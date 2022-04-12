Чому носова вакцина може стати наступним кроком у боротьбі з COVID-19

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

Ómicron варіант коронавірусу виділявся високою прохідністю порівняно з усіма попередніми. Він був виявлений у листопаді минулого року та спричинив вибухові хвилі COVID-19 у більшості країн, і він знову породив шипи за останні два місяці навіть серед людей, які вже були вакциновані. На майбутнє сьогодні все більше і більше присвячується розвитку носових вакцини, які могли б запобігти потраплянню коронавірусу в організм людини.

Хоча вже наявні вакцини вводять та захищають людей від серйозних захворювань, госпіталізації та смерті, якщо вони отримають коронавірус, зараз є вчені, які безпосередньо прагнуть запобігти придбанню інфекції. Вонисподіваються досягти цього, розробляючи вакцини, які поміщаються за допомогою назального спрею. Ідея, яку вони переслідують, полягає в тому, щоб заблокувати можливість потрапляння вірусу повністю у здорових людей.

«Назальні вакцини проти COVID-19 можуть мати переваги на даний момент пандемії. Серед інших переваг одна з можливостей полягає в тому, що вони зупиняють інфекції» , - сказав Інфобадоктор Гільєрмо Доцена, дослідник Conicet та Національного університету Ла-Плата. Цей вчений веде розробку типу назальної вакцини в Аргентині, яка знаходиться на стадії доклінічних досліджень.

При носовому інокулянті він був би переведений з ін'єкції в руку на вдих через ніс. Стінкаімунітету може бути створена саме там, де віруси знаходять своє місце і зупиняють поширення вірусу. Таким чином, уникнути навіть незначних інфекцій за варіантом Ómicron та його підліннями або якимось іншим варіантом, який міг би виникнути.

Con las vacunas nasales, se evitarían incluso las infecciones leves por la variante Ómicron y sus sublinajes o por alguna otra variante que podría surgir.(Getty Images) DrPixel | Getty Images

У світовому науковому співтоваристві ведуться суперечки про те, чи продовжувати більше бустерних доз у найближчі місяці чи змінювати стратегію типу вакцин, які застосовуються. Уберезні уряд Сполучених Штатів представив Національний план готовності до COVID-19 у березні минулого року, наголосивши на необхідності перезапуску вакцин, щоб адаптувати їх до варіантів протягом 100 днів з моменту їх появи та розробити універсальну вакцину. Тобтовакцина «яка захищає від COVID-19 та всіх її варіантів, а також від майбутніх загроз коронавірусу, що виникають».

ВченийАкіко Івасакі, імунолог Медичної школи Єльського університету, США, сказав на початку 2021 року, що думає про свої дослідження носової вакцини під час підготовки до наступної пандемії. Але Омікрон висунув на нього свої плани.

«Побачивши всі ці нові варіанти, які є набагато більш трансмісивними, і які роблять наші вакцини марними для профілактики інфекцій, саме тоді ми зрозуміли, що ми можемо мати можливість щось внести свій внесок під час цієї пандемії», - сказав Івасакі The Washington Post.

Івасаки вже розробив назальний спрей, що складається з білка шипа в сольовий суспензії. Цястратегія не спрацювала б як перший раунд вакцинації, але могла б бути потужною як підкріплення. Технологія отримала ліцензію компанії Xanadu Bio, в якій Iwasaki є співзасновником.

Akiko Iwasaki es la científica estadounidense que trabaja en el desarrollo de una vacunas nasal como refuerzo /Archivo

Існує кілька проектів з розробки носових вакцин, що проводяться, або для оцінки їх переваг. ВченіНаціонального інституту охорони здоров'я та управління перспективних біомедичних досліджень та розробок - відомих як BARDA - у США вивчають ряд концепцій вакцини нового покоління, включаючи ті, які викликають імунітет слизової і можуть зупинити передачу.

Процес подібний до того, що використовується для визначення пріоритетів жінок-кандидатів на вакцину для отримання мільярдів доларів інвестицій через оригінальну програму Operation Warp Speed у 2020 році. Однак Карін Бок, директор з готовності до пандемії та реагування на надзвичайні ситуації Національного інституту алергії та інфекційних хвороб, попередив, що у них ще немає необхідних коштів .

Одним з експертів цього інституту є Роберт Седер. Зі своєю командою співробітників вони тестують вакцини проти варіантів у тварин і порівняли різні специфічні вакцини з оригінальною ін'єкцією біотехнологічної компанії Moderna. Улютому минулого року вони виявили, що звичайний підсилювач Moderna пропонував як сильний захист від варіанту Ómicron в комбінезоні як специфічну ін'єкцію для цього варіанту.

У той же час ізраїльські дослідники повідомили, що хоча при четвертій ін'єкції збільшилися антитіла, які блокують вірус. Але це не усунув інфекції. Ущеплених людей, які захворіли, також було багато вірусів у носах. Це означає, що вони можуть заразити оточуючих. Інше дослідження показало, що четверта ін'єкція допомогла стримувати інфекції, але ефект був короткочасним.

En Israel se encontró que la cuarta dosis de las vacunas de la primera generación reduce la hospitalización pero no los contagios/REUTERS/Ammar Awad REUTERS

Беручи до уваги поточну епідеміологічну ситуацію COVID-19, наявні вакцини та прискорювачі, доктор Седер та його колеги зараз зосереджуються на розробці лабораторного експерименту, який порівняє перші носові вакцини, щоб побачити, які з них є найбільш перспективними.

У Грузії, США, CyanVac проводить випробування фази I з 60 пацієнтами, які не отримали інших вакцин проти COVID-19 і які не перенесли інфекцію. Ця носова вакцина містить версію вірусу, який використовується для вакцинації собак проти розплідника кашлю , і який був модифікований, щоб включити шиповий білок, виявлений поза коронавірусом.

Дослідники цієї компанії проводять це випробування з думкою, що собачий вірус розмножується протягом обмеженого часу в носах людей, вчить їх імунну систему розпізнавати білок коронавірусу та блокувати справжній збудник. Вірус, який використовується в вакцині, нешкідливий для людини.

Іншірозробники вакцин використовують різні базові технології. Що стосується вакцини ArgenVac, в якій працюють доктор Доцена та його команда співробітників, за підтримки Національного агентства з сприяння дослідженням, технологічному розвитку та інноваціям (Агентство R&D&I), вона розроблена з двома формулюваннями: один був би ін'єкційним, а інший - носом маршрут. Для того, щоб схематично схеми виробництва в більшому масштабі, він також приєднався до біотехнологічної компанії GIHON.

Guillermo Docena, de la Universidad Nacional de La Plata e investigador principal de CONICET, trabaja en el desarrollo de una vacuna nasal en Argentina/Archivo

«Для розробки вакцини ArgenVac ми використовували домен, що зв'язує рецептори, який є частиною білка коронавірусу, який зв'язується з клітинами людини. Те, що ми робимо, це синтезувати його в дріжджах», - пояснила Доцена.

«Перевага носової вакцини полягає в тому, що вона генерує сильний імунітет, локалізований в тканині, куди потрапляє вірус. Він також породжує гуморальну і клітинну відповідь. Оскількилімфоцити пам'яті резидентів виробляються, які залишаються у слизовій оболонці і діють швидше як бустерна доза. Крім того, назальну дозу легше вводити і уникнути відмови від пункції», - сказав Доцена.

КомпаніяVaxart в Сан-Франциско тестує таблетку, яка містить нешкідливу версію вірусу, пов'язаного з застудою. Вірус не може зробити копії себе. Такимчином, він не може викликати інфекцію, але він оснащений спайковим білком коронавірусу і було показано в перших дослідженнях, що він породжує імунну відповідь у носі.

La empresa de biotecnología de Maryland, Altimmune, detuvo el desarrollo de su vacuna nasal por “respuestas inmunitarias inferiores a las esperadas”/Archivo Getty Images

У Тантоні, в Нью-Йорку, дослідники Медичної школи Ікана на горі Синай розробили інтраназальну вакцину, яка рясніє вірусом, який часто викликає чхання, кашель і падіння крила у курей, але була модифікована, щоб включити білок коронавірусу. Дослідники з Meissa Vaccines, в Каліфорнії, використовують версію респіраторно-синцитіального вірусу, який був ослаблений і покритий коронавірусом Spike.

Оксфордський університет випробовує інтраназальну версію вакцини, яку її вчені розробили разом з компанією AstraZeneca. ВІндії Bharat Biotech також тестує інтраназальну вакцину. Тижні тому Міністерство охорони здоров'я Росії зареєструвало носову версію вакцини COVID-19 Супутник V, яка була розроблена Гамалея Інституту тієї країни.

Але отримати носові вакцини для демонстрації більшої ефективності та безпеки над першим поколінням інокулянтів проти COVID-19 буде важко. Біотехнологічнакомпанія Maryland Altimmune зупинила розробку своєї носової вакцини для «нижчих, ніж очікувалося, імунні реакції», оголосила компанія минулого року.

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