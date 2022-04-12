Закатекас: біля кордону з Сан-Луїс-Потосі виявили шість тіл зі слідами тортур

Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES

Вранці вівторка, 12 квітня, у Піносі, Сакатекасі, містечку біля державного кордону з Сан-Луїс-Потосі, було знайдено шість тіл ізявними ознаками тортур, тому в першу чергу повідомлялося, що органи були здані в сусідній державі.

Автомобілісти, які їздять по місцевій трасі в місті Сантьяго повідомили владі про наявність п'яти органів за аварійним номером 911, тому державна поліція переїхала на місце, щоб убезпечити район і згодом забезпечити захист експертам Генеральної прокуратури Штат Закатекас (FGE).

ВладаЗакатекана прибула на місце приблизно о 9 годині, де виявили тіла прив'язаними та проявили ознаки насильства до смерті. Співробітники Головного управління експертних служб (ДГСП) підняли органи і передали їх в Судово-медичну службу, де будуть проводитися відповідні дослідження.

(Foto: Cuartoscuro) Adolfo Vladimir

Закріпивши територію, уніфікований персонал Сакатекаса проводив дослідження в районах поблизу району, завдяки чому вони змогли виявити наявність ще одного органу, який також охоронявся силами державної безпеки.

У вівторок вдень FGE повідомив про те, що сталося в заяві, в якій він «підтверджує виявлення шести тіл загиблиху випадку п'яти чоловіків та однієї жінки; на даний момент експертний криміналіст обробляє місце для видалення та передачі органів медичній Служба криміналістичної».

Таким же чином агентство повідомило, що воно буде залишатися в постійному спілкуванні з Генеральною прокуратурою штату Сан-Луїс Потосі з метою обміну інформацією «, що призводить до швидкої ідентифікації органів, враховуючи це через близькість знаходження до меж що держава не виключено, що жертви або деякі з них можуть походити з цього місця», як заявив ФГЕ Закатекаса.

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