася на знак протесту проти звільнення своїх колег.

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