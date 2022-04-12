Чому Чавес-молодший» S боксерської кар'єри може прийти до кінця

ДинастіяЧавеса зіткнулася з низкою особистих злетів і падінь, коли Хуліо Сезар Чавес Джуніор був прийнятий до реабілітаційної клініки через свою проблему наркоманії . У березні 2022 року великий мексиканський чемпіон відповідав за обмін зі своїми послідовниками в Instagram новиною про те, що його син вступив до реабілітаційного центру.

Через місяць після того, як він вступив до клініки і перестав з'являтися на публіці, Хуліо Сезар Чавес Гонсалес розповів про те, чого він очікує від сина і що може статися зі спортивною кар'єрою Джуніора . До презентації данини Ігнасіо Берістаїна Всесвітньою боксерською радою (WBC) Сезар боксу розповів про еволюцію, яку показав Хуліто , і натякнув, що Чавес-молодший». S кар'єра на рингу може бути на останніх ногах.

Його батько поділився з різними ЗМІ, що все, що він сподівається, - це те, що Хуліо відновиться і повернеться до своєї родини Вінприпинив актуальність повернення на ринг, оскільки вважав, що це не найважливіше сьогодні, тому Чавес Гонсалес сподівається, що Хуліто буде добре як фізично, так і розумово, як тільки ця частина заживе, жива легенда сказала, що Чавес-молодший може продовжувати коробку.

Хочабокс - найвидатніша річ у династії Чавеса, великий мексиканський чемпіон вважає за краще, щоб Юніор був стабільним в оточенні своєї родини . Це висловив також спортивний коментатор Box Azteca:

До того, як Чавес Карраско знову увійшов до реабілітаційного центру, він виявив свою зацікавленість у протистоянні американському ютубу Джейку Полу, але через його рецидив план був зруйнований, і він не міг погодитися на це. Тому його нестабільність по відношенню до вживання речовин віддаляє його від кільця.





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