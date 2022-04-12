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Вівторок 12 Квітень 2022
Україна

Чому Чавес-молодший» S боксерської кар'єри може прийти до кінця

Великий мексиканський чемпіон переказав подробиці того, як робить його син, і натякнув на можливість того, що Хуліо більше не повернеться на ринг, щоб визначити пріоритетність його здоров'я та його сім'ї, але все буде залежати від його еволюції

Newsroom Infobae

12 Квітень 2022

ДинастіяЧавеса зіткнулася з низкою особистих злетів і падінь, коли Хуліо Сезар Чавес Джуніор був прийнятий до реабілітаційної клініки через свою проблему наркоманії . У березні 2022 року великий мексиканський чемпіон відповідав за обмін зі своїми послідовниками в Instagram новиною про те, що його син вступив до реабілітаційного центру.

Через місяць після того, як він вступив до клініки і перестав з'являтися на публіці, Хуліо Сезар Чавес Гонсалес розповів про те, чого він очікує від сина і що може статися зі спортивною кар'єрою Джуніора . До презентації данини Ігнасіо Берістаїна Всесвітньою боксерською радою (WBC) Сезар боксу розповів про еволюцію, яку показав Хуліто , і натякнув, що Чавес-молодший». S кар'єра на рингу може бути на останніх ногах.

Його батько поділився з різними ЗМІ, що все, що він сподівається, - це те, що Хуліо відновиться і повернеться до своєї родини Вінприпинив актуальність повернення на ринг, оскільки вважав, що це не найважливіше сьогодні, тому Чавес Гонсалес сподівається, що Хуліто буде добре як фізично, так і розумово, як тільки ця частина заживе, жива легенда сказала, що Чавес-молодший може продовжувати коробку.

Хочабокс - найвидатніша річ у династії Чавеса, великий мексиканський чемпіон вважає за краще, щоб Юніор був стабільним в оточенні своєї родини . Це висловив також спортивний коментатор Box Azteca:

До того, як Чавес Карраско знову увійшов до реабілітаційного центру, він виявив свою зацікавленість у протистоянні американському ютубу Джейку Полу, але через його рецидив план був зруйнований, і він не міг погодитися на це. Тому його нестабільність по відношенню до вживання речовин віддаляє його від кільця.


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